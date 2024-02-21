https://ria.ru/20240221/g20-1928617527.html

В Рио-де-Жанейро идут приготовления перед встречей глав МИД G20

В Рио-де-Жанейро идут приготовления перед встречей глав МИД G20 - РИА Новости, 21.02.2024

В Рио-де-Жанейро идут приготовления перед встречей глав МИД G20

Последние приготовления идут в Рио-де-Жанейро перед встречей глав МИД G20, которая состоится 21-22 февраля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T02:05

2024-02-21T02:05

2024-02-21T02:05

в мире

рио-де-жанейро (город)

большая двадцатка

бразилия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156366/76/1563667616_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_88a9b9aff7c63063e696e0d374170b5b.jpg

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 фев - РИА Новости. Последние приготовления идут в Рио-де-Жанейро перед встречей глав МИД G20, которая состоится 21-22 февраля, передает корреспондент РИА Новости. Встреча пройдет в гавани Глория - в одном из самых безопасных районов города. С самого утра на близлежащих улицах и в парке убирались дворники, а организаторы готовили большой павильон в гавани, где пройдут как двусторонние встречи, так и сам саммит - расставляли живые цветы, проверяли оборудование, занимались будущей рассадкой министров. Во встрече примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. За длинным широким столом, во главе которого будет Бразилия, соседями главы МИД РФ, предварительно, окажутся представители Мексики и Саудовской Аравии. Почти напротив - представители Великобритания и США. При этом один из организаторов мероприятия сообщил РИА Новости, что рассадка пока не окончательная и может измениться. Лавров 19 февраля начал свое латиноамериканское турне с визита на Кубу, где встретился с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и главой МИД Бруно Родригесом, 20 февраля он прибыл в столицу Венесуэлы Каракас, где провел встречу с президентом страны Николасом Мадуро, а затем отправится в Бразилию на встречу глав МИД G20.

https://ria.ru/20240214/ukrainizatsiya-1927306647.html

https://ria.ru/20231127/g20-1912125789.html

рио-де-жанейро (город)

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, рио-де-жанейро (город), большая двадцатка, бразилия