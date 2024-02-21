https://ria.ru/20240221/gretsiya-1928617905.html

В Греции связали выступления фермеров с сокращением импорта газа из России

В Греции связали выступления фермеров с сокращением импорта газа из России - РИА Новости, 21.02.2024

В Греции связали выступления фермеров с сокращением импорта газа из России

Дорогой американский СПГ, заменяющий российский природный газ, и импорт сельскохозяйственной продукции из Украины вывели греческих фермеров на улицы, заявил РИА РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T02:14

2024-02-21T02:14

2024-02-21T03:17

греция

россия

украина

нотис мариас

евросоюз

нато

европейский совет

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928567923_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_1625e9d61efb748286b551a524806663.jpg

АФИНЫ, 21 фев - РИА Новости. Дорогой американский СПГ, заменяющий российский природный газ, и импорт сельскохозяйственной продукции из Украины вывели греческих фермеров на улицы, заявил РИА Новости бывший депутат Европарламента Нотис Мариас, профессор институтов Евросоюза в Университете Крита и руководитель непарламентской партии "Греция – другой путь". Во вторник, 20 февраля, Мариас пришел на митинг в центре Афин поддержать фермеров. Участники общенационального митинга фермеров в столице Греции заявили о намерении добиваться полного выполнения своих требований по поддержке сельского хозяйства. Акция протеста прошла на центральной площади Синтагма возле парламента. По оценке полицейских, в нем участвовали порядка 10 тысяч человек и примерно 150 тракторов, приехавших из разных регионов Греции. "Протест греческих фермеров вызван сложной экономической ситуацией, в которой оказалась Греция в результате сокращения импорта дефицитного российского природного газа. Кроме того, по мере сокращения традиционных субсидий и поддержки сельского хозяйства и введения новых требований ЕС к так называемому "зеленому росту" греческие фермеры сталкиваются с резким ростом производственных затрат", - сказал Мариас корреспонденту РИА Новости. По его мнению, еще одним фактором, усугубляющим положение греческих фермеров, является массовый беспошлинный импорт дешевой, хотя и сомнительного качества, сельскохозяйственной и животноводческой продукции из Украины, которая теперь связана соглашением о свободной торговле с ЕС. "Во время моего пребывания в Европейском парламенте в 2014-2019 годах я предупреждал о негативных последствиях для греческих фермеров и животноводов планировавшегося тогда соглашения о свободной торговле между ЕС и Украиной, против которого я голосовал", - добавил политик. По его словам, фермеры на митинге требуют дешевой электроэнергии для сельских регионов, дешевого топлива для села, защиты от импорта из третьих стран и изменение Общей сельскохозяйственной политики ЕС. "Однако, к сожалению, дешевой сельскохозяйственной электроэнергии быть не может, поскольку Европейский союз и, конечно, Греция стали пешкой США и НАТО на службе новой холодной войны, и в результате Греция страдает от огромных негативных экономических последствий конфликта Евросоюза с Россией, которая традиционно снабжала старый континент и Грецию дешевым природным газом и так повышала конкурентоспособность европейской и греческой экономики", - подчеркнул Мариас. По его словам, так как электроэнергия в Греции производится в основном из природного газа, очевидно, что до тех пор, пока Греция будет зависеть от импорта дорогого американского СПГ, цены на электроэнергию для сельского хозяйства не снизятся. "Но и с дорогим топливом для сельскохозяйственной техники ситуация примерно такая же", - сказал Мариас, напомнив, что в 2014 году Россия была крупнейшим поставщиком нефти по низким ценам, покрывая 41% от общего потребления, а сейчас Греция "обнулила" импорт нефти из России. "Более того, греческое правительство заявило, что не может выделить дополнительные средства из государственного бюджета на поддержку греческих фермеров и поэтому обратится за помощью к ЕС, который, несмотря на выступления всех европейских фермеров, в итоге предпочел решением Европейского совета от 1 февраля дать европейским фермерам крохи, поскольку выделил 50 миллиардов евро для Украины", - заключил Мариас.

https://ria.ru/20240206/fermery-1925608280.html

https://ria.ru/20240127/leningrad-1923812288.html

https://ria.ru/20240116/gas-1921698623.html

греция

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

греция, россия, украина, нотис мариас, евросоюз, нато, европейский совет, в мире