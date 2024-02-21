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В МИД России заявили, что готовы к сотрудничеству в газовой энергетике - РИА Новости, 21.02.2024
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05:29 21.02.2024 (обновлено: 05:40 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/gaz-1928627032.html
В МИД России заявили, что готовы к сотрудничеству в газовой энергетике
В МИД России заявили, что готовы к сотрудничеству в газовой энергетике - РИА Новости, 21.02.2024
В МИД России заявили, что готовы к сотрудничеству в газовой энергетике
В Европе на фоне заявлений Киева по будущему контракта о транзите российского газа не торопятся ставить точку в этом вопросе, Россия намерена развивать... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T05:29
2024-02-21T05:40
европа
украина
россия
михаил галузин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Европе на фоне заявлений Киева по будущему контракта о транзите российского газа не торопятся ставить точку в этом вопросе, Россия намерена развивать сотрудничество в энергетике с теми странами, кто в этом заинтересован, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Вне зависимости от политической конъюнктуры Россия остается надежным поставщиком природного газа странам, заинтересованным в устойчивых поставках этого наиболее экологичного ископаемого топлива, а российские компании продолжают исправно выполнять свои обязательства перед контрагентами в Европе по поставкам энергоресурсов, в том числе в рамках истекающего 31 декабря 2024 года пятилетнего контракта по транзиту газа через территорию Украины", - сказал Галузин. Он отметил, что из Киева звучат заявления о нежелании вести переговоры с Россией о продлении действующего контракта, но "в то же время в Европе пока не торопятся окончательно ставить точку в этом вопросе". "Россия, в свою очередь, и далее намерена развивать взаимовыгодное сотрудничество в энергетической сфере с теми странами, которые в этом заинтересованы",- заключил дипломат. В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что компания подает газ через Украину на ГИС "Суджа" - 41,5 миллиона кубометров на 18 февраля. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров. Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники в украинском правительстве, что Украина не собирается продлевать договор о транзите газа. Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что уведомила Украину, что в ЕС не заинтересованы в продлении договора о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.
https://ria.ru/20240220/shulginov-1928475382.html
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европа, украина, россия, михаил галузин, газпром, евросоюз, в мире
Европа, Украина, Россия, Михаил Галузин, Газпром, Евросоюз, В мире
В МИД России заявили, что готовы к сотрудничеству в газовой энергетике

МИД: Россия будет сотрудничать в энергетике с заинтересованными странами

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТранзит газа через ГИС "Суджа"
Транзит газа через ГИС Суджа - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Транзит газа через ГИС "Суджа". Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Европе на фоне заявлений Киева по будущему контракта о транзите российского газа не торопятся ставить точку в этом вопросе, Россия намерена развивать сотрудничество в энергетике с теми странами, кто в этом заинтересован, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
«
"Вне зависимости от политической конъюнктуры Россия остается надежным поставщиком природного газа странам, заинтересованным в устойчивых поставках этого наиболее экологичного ископаемого топлива, а российские компании продолжают исправно выполнять свои обязательства перед контрагентами в Европе по поставкам энергоресурсов, в том числе в рамках истекающего 31 декабря 2024 года пятилетнего контракта по транзиту газа через территорию Украины", - сказал Галузин.
Он отметил, что из Киева звучат заявления о нежелании вести переговоры с Россией о продлении действующего контракта, но "в то же время в Европе пока не торопятся окончательно ставить точку в этом вопросе".
"Россия, в свою очередь, и далее намерена развивать взаимовыгодное сотрудничество в энергетической сфере с теми странами, которые в этом заинтересованы",- заключил дипломат.
Сотрудник газового хаба - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Минэнерго: Запад должен сам предложить идеи по транзиту газа через Украину
Вчера, 14:35
В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что компания подает газ через Украину на ГИС "Суджа" - 41,5 миллиона кубометров на 18 февраля.
При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники в украинском правительстве, что Украина не собирается продлевать договор о транзите газа. Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что уведомила Украину, что в ЕС не заинтересованы в продлении договора о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.
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Вчера, 02:15
 
ЕвропаУкраинаРоссияМихаил ГалузинГазпромЕвросоюзВ мире
 
 
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