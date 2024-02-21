https://ria.ru/20240221/gosduma-1928654326.html
Отчет правительства в Госдуме состоится в апреле, рассказал депутат
Отчет правительства в Госдуме состоится в апреле, рассказал депутат - РИА Новости, 21.02.2024
Отчет правительства в Госдуме состоится в апреле, рассказал депутат
Отчёт правительства в Госдуме состоится в апреле, сообщил глава комитета ГД по науке Сергей Кабышев. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T10:05
2024-02-21T10:05
2024-02-21T10:05
политика
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39763/91/397639113_0:305:1518:1159_1920x0_80_0_0_21208d38105d1df8074ff889d4bc3899.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Отчёт правительства в Госдуме состоится в апреле, сообщил глава комитета ГД по науке Сергей Кабышев. "У нас в апреле отчёт правительства, перед отчётом у нас традиционная встреча с министерством... предлагаю до 1 марта направить вопросы письменно, отдельно министру, отдельно Рособрнадзору", - сказал он на заседании комитета ГД по науке.
https://ria.ru/20240220/putin-1928548710.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39763/91/397639113_0:163:1518:1302_1920x0_80_0_0_4411983c233aacf016e179e9ab9d8146.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Политика, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Отчет правительства в Госдуме состоится в апреле, рассказал депутат
Кабышев призвал депутатов направить вопросы правительству перед отчетом в Думе