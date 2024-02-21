https://ria.ru/20240221/g20-1928845084.html

В Рио-де-Жанейро началось заседание министров иностранных дел G20

В Рио-де-Жанейро началось заседание министров иностранных дел G20 - РИА Новости, 21.02.2024

В Рио-де-Жанейро началось заседание министров иностранных дел G20

Заседание министров иностранных дел стран G20 началось в Рио-де-Жанейро. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T20:43

2024-02-21T20:43

2024-02-21T23:55

в мире

россия

рио-де-жанейро (город)

бразилия

сергей лавров

большая двадцатка

оон

всемирная торговая организация (вто)

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 фев - РИА Новости. Заседание министров иностранных дел стран G20 началось в Рио-де-Жанейро. Бразилия, председательствующая в "двадцатке" в этом году выбрала темой предстоящего двухдневных консультаций "создание справедливого мира и устойчивого развития планеты". Помимо глав МИД "Группы двадцати" принять участие во встрече Бразилия пригласила представителей Анголы, Египта, ОАЭ, Испании, Нигерии, Норвегии, Португалии и Сингапура и ряда международных организаций, в том числе ООН, ВТО, ЮНИСЕФ и других. Заседание министров проходит в гавани Глория, одном из самых безопасных районов города. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Согласно рассадке, он сидит рядом с представителями Мексики и Саудовской Аравии. Почти напротив - места для глав внешнеполитических ведомств Великобритания и США. В МИД РФ ранее рассказали, что Москва поддерживает многие практические инициативы президента страны Лулы да Силвы, такие как альянсы по борьбе с бедностью и голодом, а также мобилизации финансов на цели снятия климатической угрозы. "В ходе совета министров иностранных дел российская делегация намерена привлечь особое внимание партнеров к неприемлемости политизации "Группы двадцати", которая, согласно мандату, призвана концентрироваться строго на социально-экономических вызовах. "Двадцатка" не должна рассматриваться в качестве альтернативы СБ ООН, имеющего исключительные прерогативы по поддержанию международного мира и безопасности", - рассказали в российском министерстве. По мнению Москвы, включение в повестку "Группы двадцати" непрофильных проблем, в том числе украинского сюжета, – деструктивно. "Это множит разногласия между участниками и отдаляет наш форум от востребованных достижений в сфере его компетенции", - заявили в МИД РФ.

https://ria.ru/20240221/g20-1928659743.html

https://ria.ru/20240221/g20-1928618368.html

россия

рио-де-жанейро (город)

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, рио-де-жанейро (город), бразилия, сергей лавров, большая двадцатка, оон, всемирная торговая организация (вто)