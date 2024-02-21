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Госдеп отверг участие американских военных в расчете ЗРК, сбившем Ил-76 - РИА Новости, 21.02.2024
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00:52 21.02.2024 (обновлено: 01:11 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/gosdep-1928611845.html
Госдеп отверг участие американских военных в расчете ЗРК, сбившем Ил-76
Госдеп отверг участие американских военных в расчете ЗРК, сбившем Ил-76 - РИА Новости, 21.02.2024
Госдеп отверг участие американских военных в расчете ЗРК, сбившем Ил-76
США отрицают участие своих военных в расчете зенитно-ракетного комплекса Patriot, из которого в январе был сбит российский самолет Ил-76 с украинскими... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T00:52
2024-02-21T01:11
в мире
сша
государственный департамент сша
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. США отрицают участие своих военных в расчете зенитно-ракетного комплекса Patriot, из которого в январе был сбит российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, заявил РИА Новости представитель госдепартамента.Ранее в феврале посол РФ в США Анатолий Антонов заявил журналистам, что американские военнослужащие с высокой долей вероятности присутствовали среди расчета ЗРК Patriot, сбившего российский самолет Ил-76 в Белгородской области."Утверждение, что силы США вовлечены в конфликт, соответствуют идеям пропаганды Кремля, а не реальности", - сообщил агентству представитель ведомства на вопрос о возможном участии американских военнослужащих в работе ЗРК Patriot, сбившем Ил-76.ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это в любом случае преступление". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot, а именно двумя ракетами MIM-104A.New York Times со ссылкой на официальных лиц из США ранее сообщила, что американские чиновники признают верными данные о том, что самолет Ил-76 с украинскими пленными был сбит ракетой Patriot. Газета уточнила, что американские чиновники не подтверждали личности тех, кто был на борту, но признают вероятным, что там на самом деле были украинские пленные.В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что борт сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила самолет - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
https://ria.ru/20240219/samolet-1928321128.html
https://ria.ru/20240217/krushenie-1927947117.html
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в мире, сша, государственный департамент сша, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, анатолий антонов
В мире, США, Государственный департамент США, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Анатолий Антонов
Госдеп отверг участие американских военных в расчете ЗРК, сбившем Ил-76

Госдеп отверг участие военных США в расчете ЗРК Patriot, сбившем Ил-76

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкМесто крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / СК РФ
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Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. США отрицают участие своих военных в расчете зенитно-ракетного комплекса Patriot, из которого в январе был сбит российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, заявил РИА Новости представитель госдепартамента.
Ранее в феврале посол РФ в США Анатолий Антонов заявил журналистам, что американские военнослужащие с высокой долей вероятности присутствовали среди расчета ЗРК Patriot, сбившего российский самолет Ил-76 в Белгородской области.
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
К России не обращались по вопросу расследования крушения Ил-76
19 февраля, 19:33
"Утверждение, что силы США вовлечены в конфликт, соответствуют идеям пропаганды Кремля, а не реальности", - сообщил агентству представитель ведомства на вопрос о возможном участии американских военнослужащих в работе ЗРК Patriot, сбившем Ил-76.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это в любом случае преступление". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot, а именно двумя ракетами MIM-104A.
New York Times со ссылкой на официальных лиц из США ранее сообщила, что американские чиновники признают верными данные о том, что самолет Ил-76 с украинскими пленными был сбит ракетой Patriot. Газета уточнила, что американские чиновники не подтверждали личности тех, кто был на борту, но признают вероятным, что там на самом деле были украинские пленные.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что борт сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила самолет - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Сальдо назвал версию Киева о крушении Ил-76 нелепой
17 февраля, 13:45
 
В миреСШАГосударственный департамент СШАИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской областиРоссияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныАнатолий Антонов
 
 
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