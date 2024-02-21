В Рио-де-Жанейро началось заседание министров иностранных дел G20
Заседание глав МИД стран G20 началось в гавани Глория в Рио-де-Жанейро
Перед началом саммита "Группы двадцати" . Архивное фото
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 фев - РИА Новости. Заседание министров иностранных дел стран G20 началось в Рио-де-Жанейро.
Бразилия, председательствующая в "двадцатке" в этом году выбрала темой предстоящего двухдневных консультаций "создание справедливого мира и устойчивого развития планеты". Помимо глав МИД "Группы двадцати" принять участие во встрече Бразилия пригласила представителей Анголы, Египта, ОАЭ, Испании, Нигерии, Норвегии, Португалии и Сингапура и ряда международных организаций, в том числе ООН, ВТО, ЮНИСЕФ и других.
Заседание министров проходит в гавани Глория, одном из самых безопасных районов города.
Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Согласно рассадке, он сидит рядом с представителями Мексики и Саудовской Аравии. Почти напротив - места для глав внешнеполитических ведомств Великобритания и США.
В МИД РФ ранее рассказали, что Москва поддерживает многие практические инициативы президента страны Лулы да Силвы, такие как альянсы по борьбе с бедностью и голодом, а также мобилизации финансов на цели снятия климатической угрозы.
«
"В ходе совета министров иностранных дел российская делегация намерена привлечь особое внимание партнеров к неприемлемости политизации "Группы двадцати", которая, согласно мандату, призвана концентрироваться строго на социально-экономических вызовах. "Двадцатка" не должна рассматриваться в качестве альтернативы СБ ООН, имеющего исключительные прерогативы по поддержанию международного мира и безопасности", - рассказали в российском министерстве.
По мнению Москвы, включение в повестку "Группы двадцати" непрофильных проблем, в том числе украинского сюжета, – деструктивно.
«
"Это множит разногласия между участниками и отдаляет наш форум от востребованных достижений в сфере его компетенции", - заявили в МИД РФ.