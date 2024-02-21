https://ria.ru/20240221/gobozov-1928832285.html

Звезду "Дома-2" приговорили к 1,5 годам колонии

Звезду "Дома-2" приговорили к 1,5 годам колонии - РИА Новости, 21.02.2024

Звезду "Дома-2" приговорили к 1,5 годам колонии

Бывшего участника реалити-шоу "Дом-2" Александра Гобозова приговорили к 1,5 годам тюрьмы, о чем сообщил адвокат знаменитости Магамед Исмаилов в своем... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T20:06

2024-02-21T20:06

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Бывшего участника реалити-шоу "Дом-2" Александра Гобозова приговорили к 1,5 годам тюрьмы, о чем сообщил адвокат знаменитости Магамед Исмаилов в своем Telegram-канале. "Сегодня Пятигорский городской суд признал Гобозова А.Р. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ, и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — написал юрист. Исмаилов добавил, что защита считает наказание "несправедливым" и в скором времени планирует обжаловать приговор. По информации ряда СМИ, звезду "Дома-2" осудили по статье "Разбой". Ранее его обвиняли в том, что он напал на девушку в Пятигорске, которая якобы была посредницей банды вымогателей.Некоторое время один из злоумышленников через пострадавшую требовал от Гобозова денежные средства. Экс-участник телестройки на это запросил у девушки контакты вымогателя, но она отказала. За это Александр Гобозов, по данным СМИ, несколько раз ударил ее. После этого знаменитость задержали на десять суток, а затем возбудили уголовное дело и отправили на несколько месяцев под домашний арест.

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