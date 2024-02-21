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В МИД заявили, что Запад включает в повестку G20 непрофильные проблемы - РИА Новости, 21.02.2024
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02:23 21.02.2024 (обновлено: 04:19 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/g20-1928618368.html
В МИД заявили, что Запад включает в повестку G20 непрофильные проблемы
В МИД заявили, что Запад включает в повестку G20 непрофильные проблемы - РИА Новости, 21.02.2024
В МИД заявили, что Запад включает в повестку G20 непрофильные проблемы
Включение с подачи Запада в повестку СМИД "Группы двадцати" непрофильных проблем, в том числе темы Украины, деструктивно и множит разногласия, сообщает МИД... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T02:23
2024-02-21T04:19
в мире
украина
россия
венесуэла
мигель диас-канель
сергей лавров
нато
большая двадцатка
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Включение с подачи Запада в повестку СМИД "Группы двадцати" непрофильных проблем, в том числе темы Украины, деструктивно и множит разногласия, сообщает МИД России на своем сайте. &quot;Включение в повестку &quot;Группы двадцати&quot; с подачи Запада непрофильных проблем, в том числе украинского сюжета, – деструктивно. Это множит разногласия между участниками и отдаляет наш форум от востребованных достижений в сфере его компетенции&quot;, — говорится в сообщении ведомства.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Лавров 19 февраля начал свое латиноамериканское турне с визита на Кубу, где встретился с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и главой МИД Бруно Родригесом, 20 февраля он прибыл в столицу Венесуэлы Каракас, где провел встречу с президентом страны Николасом Мадуро. После визита в Венесуэлу Лавров отправится в Рио-де-Жанейро, где примет участие во встрече министров иностранных дел G20. Как сообщали в МИД, встреча будет посвящена проблемам современной международной повестки дня "с акцентом на урегулирование геополитических противоречий и реформу глобальных экономических институтов".
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в мире, украина, россия, венесуэла, мигель диас-канель, сергей лавров, нато, большая двадцатка, бруно родригес
В мире, Украина, Россия, Венесуэла, Мигель Диас-Канель, Сергей Лавров, НАТО, Большая двадцатка, Бруно Родригес
В МИД заявили, что Запад включает в повестку G20 непрофильные проблемы

МИД: включение в повестку СМИД G20 непрофильных проблем множит разногласия

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Включение с подачи Запада в повестку СМИД "Группы двадцати" непрофильных проблем, в том числе темы Украины, деструктивно и множит разногласия, сообщает МИД России на своем сайте.
«

"Включение в повестку "Группы двадцати" с подачи Запада непрофильных проблем, в том числе украинского сюжета, – деструктивно. Это множит разногласия между участниками и отдаляет наш форум от востребованных достижений в сфере его компетенции", — говорится в сообщении ведомства.

Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Лавров 19 февраля начал свое латиноамериканское турне с визита на Кубу, где встретился с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и главой МИД Бруно Родригесом, 20 февраля он прибыл в столицу Венесуэлы Каракас, где провел встречу с президентом страны Николасом Мадуро. После визита в Венесуэлу Лавров отправится в Рио-де-Жанейро, где примет участие во встрече министров иностранных дел G20. Как сообщали в МИД, встреча будет посвящена проблемам современной международной повестки дня "с акцентом на урегулирование геополитических противоречий и реформу глобальных экономических институтов".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
В МИД России заявили о намерении наладить тесное партнерство с G20
02:22
 
В миреУкраинаРоссияВенесуэлаМигель Диас-КанельСергей ЛавровНАТОБольшая двадцаткаБруно Родригес
 
 
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