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В чем суть договора "два плюс четыре" с Германией - РИА Новости, 21.02.2024
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13:15 21.02.2024 (обновлено: 13:41 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/germaniya-1928701409.html
В чем суть договора "два плюс четыре" с Германией
В чем суть договора "два плюс четыре" с Германией - РИА Новости, 21.02.2024
В чем суть договора "два плюс четыре" с Германией
Берлин обвинили в отказе соблюдать одно из важнейших соглашений в мировой истории. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель призвал... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T13:15
2024-02-21T13:41
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Виктор Жданов, Ренат Абдуллин. Берлин обвинили в отказе соблюдать одно из важнейших соглашений в мировой истории. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель призвал денонсировать договор "Об окончательном урегулировании в отношении Германии". О том, что это за документ, — в материале РИА Новости.Суть договораДоговор в формате "2+4" заключили 12 сентября 1990-го в Москве. Его с одной стороны подписали победители во Второй мировой — СССР, Великобритания, США и Франция. С другой — ФРГ и ГДР. По сути, он дополнял принятое ранее решение об объединении страны.Этому предшествовали четыре раунда непростых переговоров — в Бонне, Берлине, Париже и Москве. Лондон, например, настаивал на дополнительном условии: разместить на территории ГДР войска НАТО.В соглашении десять пунктов. Первые два — о границах и отказе от территориальных претензий к другим государствам. Далее — о сокращении бундесвера с полумиллиона до 370 тысяч человек, выводе советских войск к концу 1994-го и об окончательной ликвидации оккупационных институтов держав-победительниц.В седьмом пункте подчеркивался полный суверенитет Берлина над внутренними и внешними делами. В немецкой общине Крыма как раз считают, что это не соблюдается. По словам Гемпеля, документ определял основу справедливого и надежного мирного устройства в Европе, но нынешние власти Германии отказались от обещаний предшественников и заняли четкую антироссийскую позицию.Кроме того, договор закреплял отказ ФРГ с кем-либо воевать, производить ядерное, биологическое и химическое оружие. На территории бывшей ГДР запрещалось размещать иностранные войска.Что было послеМосква свои обязательства выполнила, и в 1994-м последние соединения российской армии покинули Германию. Подписавший от Восточной Германии премьер ГДР Лотар де Мезьер отмечал, что решение существенно сократить численность вооруженных сил — важный шаг для сохранения мира в Европе.Переговоры "2+4" на Западе считают образцом дипломатии. В короткий срок удалось решить главные проблемы эпохи холодной войны. Закрыли вопрос и о мирном соглашении с Германией по итогам Второй мировой.ЮНЕСКО в 2011-м признало договор "2+4" одним из важнейших документов человечества."Поглощение вместо слияния"Опрошенные РИА Новости эксперты указывают на деталь: соглашение — шестистороннее. Однако к моменту его вступления в силу, 15 марта 1991-го, ГДР уже не существовала, напоминает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин добавляет: у советской, а затем и российской стороны, очевидно, были несколько иные ожидания."ГДР — это уникальный для послевоенной Европы пример полного демонтажа государства, — подчеркивает аналитик. — Видимо, в Москве, да и в Восточной Германии надеялись именно на слияние, а не на поглощение. На деле же все восточногерманские структуры были упразднены".В итоге ни о каком равноправном объединении говорить нельзя: Федеративная Республика Германия, оставаясь страной НАТО, фактически просто приросла землями, распространив на них свое политическое управление. Поэтому, отмечают эксперты, сейчас довольно сложно судить, как соблюдается или нарушается договор.
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германия, москва, нато, европа, политика
Германия, Москва, НАТО, Европа, Политика
В чем суть договора "два плюс четыре" с Германией

Политолог Макаркин: в Москве ожидали слияния Германии, а не поглощения ГДР

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча министров шести государств для подписания Договора об объединении Германии
Встреча министров шести государств для подписания Договора об объединении Германии - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Виктор Жданов, Ренат Абдуллин. Берлин обвинили в отказе соблюдать одно из важнейших соглашений в мировой истории. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель призвал денонсировать договор "Об окончательном урегулировании в отношении Германии". О том, что это за документ, — в материале РИА Новости.

Суть договора

Договор в формате "2+4" заключили 12 сентября 1990-го в Москве. Его с одной стороны подписали победители во Второй мировой — СССР, Великобритания, США и Франция. С другой — ФРГ и ГДР. По сути, он дополнял принятое ранее решение об объединении страны.
© РИА Новости / Борис Бабанов | Перейти в медиабанкЖители Берлина празднуют объединение Германии
Жители Берлина празднуют объединение Германии - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Борис Бабанов
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Жители Берлина празднуют объединение Германии
Этому предшествовали четыре раунда непростых переговоров — в Бонне, Берлине, Париже и Москве. Лондон, например, настаивал на дополнительном условии: разместить на территории ГДР войска НАТО.
В соглашении десять пунктов. Первые два — о границах и отказе от территориальных претензий к другим государствам. Далее — о сокращении бундесвера с полумиллиона до 370 тысяч человек, выводе советских войск к концу 1994-го и об окончательной ликвидации оккупационных институтов держав-победительниц.
В седьмом пункте подчеркивался полный суверенитет Берлина над внутренними и внешними делами. В немецкой общине Крыма как раз считают, что это не соблюдается. По словам Гемпеля, документ определял основу справедливого и надежного мирного устройства в Европе, но нынешние власти Германии отказались от обещаний предшественников и заняли четкую антироссийскую позицию.
© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкМихаил Горбачев и Гельмут Коль
Михаил Горбачев и Гельмут Коль - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Михаил Горбачев и Гельмут Коль
Кроме того, договор закреплял отказ ФРГ с кем-либо воевать, производить ядерное, биологическое и химическое оружие. На территории бывшей ГДР запрещалось размещать иностранные войска.

Что было после

Москва свои обязательства выполнила, и в 1994-м последние соединения российской армии покинули Германию. Подписавший от Восточной Германии премьер ГДР Лотар де Мезьер отмечал, что решение существенно сократить численность вооруженных сил — важный шаг для сохранения мира в Европе.
Переговоры "2+4" на Западе считают образцом дипломатии. В короткий срок удалось решить главные проблемы эпохи холодной войны. Закрыли вопрос и о мирном соглашении с Германией по итогам Второй мировой.
© AP Photo / Claus EckertМинистр внутренних дел ФРГ Вольфганг Шойбле, председатель правительства ГДР Лотар де Мезьери и парламентский статс-секретарь при премьер-министре ГДР Гюнтер Краузе после подписания договора об объединении между ФРГ и ГДР в Берлине. 31 августа 1990 года
Министр внутренних дел ФРГ Вольфганг Шойбле, председатель Правительства ГДР Лотар де Мезьери и парламентский статс-секретарь при премьер-министре ГДР Гюнтер Краузе после подписания договора об объединении между ФРГ и ГДР в Берлине. 31 августа 1990 - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / Claus Eckert
Министр внутренних дел ФРГ Вольфганг Шойбле, председатель правительства ГДР Лотар де Мезьери и парламентский статс-секретарь при премьер-министре ГДР Гюнтер Краузе после подписания договора об объединении между ФРГ и ГДР в Берлине. 31 августа 1990 года
ЮНЕСКО в 2011-м признало договор "2+4" одним из важнейших документов человечества.

"Поглощение вместо слияния"

Опрошенные РИА Новости эксперты указывают на деталь: соглашение — шестистороннее. Однако к моменту его вступления в силу, 15 марта 1991-го, ГДР уже не существовала, напоминает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.
Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин добавляет: у советской, а затем и российской стороны, очевидно, были несколько иные ожидания.
© AP Photo / Jockel FinckЖителям Восточного Берлина помогают жители Западного Берлина, когда они поднимаются на Берлинскую стену
Жителям Восточного Берлина помогают жители Западного Берлина, когда они поднимаются на Берлинскую стену. - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / Jockel Finck
Жителям Восточного Берлина помогают жители Западного Берлина, когда они поднимаются на Берлинскую стену
"ГДР — это уникальный для послевоенной Европы пример полного демонтажа государства, — подчеркивает аналитик. — Видимо, в Москве, да и в Восточной Германии надеялись именно на слияние, а не на поглощение. На деле же все восточногерманские структуры были упразднены".
В итоге ни о каком равноправном объединении говорить нельзя: Федеративная Республика Германия, оставаясь страной НАТО, фактически просто приросла землями, распространив на них свое политическое управление. Поэтому, отмечают эксперты, сейчас довольно сложно судить, как соблюдается или нарушается договор.
 
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