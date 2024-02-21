https://ria.ru/20240221/germaniya-1928624416.html

В Крыму призвали денонсировать договор с Германией от 1990 года

В Крыму призвали денонсировать договор с Германией от 1990 года - РИА Новости, 21.02.2024

В Крыму призвали денонсировать договор с Германией от 1990 года

Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель призвал денонсировать договор "Об окончательном урегулировании в отношении Германии",... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T04:34

2024-02-21T04:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель призвал денонсировать договор "Об окончательном урегулировании в отношении Германии", подписанный в 1990 году. "Договор "Об окончательном урегулировании в отношении Германии" от 12 сентября 1990 года фактически не реализуется и подлежит денонсации", — заявил Гемпель РИА Новости. По его словам, эту позицию поддерживает вся немецкая община полуострова. "Мы искренне сожалеем о том, что так и не реализовались положения статьи 7 договора и родина наших предков так и не обрела полный суверенитет над своими внутренними и внешними делами", — сказал собеседник агентства. Немцы Крыма обеспокоены политикой и действиями Берлина в отношении России, добавил он. Гемпель указал, что современная Германия игнорирует положения договора, подписанного при объединении ГДР и ФРГ. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма напомнил, что документ определял прочную основу для создания справедливого и надежного мирного устройства в Европе, в том числе принятие эффективных мер по контролю над вооружениями, разоружению и укреплению доверия. "Договором страны скрепили себя готовностью не рассматривать друг друга как противников и работать над установлением отношений доверия и сотрудничества, но нынешние власти Германии полностью попрали данные своими предшественниками обещания, — отметил Гемпель.Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии также известен как договор "Два плюс четыре". Заключен между ГДР, ФРГ, Францией, СССР, Великобританией и США в Москве 12 сентября 1990 года.

https://ria.ru/20240220/krym-1928387722.html

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германия

россия

европа

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в мире, германия, россия, европа, юрий гемпель, республика крым