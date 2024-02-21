https://ria.ru/20240221/g20-1928618237.html

В МИД России заявили о намерении наладить тесное партнерство с G20

В МИД России заявили о намерении наладить тесное партнерство с G20 - РИА Новости, 21.02.2024

В МИД России заявили о намерении наладить тесное партнерство с G20

Россия как председатель БРИКС в 2024 году планирует наладить тесное партнерство с G20 для укрепления голоса стран Глобального Юга и Востока, сообщает МИД России РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T02:22

2024-02-21T02:22

2024-02-21T02:28

в мире

венесуэла

россия

куба

сергей лавров

брикс

большая двадцатка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_991045229485706038e96aef508ac05b.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия как председатель БРИКС в 2024 году планирует наладить тесное партнерство с G20 для укрепления голоса стран Глобального Юга и Востока, сообщает МИД России на своем сайте. "В качестве председателя БРИКС в 2024 году Россия планирует наладить тесное партнерство с "Группой двадцати" для достижения кумулятивного эффекта и дальнейшего укрепления голоса стран Глобального Юга и Востока в ведущих многосторонних структурах", - говорится в сообщении ведомства.Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 февраля начал свое латиноамериканское турне с визита на Кубу, где встретился с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и главой МИД Бруно Родригесом, 20 февраля он прибыл в столицу Венесуэлы Каракас, где провел встречу с президентом страны Николасом Мадуро. После визита в Венесуэлу Лавров отправится в Рио-де-Жанейро, где примет участие во встрече министров иностранных дел G20. Как сообщали в МИД РФ, встреча будет посвящена проблемам современной международной повестки дня "с акцентом на урегулирование геополитических противоречий и реформу глобальных экономических институтов".

https://ria.ru/20240125/argentina-1923322449.html

венесуэла

россия

куба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венесуэла, россия, куба, сергей лавров, брикс, большая двадцатка