https://ria.ru/20240221/igry-1928859424.html

Песков ответил на вопрос об интересе Путина к компьютерным играм

Песков ответил на вопрос об интересе Путина к компьютерным играм - РИА Новости, 21.02.2024

Песков ответил на вопрос об интересе Путина к компьютерным играм

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что никогда не видел на компьютере главы государства компьютерных игр РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T23:07

2024-02-21T23:07

2024-02-21T23:07

россия

спорт

казань

сочи

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754786183_0:251:3195:2048_1920x0_80_0_0_54cdb8d81174aeb5664ba93fd15ee08c.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что никогда не видел на компьютере главы государства компьютерных игр "Нет, никогда не видел", - сказал он интернет-изданию Life. Ранее в среду президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия "Игр будущего" в Казани. "Игры будущего" - инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам, в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые в истории "Игры будущего" пройдут в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Ожидается участие более 2 тысяч спортсменов из 107 стран.

https://ria.ru/20240220/poslanie-1928433491.html

россия

казань

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, спорт, казань, сочи, дмитрий песков, владимир путин