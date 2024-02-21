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Песков ответил на вопрос об интересе Путина к компьютерным играм - РИА Новости, 21.02.2024
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23:07 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/igry-1928859424.html
Песков ответил на вопрос об интересе Путина к компьютерным играм
Песков ответил на вопрос об интересе Путина к компьютерным играм - РИА Новости, 21.02.2024
Песков ответил на вопрос об интересе Путина к компьютерным играм
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что никогда не видел на компьютере главы государства компьютерных игр РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T23:07
2024-02-21T23:07
россия
спорт
казань
сочи
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что никогда не видел на компьютере главы государства компьютерных игр "Нет, никогда не видел", - сказал он интернет-изданию Life. Ранее в среду президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия "Игр будущего" в Казани. "Игры будущего" - инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам, в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые в истории "Игры будущего" пройдут в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Ожидается участие более 2 тысяч спортсменов из 107 стран.
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россия, спорт, казань, сочи, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Спорт, Казань, Сочи, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков ответил на вопрос об интересе Путина к компьютерным играм

Песков рассказал, что никогда не видел на компьютере Путина компьютерных игр

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что никогда не видел на компьютере главы государства компьютерных игр
«
"Нет, никогда не видел", - сказал он интернет-изданию Life.
Ранее в среду президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия "Игр будущего" в Казани.
"Игры будущего" - инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам, в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые в истории "Игры будущего" пройдут в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Ожидается участие более 2 тысяч спортсменов из 107 стран.
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Песков рассказал о подготовке Путина к посланию Федеральному собранию
20 февраля, 12:51
 
РоссияСпортКазаньСочиДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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