https://ria.ru/20240221/gladkov-1928807716.html

Гладков вручил жилищные сертификаты 51 молодой семье в Белгородской области

Гладков вручил жилищные сертификаты 51 молодой семье в Белгородской области - РИА Новости, 21.02.2024

Гладков вручил жилищные сертификаты 51 молодой семье в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о том, что вручил сертификаты на приобретение или... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T17:53

2024-02-21T17:53

2024-02-21T17:53

белгородская область

белгородская область

россия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 21 фев – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о том, что вручил сертификаты на приобретение или строительство первого жилья 51 молодой семье из восьми муниципалитетов региона. "Семейные пары улучшат свои жилищные условия благодаря программе "Молодая семья", инициированной нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным", - написал Гладков. Он отметил, что в Белгородской области программа реализуется с 2005 года, и за это время помогла тысячам молодых семей решить квартирный вопрос. В этом году, который объявлен в России Годом семьи, данные меры поддержки будут предоставлены 153 молодым парам. "На эти цели выделено более 265 миллионов рублей. Очень важно, что при поддержке президента программа продолжится и в последующие годы, что позволит помочь ещё многим молодым людям создать прочную основу семейной жизни", - подчеркнул губернатор. Он отметил, что власти делают все возможное, чтобы в регионе, несмотря на все трудности, создавались новые семейные союзы, рождались дети, чтобы как можно больше семей становились многодетными. На эти цели направлено всё, что делается в социальной сфере, экономике, инфраструктурном развитии, реализации жилищных программ, создании комфортной жизненной среды. Кроме того, и на федеральном, и на региональном уровне действует комплекс мер поддержки семьи. Вручая сертификаты, глава региона пожелал молодым семьям как можно быстрее создать свой семейный очаг, чтобы их будущие дома всегда были наполнены любовью, теплом и уютом.

https://ria.ru/20240219/pomosch-1928171424.html

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белгородская область, россия, вячеслав гладков