https://ria.ru/20240221/gosduma-1928654326.html

Отчет правительства в Госдуме состоится в апреле, рассказал депутат

Отчет правительства в Госдуме состоится в апреле, рассказал депутат - РИА Новости, 21.02.2024

Отчет правительства в Госдуме состоится в апреле, рассказал депутат

Отчёт правительства в Госдуме состоится в апреле, сообщил глава комитета ГД по науке Сергей Кабышев. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T10:05

2024-02-21T10:05

2024-02-21T10:05

политика

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Отчёт правительства в Госдуме состоится в апреле, сообщил глава комитета ГД по науке Сергей Кабышев. "У нас в апреле отчёт правительства, перед отчётом у нас традиционная встреча с министерством... предлагаю до 1 марта направить вопросы письменно, отдельно министру, отдельно Рособрнадзору", - сказал он на заседании комитета ГД по науке.

https://ria.ru/20240220/putin-1928548710.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)