https://ria.ru/20240221/germaniya-1928624416.html
В Крыму призвали денонсировать договор с Германией от 1990 года
В Крыму призвали денонсировать договор с Германией от 1990 года - РИА Новости, 21.02.2024
В Крыму призвали денонсировать договор с Германией от 1990 года
Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель призвал денонсировать договор "Об окончательном урегулировании в отношении Германии",... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T04:34
2024-02-21T04:34
2024-02-21T11:04
в мире
германия
россия
европа
юрий гемпель
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802345491_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_0f6165e3f91f29b3b83c29810913be94.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель призвал денонсировать договор "Об окончательном урегулировании в отношении Германии", подписанный в 1990 году. "Договор "Об окончательном урегулировании в отношении Германии" от 12 сентября 1990 года фактически не реализуется и подлежит денонсации", — заявил Гемпель РИА Новости. По его словам, эту позицию поддерживает вся немецкая община полуострова. "Мы искренне сожалеем о том, что так и не реализовались положения статьи 7 договора и родина наших предков так и не обрела полный суверенитет над своими внутренними и внешними делами", — сказал собеседник агентства. Немцы Крыма обеспокоены политикой и действиями Берлина в отношении России, добавил он. Гемпель указал, что современная Германия игнорирует положения договора, подписанного при объединении ГДР и ФРГ. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма напомнил, что документ определял прочную основу для создания справедливого и надежного мирного устройства в Европе, в том числе принятие эффективных мер по контролю над вооружениями, разоружению и укреплению доверия. "Договором страны скрепили себя готовностью не рассматривать друг друга как противников и работать над установлением отношений доверия и сотрудничества, но нынешние власти Германии полностью попрали данные своими предшественниками обещания, — отметил Гемпель.Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии также известен как договор "Два плюс четыре". Заключен между ГДР, ФРГ, Францией, СССР, Великобританией и США в Москве 12 сентября 1990 года.
https://ria.ru/20240220/krym-1928387722.html
https://ria.ru/20240218/krym-1928033089.html
германия
россия
европа
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802345491_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_032f8afecccef24ff00348c520b0d5a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, россия, европа, юрий гемпель, республика крым
В мире, Германия, Россия, Европа, Юрий Гемпель, Республика Крым
В Крыму призвали денонсировать договор с Германией от 1990 года
Глава крымских немцев призвал денонсировать договор с Германией от 1990 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель призвал денонсировать договор "Об окончательном урегулировании в отношении Германии", подписанный в 1990 году.
«
"Договор "Об окончательном урегулировании в отношении Германии" от 12 сентября 1990 года фактически не реализуется и подлежит денонсации", — заявил Гемпель РИА Новости.
По его словам, эту позицию поддерживает вся немецкая община полуострова.
"Мы искренне сожалеем о том, что так и не реализовались положения статьи 7 договора и родина наших предков так и не обрела полный суверенитет над своими внутренними и внешними делами", — сказал собеседник агентства.
Крымские татары отреагировали на угрозы меджлиса* вернуть Крым силой
Немцы Крыма обеспокоены политикой и действиями Берлина в отношении России
, добавил он. Гемпель указал, что современная Германия игнорирует положения договора, подписанного при объединении ГДР и ФРГ.
Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма напомнил, что документ определял прочную основу для создания справедливого и надежного мирного устройства в Европе
, в том числе принятие эффективных мер по контролю над вооружениями, разоружению и укреплению доверия.
"Договором страны скрепили себя готовностью не рассматривать друг друга как противников и работать над установлением отношений доверия и сотрудничества, но нынешние власти Германии полностью попрали данные своими предшественниками обещания, — отметил Гемпель.
Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии также известен как договор "Два плюс четыре". Заключен между ГДР, ФРГ, Францией, СССР, Великобританией и США в Москве 12 сентября 1990 года.
Аксенов напомнил о моменте, ставшем переломным в судьбе Крыма