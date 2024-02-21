Рейтинг@Mail.ru
В МИД России заявили о намерении наладить тесное партнерство с G20 - РИА Новости, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:22 21.02.2024 (обновлено: 02:28 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/g20-1928618237.html
В МИД России заявили о намерении наладить тесное партнерство с G20
В МИД России заявили о намерении наладить тесное партнерство с G20 - РИА Новости, 21.02.2024
В МИД России заявили о намерении наладить тесное партнерство с G20
Россия как председатель БРИКС в 2024 году планирует наладить тесное партнерство с G20 для укрепления голоса стран Глобального Юга и Востока, сообщает МИД России РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T02:22
2024-02-21T02:28
в мире
венесуэла
россия
куба
сергей лавров
брикс
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_991045229485706038e96aef508ac05b.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия как председатель БРИКС в 2024 году планирует наладить тесное партнерство с G20 для укрепления голоса стран Глобального Юга и Востока, сообщает МИД России на своем сайте. "В качестве председателя БРИКС в 2024 году Россия планирует наладить тесное партнерство с "Группой двадцати" для достижения кумулятивного эффекта и дальнейшего укрепления голоса стран Глобального Юга и Востока в ведущих многосторонних структурах", - говорится в сообщении ведомства.Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 февраля начал свое латиноамериканское турне с визита на Кубу, где встретился с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и главой МИД Бруно Родригесом, 20 февраля он прибыл в столицу Венесуэлы Каракас, где провел встречу с президентом страны Николасом Мадуро. После визита в Венесуэлу Лавров отправится в Рио-де-Жанейро, где примет участие во встрече министров иностранных дел G20. Как сообщали в МИД РФ, встреча будет посвящена проблемам современной международной повестки дня "с акцентом на урегулирование геополитических противоречий и реформу глобальных экономических институтов".
https://ria.ru/20240125/argentina-1923322449.html
венесуэла
россия
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_439:0:2880:1831_1920x0_80_0_0_87559ad08ebc58b7fc682865d55919e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, россия, куба, сергей лавров, брикс, большая двадцатка
В мире, Венесуэла, Россия, Куба, Сергей Лавров, БРИКС, Большая двадцатка
В МИД России заявили о намерении наладить тесное партнерство с G20

МИД: Россия хочет наладить партнерство с G20 для усиления стран Глобального Юга

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия как председатель БРИКС в 2024 году планирует наладить тесное партнерство с G20 для укрепления голоса стран Глобального Юга и Востока, сообщает МИД России на своем сайте.
"В качестве председателя БРИКС в 2024 году Россия планирует наладить тесное партнерство с "Группой двадцати" для достижения кумулятивного эффекта и дальнейшего укрепления голоса стран Глобального Юга и Востока в ведущих многосторонних структурах", - говорится в сообщении ведомства.
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Посол рассказал о сотрудничестве России и Аргентины в G20
25 января, 00:48
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 февраля начал свое латиноамериканское турне с визита на Кубу, где встретился с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и главой МИД Бруно Родригесом, 20 февраля он прибыл в столицу Венесуэлы Каракас, где провел встречу с президентом страны Николасом Мадуро. После визита в Венесуэлу Лавров отправится в Рио-де-Жанейро, где примет участие во встрече министров иностранных дел G20. Как сообщали в МИД РФ, встреча будет посвящена проблемам современной международной повестки дня "с акцентом на урегулирование геополитических противоречий и реформу глобальных экономических институтов".
 
В миреВенесуэлаРоссияКубаСергей ЛавровБРИКСБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала