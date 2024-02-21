Госдеп отверг участие американских военных в расчете ЗРК, сбившем Ил-76
Госдеп отверг участие военных США в расчете ЗРК Patriot, сбившем Ил-76
© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкМесто крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. США отрицают участие своих военных в расчете зенитно-ракетного комплекса Patriot, из которого в январе был сбит российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, заявил РИА Новости представитель госдепартамента.
Ранее в феврале посол РФ в США Анатолий Антонов заявил журналистам, что американские военнослужащие с высокой долей вероятности присутствовали среди расчета ЗРК Patriot, сбившего российский самолет Ил-76 в Белгородской области.
"Утверждение, что силы США вовлечены в конфликт, соответствуют идеям пропаганды Кремля, а не реальности", - сообщил агентству представитель ведомства на вопрос о возможном участии американских военнослужащих в работе ЗРК Patriot, сбившем Ил-76.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это в любом случае преступление". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot, а именно двумя ракетами MIM-104A.
New York Times со ссылкой на официальных лиц из США ранее сообщила, что американские чиновники признают верными данные о том, что самолет Ил-76 с украинскими пленными был сбит ракетой Patriot. Газета уточнила, что американские чиновники не подтверждали личности тех, кто был на борту, но признают вероятным, что там на самом деле были украинские пленные.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что борт сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила самолет - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.