https://ria.ru/20240221/gosizmena-1928744707.html

Следствие ходатайствовало об аресте россиянина Мартынова за госизмену

Следствие ходатайствовало об аресте россиянина Мартынова за госизмену - РИА Новости, 21.02.2024

Следствие ходатайствовало об аресте россиянина Мартынова за госизмену

Мещанский суд Москвы получил ходатайство следствия об аресте россиянина по фамилии Мартынов по обвинению в государственной измене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T15:05

2024-02-21T15:05

2024-02-21T15:05

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы получил ходатайство следствия об аресте россиянина по фамилии Мартынов по обвинению в государственной измене, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступило ходатайство следствия об избрании Мартынову Н.О. меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Судебное заседание пройдет сегодня, добавили в суде. По статье 275 УК РФ мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Подробности дела в суде не раскрыли из-за секретности.

https://ria.ru/20240206/gosizmena-1925657130.html

москва

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

происшествия, москва, россия