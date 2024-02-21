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Глава ВОЗ назвал Газу зоной смерти - РИА Новости, 21.02.2024
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23:41 21.02.2024 (обновлено: 23:45 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/gaza-1928860959.html
Глава ВОЗ назвал Газу зоной смерти
Глава ВОЗ назвал Газу зоной смерти - РИА Новости, 21.02.2024
Глава ВОЗ назвал Газу зоной смерти
Сектор Газа превратился в зону смерти, гуманитарная ситуация там бесчеловечна, а голод усиливается, заявил на брифинге в Женеве глава Всемирной организации... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T23:41
2024-02-21T23:45
в мире
израиль
россия
тедрос адханом гебрейесус
воз
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЖЕНЕВА, 21 фев - РИА Новости. Сектор Газа превратился в зону смерти, гуманитарная ситуация там бесчеловечна, а голод усиливается, заявил на брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. "На более широком уровне Газа превратилась в зону смерти. Большая часть территории была разрушена, более 29 тысяч человек погибли, еще многие числятся пропавшими без вести, предположительно погибшими, и многие, многие другие получили ранения", - сказал он. Глава ВОЗ добавил, что с начала обострения конфликта резко возрос уровень острого недоедания - с менее чем 1% до более чем 15% в некоторых районах, что подвергает риску еще больше жизней. "Ситуация в области здравоохранения и гуманитарная ситуация в Газе являются бесчеловечными и продолжают ухудшаться", - сожалел глава ВОЗ. Международный суд ООН в Гааге в январе вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в секторе Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в Конвенции о геноциде. Суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 29 тысяч, пострадали более 70 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240221/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240220/izrail-1928335402.html
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в мире, израиль, россия, тедрос адханом гебрейесус, воз, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, юар
В мире, Израиль, Россия, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Владимир Путин, ЮАР
Глава ВОЗ назвал Газу зоной смерти

Глава ВОЗ: Газа превратилась в зону смерти, гуманитарная ситуация бесчеловечна

© AP Photo / Adel HanaПоследствия израильской бомбардировки сектора Газа
Последствия израильской бомбардировки сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / Adel Hana
Последствия израильской бомбардировки сектора Газа. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 21 фев - РИА Новости. Сектор Газа превратился в зону смерти, гуманитарная ситуация там бесчеловечна, а голод усиливается, заявил на брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
"На более широком уровне Газа превратилась в зону смерти. Большая часть территории была разрушена, более 29 тысяч человек погибли, еще многие числятся пропавшими без вести, предположительно погибшими, и многие, многие другие получили ранения", - сказал он.
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Глава ВОЗ добавил, что с начала обострения конфликта резко возрос уровень острого недоедания - с менее чем 1% до более чем 15% в некоторых районах, что подвергает риску еще больше жизней.
"Ситуация в области здравоохранения и гуманитарная ситуация в Газе являются бесчеловечными и продолжают ухудшаться", - сожалел глава ВОЗ.
Международный суд ООН в Гааге в январе вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в секторе Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в Конвенции о геноциде. Суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 29 тысяч, пострадали более 70 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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