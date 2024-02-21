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В Рио-де-Жанейро началось заседание министров иностранных дел G20 - РИА Новости, 21.02.2024
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20:43 21.02.2024 (обновлено: 23:55 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/g20-1928845084.html
В Рио-де-Жанейро началось заседание министров иностранных дел G20
В Рио-де-Жанейро началось заседание министров иностранных дел G20 - РИА Новости, 21.02.2024
В Рио-де-Жанейро началось заседание министров иностранных дел G20
Заседание министров иностранных дел стран G20 началось в Рио-де-Жанейро. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T20:43
2024-02-21T23:55
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 фев - РИА Новости. Заседание министров иностранных дел стран G20 началось в Рио-де-Жанейро. Бразилия, председательствующая в "двадцатке" в этом году выбрала темой предстоящего двухдневных консультаций "создание справедливого мира и устойчивого развития планеты". Помимо глав МИД "Группы двадцати" принять участие во встрече Бразилия пригласила представителей Анголы, Египта, ОАЭ, Испании, Нигерии, Норвегии, Португалии и Сингапура и ряда международных организаций, в том числе ООН, ВТО, ЮНИСЕФ и других. Заседание министров проходит в гавани Глория, одном из самых безопасных районов города. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Согласно рассадке, он сидит рядом с представителями Мексики и Саудовской Аравии. Почти напротив - места для глав внешнеполитических ведомств Великобритания и США. В МИД РФ ранее рассказали, что Москва поддерживает многие практические инициативы президента страны Лулы да Силвы, такие как альянсы по борьбе с бедностью и голодом, а также мобилизации финансов на цели снятия климатической угрозы. "В ходе совета министров иностранных дел российская делегация намерена привлечь особое внимание партнеров к неприемлемости политизации "Группы двадцати", которая, согласно мандату, призвана концентрироваться строго на социально-экономических вызовах. "Двадцатка" не должна рассматриваться в качестве альтернативы СБ ООН, имеющего исключительные прерогативы по поддержанию международного мира и безопасности", - рассказали в российском министерстве. По мнению Москвы, включение в повестку "Группы двадцати" непрофильных проблем, в том числе украинского сюжета, – деструктивно. "Это множит разногласия между участниками и отдаляет наш форум от востребованных достижений в сфере его компетенции", - заявили в МИД РФ.
https://ria.ru/20240221/g20-1928659743.html
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в мире, россия, рио-де-жанейро (город), бразилия, сергей лавров, большая двадцатка, оон, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Россия, Рио-де-Жанейро (город), Бразилия, Сергей Лавров, Большая двадцатка, ООН, Всемирная торговая организация (ВТО)
В Рио-де-Жанейро началось заседание министров иностранных дел G20

Заседание глав МИД стран G20 началось в гавани Глория в Рио-де-Жанейро

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк Перед началом саммита "Группы двадцати"
Перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Перед началом саммита "Группы двадцати" . Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 фев - РИА Новости. Заседание министров иностранных дел стран G20 началось в Рио-де-Жанейро.
Бразилия, председательствующая в "двадцатке" в этом году выбрала темой предстоящего двухдневных консультаций "создание справедливого мира и устойчивого развития планеты". Помимо глав МИД "Группы двадцати" принять участие во встрече Бразилия пригласила представителей Анголы, Египта, ОАЭ, Испании, Нигерии, Норвегии, Португалии и Сингапура и ряда международных организаций, в том числе ООН, ВТО, ЮНИСЕФ и других.
Заседание министров проходит в гавани Глория, одном из самых безопасных районов города.
Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Согласно рассадке, он сидит рядом с представителями Мексики и Саудовской Аравии. Почти напротив - места для глав внешнеполитических ведомств Великобритания и США.
В МИД РФ ранее рассказали, что Москва поддерживает многие практические инициативы президента страны Лулы да Силвы, такие как альянсы по борьбе с бедностью и голодом, а также мобилизации финансов на цели снятия климатической угрозы.
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"В ходе совета министров иностранных дел российская делегация намерена привлечь особое внимание партнеров к неприемлемости политизации "Группы двадцати", которая, согласно мандату, призвана концентрироваться строго на социально-экономических вызовах. "Двадцатка" не должна рассматриваться в качестве альтернативы СБ ООН, имеющего исключительные прерогативы по поддержанию международного мира и безопасности", - рассказали в российском министерстве.
По мнению Москвы, включение в повестку "Группы двадцати" непрофильных проблем, в том числе украинского сюжета, – деструктивно.
«
"Это множит разногласия между участниками и отдаляет наш форум от востребованных достижений в сфере его компетенции", - заявили в МИД РФ.
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