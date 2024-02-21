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В МИД России заявили о намерении наладить тесное партнерство с G20
В МИД России заявили о намерении наладить тесное партнерство с G20 - РИА Новости, 21.02.2024
В МИД России заявили о намерении наладить тесное партнерство с G20
Россия как председатель БРИКС в 2024 году планирует наладить тесное партнерство с G20 для укрепления голоса стран Глобального Юга и Востока, сообщает МИД России РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T02:22
2024-02-21T02:22
2024-02-21T02:28
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия как председатель БРИКС в 2024 году планирует наладить тесное партнерство с G20 для укрепления голоса стран Глобального Юга и Востока, сообщает МИД России на своем сайте. "В качестве председателя БРИКС в 2024 году Россия планирует наладить тесное партнерство с "Группой двадцати" для достижения кумулятивного эффекта и дальнейшего укрепления голоса стран Глобального Юга и Востока в ведущих многосторонних структурах", - говорится в сообщении ведомства.Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 февраля начал свое латиноамериканское турне с визита на Кубу, где встретился с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и главой МИД Бруно Родригесом, 20 февраля он прибыл в столицу Венесуэлы Каракас, где провел встречу с президентом страны Николасом Мадуро. После визита в Венесуэлу Лавров отправится в Рио-де-Жанейро, где примет участие во встрече министров иностранных дел G20. Как сообщали в МИД РФ, встреча будет посвящена проблемам современной международной повестки дня "с акцентом на урегулирование геополитических противоречий и реформу глобальных экономических институтов".
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в мире, венесуэла, россия, куба, сергей лавров, брикс, большая двадцатка
В мире, Венесуэла, Россия, Куба, Сергей Лавров, БРИКС, Большая двадцатка
В МИД России заявили о намерении наладить тесное партнерство с G20
МИД: Россия хочет наладить партнерство с G20 для усиления стран Глобального Юга