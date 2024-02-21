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В МИД заявили, что Запад включает в повестку G20 непрофильные проблемы
В МИД заявили, что Запад включает в повестку G20 непрофильные проблемы - РИА Новости, 21.02.2024
В МИД заявили, что Запад включает в повестку G20 непрофильные проблемы
Включение с подачи Запада в повестку СМИД "Группы двадцати" непрофильных проблем, в том числе темы Украины, деструктивно и множит разногласия, сообщает МИД... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T02:23
2024-02-21T02:23
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Включение с подачи Запада в повестку СМИД "Группы двадцати" непрофильных проблем, в том числе темы Украины, деструктивно и множит разногласия, сообщает МИД России на своем сайте. "Включение в повестку "Группы двадцати" с подачи Запада непрофильных проблем, в том числе украинского сюжета, – деструктивно. Это множит разногласия между участниками и отдаляет наш форум от востребованных достижений в сфере его компетенции", — говорится в сообщении ведомства.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Лавров 19 февраля начал свое латиноамериканское турне с визита на Кубу, где встретился с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и главой МИД Бруно Родригесом, 20 февраля он прибыл в столицу Венесуэлы Каракас, где провел встречу с президентом страны Николасом Мадуро. После визита в Венесуэлу Лавров отправится в Рио-де-Жанейро, где примет участие во встрече министров иностранных дел G20. Как сообщали в МИД, встреча будет посвящена проблемам современной международной повестки дня "с акцентом на урегулирование геополитических противоречий и реформу глобальных экономических институтов".
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в мире, украина, россия, венесуэла, мигель диас-канель, сергей лавров, нато, большая двадцатка, бруно родригес
В мире, Украина, Россия, Венесуэла, Мигель Диас-Канель, Сергей Лавров, НАТО, Большая двадцатка, Бруно Родригес
В МИД заявили, что Запад включает в повестку G20 непрофильные проблемы
МИД: включение в повестку СМИД G20 непрофильных проблем множит разногласия