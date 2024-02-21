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Следствие ходатайствовало об аресте россиянина Мартынова за госизмену - РИА Новости, 21.02.2024
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15:05 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/gosizmena-1928744707.html
Следствие ходатайствовало об аресте россиянина Мартынова за госизмену
Следствие ходатайствовало об аресте россиянина Мартынова за госизмену - РИА Новости, 21.02.2024
Следствие ходатайствовало об аресте россиянина Мартынова за госизмену
Мещанский суд Москвы получил ходатайство следствия об аресте россиянина по фамилии Мартынов по обвинению в государственной измене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T15:05
2024-02-21T15:05
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы получил ходатайство следствия об аресте россиянина по фамилии Мартынов по обвинению в государственной измене, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступило ходатайство следствия об избрании Мартынову Н.О. меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Судебное заседание пройдет сегодня, добавили в суде. По статье 275 УК РФ мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Подробности дела в суде не раскрыли из-за секретности.
https://ria.ru/20240206/gosizmena-1925657130.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Следствие ходатайствовало об аресте россиянина Мартынова за госизмену

Суд получил ходатайство следствия об аресте россиянина Мартынова за госизмену

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы получил ходатайство следствия об аресте россиянина по фамилии Мартынов по обвинению в государственной измене, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании Мартынову Н.О. меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Судебное заседание пройдет сегодня, добавили в суде.
По статье 275 УК РФ мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Подробности дела в суде не раскрыли из-за секретности.
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