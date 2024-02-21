https://ria.ru/20240221/g20-1928618084.html

Россия в G20 отметит неприемлемость финансирования украинского конфликта

Россия в G20 отметит неприемлемость финансирования украинского конфликта - РИА Новости, 21.02.2024

Россия в G20 отметит неприемлемость финансирования украинского конфликта

Россия на СМИД "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро отметит неприемлемость направления средств, предназначенных для содействия развитию, на финансирование... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T02:16

2024-02-21T02:16

2024-02-21T02:26

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия на СМИД "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро отметит неприемлемость направления средств, предназначенных для содействия развитию, на финансирование украинского конфликта, сообщает МИД России на своем сайте."Российская сторона намерена особо отметить неприемлемость бесконтрольного направления международных средств, предназначенных для содействия развитию, на финансирование конфликта вокруг Украины, в том числе в ущерб выполнению обязательств западных держав в отношении помощи нуждающимся государствам", - говорится в сообщении ведомства.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Лавров 19 февраля начал свое латиноамериканское турне с визита на Кубу, где встретился с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и главой МИД Бруно Родригесом, 20 февраля он прибыл в столицу Венесуэлы Каракас, где провел встречу с президентом страны Николасом Мадуро. После визита в Венесуэлу Лавров отправится в Рио-де-Жанейро, где примет участие во встрече министров иностранных дел G20. В МИД РФ сообщали, что первая встреча в рамках бразильского председательства будет посвящена проблемам современной международной повестки дня "с акцентом на урегулирование геополитических противоречий и реформу глобальных экономических институтов".

https://ria.ru/20231127/g20-1912125789.html

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украина

рио-де-жанейро (город)

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в мире, россия, украина, рио-де-жанейро (город), нато, большая двадцатка, сергей лавров