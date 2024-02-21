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В Рио-де-Жанейро идут приготовления перед встречей глав МИД G20 - РИА Новости, 21.02.2024
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02:05 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/g20-1928617527.html
В Рио-де-Жанейро идут приготовления перед встречей глав МИД G20
В Рио-де-Жанейро идут приготовления перед встречей глав МИД G20 - РИА Новости, 21.02.2024
В Рио-де-Жанейро идут приготовления перед встречей глав МИД G20
Последние приготовления идут в Рио-де-Жанейро перед встречей глав МИД G20, которая состоится 21-22 февраля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T02:05
2024-02-21T02:05
в мире
рио-де-жанейро (город)
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 фев - РИА Новости. Последние приготовления идут в Рио-де-Жанейро перед встречей глав МИД G20, которая состоится 21-22 февраля, передает корреспондент РИА Новости. Встреча пройдет в гавани Глория - в одном из самых безопасных районов города. С самого утра на близлежащих улицах и в парке убирались дворники, а организаторы готовили большой павильон в гавани, где пройдут как двусторонние встречи, так и сам саммит - расставляли живые цветы, проверяли оборудование, занимались будущей рассадкой министров. Во встрече примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. За длинным широким столом, во главе которого будет Бразилия, соседями главы МИД РФ, предварительно, окажутся представители Мексики и Саудовской Аравии. Почти напротив - представители Великобритания и США. При этом один из организаторов мероприятия сообщил РИА Новости, что рассадка пока не окончательная и может измениться. Лавров 19 февраля начал свое латиноамериканское турне с визита на Кубу, где встретился с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и главой МИД Бруно Родригесом, 20 февраля он прибыл в столицу Венесуэлы Каракас, где провел встречу с президентом страны Николасом Мадуро, а затем отправится в Бразилию на встречу глав МИД G20.
https://ria.ru/20240214/ukrainizatsiya-1927306647.html
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в мире, рио-де-жанейро (город), большая двадцатка, бразилия
В мире, Рио-де-Жанейро (город), Большая двадцатка, Бразилия
В Рио-де-Жанейро идут приготовления перед встречей глав МИД G20

В Рио-де-Жанейро идут последние приготовления перед встречей глав МИД G20

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРио-де-Жанейро
Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Рио-де-Жанейро. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 фев - РИА Новости. Последние приготовления идут в Рио-де-Жанейро перед встречей глав МИД G20, которая состоится 21-22 февраля, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча пройдет в гавани Глория - в одном из самых безопасных районов города. С самого утра на близлежащих улицах и в парке убирались дворники, а организаторы готовили большой павильон в гавани, где пройдут как двусторонние встречи, так и сам саммит - расставляли живые цветы, проверяли оборудование, занимались будущей рассадкой министров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Россия будет пресекать попытки украинизировать повестку G20, заявил Лавров
14 февраля, 12:47
Во встрече примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. За длинным широким столом, во главе которого будет Бразилия, соседями главы МИД РФ, предварительно, окажутся представители Мексики и Саудовской Аравии. Почти напротив - представители Великобритания и США.
При этом один из организаторов мероприятия сообщил РИА Новости, что рассадка пока не окончательная и может измениться.
Лавров 19 февраля начал свое латиноамериканское турне с визита на Кубу, где встретился с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и главой МИД Бруно Родригесом, 20 февраля он прибыл в столицу Венесуэлы Каракас, где провел встречу с президентом страны Николасом Мадуро, а затем отправится в Бразилию на встречу глав МИД G20.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Лавров: мировое большинство не даст Западу использовать G20 в своих целях
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В миреРио-де-Жанейро (город)Большая двадцаткаБразилия
 
 
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