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В Крыму призвали денонсировать договор с Германией от 1990 года - РИА Новости, 21.02.2024
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04:34 21.02.2024 (обновлено: 11:04 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/germaniya-1928624416.html
В Крыму призвали денонсировать договор с Германией от 1990 года
В Крыму призвали денонсировать договор с Германией от 1990 года - РИА Новости, 21.02.2024
В Крыму призвали денонсировать договор с Германией от 1990 года
Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель призвал денонсировать договор "Об окончательном урегулировании в отношении Германии",... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T04:34
2024-02-21T11:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель призвал денонсировать договор "Об окончательном урегулировании в отношении Германии", подписанный в 1990 году. "Договор "Об окончательном урегулировании в отношении Германии" от 12 сентября 1990 года фактически не реализуется и подлежит денонсации", — заявил Гемпель РИА Новости. По его словам, эту позицию поддерживает вся немецкая община полуострова. "Мы искренне сожалеем о том, что так и не реализовались положения статьи 7 договора и родина наших предков так и не обрела полный суверенитет над своими внутренними и внешними делами", — сказал собеседник агентства. Немцы Крыма обеспокоены политикой и действиями Берлина в отношении России, добавил он. Гемпель указал, что современная Германия игнорирует положения договора, подписанного при объединении ГДР и ФРГ. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма напомнил, что документ определял прочную основу для создания справедливого и надежного мирного устройства в Европе, в том числе принятие эффективных мер по контролю над вооружениями, разоружению и укреплению доверия. "Договором страны скрепили себя готовностью не рассматривать друг друга как противников и работать над установлением отношений доверия и сотрудничества, но нынешние власти Германии полностью попрали данные своими предшественниками обещания, — отметил Гемпель.Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии также известен как договор "Два плюс четыре". Заключен между ГДР, ФРГ, Францией, СССР, Великобританией и США в Москве 12 сентября 1990 года.
https://ria.ru/20240220/krym-1928387722.html
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в мире, германия, россия, европа, юрий гемпель, республика крым
В мире, Германия, Россия, Европа, Юрий Гемпель, Республика Крым
В Крыму призвали денонсировать договор с Германией от 1990 года

Глава крымских немцев призвал денонсировать договор с Германией от 1990 года

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГлава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель
Глава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Глава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель призвал денонсировать договор "Об окончательном урегулировании в отношении Германии", подписанный в 1990 году.
«
"Договор "Об окончательном урегулировании в отношении Германии" от 12 сентября 1990 года фактически не реализуется и подлежит денонсации", — заявил Гемпель РИА Новости.
По его словам, эту позицию поддерживает вся немецкая община полуострова.
"Мы искренне сожалеем о том, что так и не реализовались положения статьи 7 договора и родина наших предков так и не обрела полный суверенитет над своими внутренними и внешними делами", — сказал собеседник агентства.
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Немцы Крыма обеспокоены политикой и действиями Берлина в отношении России, добавил он. Гемпель указал, что современная Германия игнорирует положения договора, подписанного при объединении ГДР и ФРГ.
Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма напомнил, что документ определял прочную основу для создания справедливого и надежного мирного устройства в Европе, в том числе принятие эффективных мер по контролю над вооружениями, разоружению и укреплению доверия.
"Договором страны скрепили себя готовностью не рассматривать друг друга как противников и работать над установлением отношений доверия и сотрудничества, но нынешние власти Германии полностью попрали данные своими предшественниками обещания, — отметил Гемпель.
Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии также известен как договор "Два плюс четыре". Заключен между ГДР, ФРГ, Францией, СССР, Великобританией и США в Москве 12 сентября 1990 года.
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