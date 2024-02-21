https://ria.ru/20240221/g20-1928659743.html

В МИД Китая ответили на вопрос о возможности обсуждения на G20 Украины

В МИД Китая ответили на вопрос о возможности обсуждения на G20 Украины - РИА Новости, 21.02.2024

В МИД Китая ответили на вопрос о возможности обсуждения на G20 Украины

G20 не является платформой по решению геополитических проблем и вопросов безопасности, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин,... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T10:34

2024-02-21T10:34

2024-02-21T11:24

украина

большая двадцатка

мид кнр

в мире

рио-де-жанейро (город)

мао нин

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ПЕКИН, 21 фев - РИА Новости. G20 не является платформой по решению геополитических проблем и вопросов безопасности, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос, будет ли включена тема Украины в повестку заседания глав МИД "двадцатки".Двухдневная встреча министров иностранных дел стран G20 начнется среду в бразильском Рио-де-Жанейро."G20 является важным форумом по международному экономическому сотрудничеству, он не является платформой по решению геополитических вопросов и проблем безопасности, таков консенсус "Двадцатки", - сказала Мао Нин.Она также выразила надежду, что встреча поможет всем сторонам укрепить единство и сотрудничество, внести позитивный вклад в содействие мировому экономическому росту и глобальному развитию.

https://ria.ru/20240221/g20-1928618368.html

украина

рио-де-жанейро (город)

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украина, большая двадцатка, мид кнр, в мире, рио-де-жанейро (город), мао нин