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В Госдепе заявили, что не дают Киеву проводить атаки по территории России - РИА Новости, 21.02.2024
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01:05 21.02.2024 (обновлено: 01:11 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/gosdep-1928613278.html
В Госдепе заявили, что не дают Киеву проводить атаки по территории России
В Госдепе заявили, что не дают Киеву проводить атаки по территории России - РИА Новости, 21.02.2024
В Госдепе заявили, что не дают Киеву проводить атаки по территории России
США не дают возможности Украине проводить атаки по территории РФ, ограничиваясь поставками военного оборудования и обучением, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T01:05
2024-02-21T01:11
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. США не дают возможности Украине проводить атаки по территории РФ, ограничиваясь поставками военного оборудования и обучением, заявил РИА Новости представитель госдепартамента. "Наша позиция по этому поводу остается довольно четкой: как вы знаете, мы не даем возможности и не поощряем атаки внутри России", - сообщил агентству представитель ведомства. В госдепе добавили, что Вашингтон остается "сфокусирован на предоставлении Украине оборудования и обучения". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, россия, сша, нато
В мире, Украина, Россия, США, НАТО
В Госдепе заявили, что не дают Киеву проводить атаки по территории России

Госдеп: США не дают Киеву проводить атаки по России, ограничиваются помощью

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. США не дают возможности Украине проводить атаки по территории РФ, ограничиваясь поставками военного оборудования и обучением, заявил РИА Новости представитель госдепартамента.
«
"Наша позиция по этому поводу остается довольно четкой: как вы знаете, мы не даем возможности и не поощряем атаки внутри России", - сообщил агентству представитель ведомства.
В госдепе добавили, что Вашингтон остается "сфокусирован на предоставлении Украине оборудования и обучения".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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