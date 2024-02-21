Рейтинг@Mail.ru
Россия в G20 отметит неприемлемость финансирования украинского конфликта - РИА Новости, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:16 21.02.2024 (обновлено: 02:26 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/g20-1928618084.html
Россия в G20 отметит неприемлемость финансирования украинского конфликта
Россия в G20 отметит неприемлемость финансирования украинского конфликта - РИА Новости, 21.02.2024
Россия в G20 отметит неприемлемость финансирования украинского конфликта
Россия на СМИД "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро отметит неприемлемость направления средств, предназначенных для содействия развитию, на финансирование... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T02:16
2024-02-21T02:26
в мире
россия
украина
рио-де-жанейро (город)
нато
большая двадцатка
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916090_77:0:3713:2045_1920x0_80_0_0_db522e4a9619b9a68a4e80db99857249.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия на СМИД "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро отметит неприемлемость направления средств, предназначенных для содействия развитию, на финансирование украинского конфликта, сообщает МИД России на своем сайте.&quot;Российская сторона намерена особо отметить неприемлемость бесконтрольного направления международных средств, предназначенных для содействия развитию, на финансирование конфликта вокруг Украины, в том числе в ущерб выполнению обязательств западных держав в отношении помощи нуждающимся государствам&quot;, - говорится в сообщении ведомства.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Лавров 19 февраля начал свое латиноамериканское турне с визита на Кубу, где встретился с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и главой МИД Бруно Родригесом, 20 февраля он прибыл в столицу Венесуэлы Каракас, где провел встречу с президентом страны Николасом Мадуро. После визита в Венесуэлу Лавров отправится в Рио-де-Жанейро, где примет участие во встрече министров иностранных дел G20. В МИД РФ сообщали, что первая встреча в рамках бразильского председательства будет посвящена проблемам современной международной повестки дня "с акцентом на урегулирование геополитических противоречий и реформу глобальных экономических институтов".
https://ria.ru/20231127/g20-1912125789.html
россия
украина
рио-де-жанейро (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916090_532:0:3259:2045_1920x0_80_0_0_fde0b7a50aee235491473d5066732cde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, рио-де-жанейро (город), нато, большая двадцатка, сергей лавров
В мире, Россия, Украина, Рио-де-Жанейро (город), НАТО, Большая двадцатка, Сергей Лавров
Россия в G20 отметит неприемлемость финансирования украинского конфликта

МИД: Россия в G20 отметит неприемлемость финансирования украинского конфликта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия на СМИД "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро отметит неприемлемость направления средств, предназначенных для содействия развитию, на финансирование украинского конфликта, сообщает МИД России на своем сайте.
«

"Российская сторона намерена особо отметить неприемлемость бесконтрольного направления международных средств, предназначенных для содействия развитию, на финансирование конфликта вокруг Украины, в том числе в ущерб выполнению обязательств западных держав в отношении помощи нуждающимся государствам", - говорится в сообщении ведомства.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Лавров 19 февраля начал свое латиноамериканское турне с визита на Кубу, где встретился с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и главой МИД Бруно Родригесом, 20 февраля он прибыл в столицу Венесуэлы Каракас, где провел встречу с президентом страны Николасом Мадуро. После визита в Венесуэлу Лавров отправится в Рио-де-Жанейро, где примет участие во встрече министров иностранных дел G20. В МИД РФ сообщали, что первая встреча в рамках бразильского председательства будет посвящена проблемам современной международной повестки дня "с акцентом на урегулирование геополитических противоречий и реформу глобальных экономических институтов".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Лавров: мировое большинство не даст Западу использовать G20 в своих целях
27 ноября 2023, 14:18
 
В миреРоссияУкраинаРио-де-Жанейро (город)НАТОБольшая двадцаткаСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала