https://ria.ru/20240221/g20-1928659743.html
В МИД Китая ответили на вопрос о возможности обсуждения на G20 Украины
В МИД Китая ответили на вопрос о возможности обсуждения на G20 Украины - РИА Новости, 21.02.2024
В МИД Китая ответили на вопрос о возможности обсуждения на G20 Украины
G20 не является платформой по решению геополитических проблем и вопросов безопасности, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин,... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T10:34
2024-02-21T10:34
2024-02-21T11:24
украина
большая двадцатка
мид кнр
в мире
рио-де-жанейро (город)
мао нин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870438395_122:131:3072:1790_1920x0_80_0_0_9d872d3a6eeff850a89a1a41e3fe4e35.jpg
ПЕКИН, 21 фев - РИА Новости. G20 не является платформой по решению геополитических проблем и вопросов безопасности, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос, будет ли включена тема Украины в повестку заседания глав МИД "двадцатки".Двухдневная встреча министров иностранных дел стран G20 начнется среду в бразильском Рио-де-Жанейро."G20 является важным форумом по международному экономическому сотрудничеству, он не является платформой по решению геополитических вопросов и проблем безопасности, таков консенсус "Двадцатки", - сказала Мао Нин.Она также выразила надежду, что встреча поможет всем сторонам укрепить единство и сотрудничество, внести позитивный вклад в содействие мировому экономическому росту и глобальному развитию.
https://ria.ru/20240221/g20-1928618368.html
украина
рио-де-жанейро (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870438395_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_da0e6afaaea7b24b459ac5eb455f523e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, большая двадцатка, мид кнр, в мире, рио-де-жанейро (город), мао нин
Украина, Большая двадцатка, МИД КНР, В мире, Рио-де-Жанейро (город), Мао Нин
В МИД Китая ответили на вопрос о возможности обсуждения на G20 Украины
МИД Китая: G20 не является платформой по решению геополитических проблем
ПЕКИН, 21 фев - РИА Новости. G20 не является платформой по решению геополитических проблем и вопросов безопасности, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос, будет ли включена тема Украины в повестку заседания глав МИД "двадцатки".
Двухдневная встреча министров иностранных дел стран G20 начнется среду в бразильском Рио-де-Жанейро.
«
"G20 является важным форумом по международному экономическому сотрудничеству, он не является платформой по решению геополитических вопросов и проблем безопасности, таков консенсус "Двадцатки", - сказала Мао Нин.
Она также выразила надежду, что встреча поможет всем сторонам укрепить единство и сотрудничество, внести позитивный вклад в содействие мировому экономическому росту и глобальному развитию.
В МИД заявили, что Запад включает в повестку G20 непрофильные проблемы