Звезду "Дома-2" приговорили к 1,5 годам колонии
Звезду "Дома-2" Александра Гобозова приговорили к 1,5 годам колонии
© Фото : соцсети Александра ГобозоваАлександр Гобозов
© Фото : соцсети Александра Гобозова
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Бывшего участника реалити-шоу "Дом-2" Александра Гобозова приговорили к 1,5 годам тюрьмы, о чем сообщил адвокат знаменитости Магамед Исмаилов в своем Telegram-канале.
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"Сегодня Пятигорский городской суд признал Гобозова А.Р. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ, и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — написал юрист.
Исмаилов добавил, что защита считает наказание "несправедливым" и в скором времени планирует обжаловать приговор.
По информации ряда СМИ, звезду "Дома-2" осудили по статье "Разбой".
По информации ряда СМИ, звезду "Дома-2" осудили по статье "Разбой".
Ранее его обвиняли в том, что он напал на девушку в Пятигорске, которая якобы была посредницей банды вымогателей.
Некоторое время один из злоумышленников через пострадавшую требовал от Гобозова денежные средства. Экс-участник телестройки на это запросил у девушки контакты вымогателя, но она отказала.
За это Александр Гобозов, по данным СМИ, несколько раз ударил ее. После этого знаменитость задержали на десять суток, а затем возбудили уголовное дело и отправили на несколько месяцев под домашний арест.
Некоторое время один из злоумышленников через пострадавшую требовал от Гобозова денежные средства. Экс-участник телестройки на это запросил у девушки контакты вымогателя, но она отказала.
За это Александр Гобозов, по данным СМИ, несколько раз ударил ее. После этого знаменитость задержали на десять суток, а затем возбудили уголовное дело и отправили на несколько месяцев под домашний арест.