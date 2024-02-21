https://ria.ru/20240221/gosizmena-1928744707.html
Следствие ходатайствовало об аресте россиянина Мартынова за госизмену
Следствие ходатайствовало об аресте россиянина Мартынова за госизмену - РИА Новости, 21.02.2024
Следствие ходатайствовало об аресте россиянина Мартынова за госизмену
Мещанский суд Москвы получил ходатайство следствия об аресте россиянина по фамилии Мартынов по обвинению в государственной измене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T15:05
2024-02-21T15:05
2024-02-21T15:05
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москва
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы получил ходатайство следствия об аресте россиянина по фамилии Мартынов по обвинению в государственной измене, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступило ходатайство следствия об избрании Мартынову Н.О. меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Судебное заседание пройдет сегодня, добавили в суде. По статье 275 УК РФ мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Подробности дела в суде не раскрыли из-за секретности.
https://ria.ru/20240206/gosizmena-1925657130.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Следствие ходатайствовало об аресте россиянина Мартынова за госизмену
Суд получил ходатайство следствия об аресте россиянина Мартынова за госизмену
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы получил ходатайство следствия об аресте россиянина по фамилии Мартынов по обвинению в государственной измене, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании Мартынову Н.О. меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Судебное заседание пройдет сегодня, добавили в суде.
По статье 275 УК РФ
мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Подробности дела в суде не раскрыли из-за секретности.
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