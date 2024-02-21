Рейтинг@Mail.ru
Отчет правительства в Госдуме состоится в апреле, рассказал депутат - РИА Новости, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/gosduma-1928654326.html
Отчет правительства в Госдуме состоится в апреле, рассказал депутат
Отчет правительства в Госдуме состоится в апреле, рассказал депутат - РИА Новости, 21.02.2024
Отчет правительства в Госдуме состоится в апреле, рассказал депутат
Отчёт правительства в Госдуме состоится в апреле, сообщил глава комитета ГД по науке Сергей Кабышев. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T10:05
2024-02-21T10:05
политика
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39763/91/397639113_0:305:1518:1159_1920x0_80_0_0_21208d38105d1df8074ff889d4bc3899.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Отчёт правительства в Госдуме состоится в апреле, сообщил глава комитета ГД по науке Сергей Кабышев. "У нас в апреле отчёт правительства, перед отчётом у нас традиционная встреча с министерством... предлагаю до 1 марта направить вопросы письменно, отдельно министру, отдельно Рособрнадзору", - сказал он на заседании комитета ГД по науке.
https://ria.ru/20240220/putin-1928548710.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39763/91/397639113_0:163:1518:1302_1920x0_80_0_0_4411983c233aacf016e179e9ab9d8146.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Политика, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Отчет правительства в Госдуме состоится в апреле, рассказал депутат

Кабышев призвал депутатов направить вопросы правительству перед отчетом в Думе

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Госдумы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Отчёт правительства в Госдуме состоится в апреле, сообщил глава комитета ГД по науке Сергей Кабышев.
"У нас в апреле отчёт правительства, перед отчётом у нас традиционная встреча с министерством... предлагаю до 1 марта направить вопросы письменно, отдельно министру, отдельно Рособрнадзору", - сказал он на заседании комитета ГД по науке.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Путин заявил, что готовит послание федеральному собранию
Вчера, 18:19
 
ПолитикаГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала