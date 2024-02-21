https://ria.ru/20240221/fermery-1928840307.html
В Мадриде произошли стычки между фермерами и полицией
В Мадриде произошли стычки между фермерами и полицией - РИА Новости, 21.02.2024
В Мадриде произошли стычки между фермерами и полицией
Стычки между протестующими испанскими фермерами и полицией произошли в среду в Мадриде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T20:18
2024-02-21T20:18
2024-02-21T20:18
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МАДРИД, 21 фев - РИА Новости. Стычки между протестующими испанскими фермерами и полицией произошли в среду в Мадриде, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов пытались перекрыть аграриям на тракторах дорогу к министерству сельского хозяйства, которое было выбрано в качестве конечной точки акции протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе. В ответ на это фермеры забросали полицейских банками от пива. В результате стычек протестующим удалось пробить дорогу, а тракторам - проехать к зданию ведомства. Аграрии утверждают, что не покинут центральные улицы испанской столицы, пока правительство не выступит с заявлением. Ранее сообщалось, что колонны из нескольких сотен тракторов начали стекаться к центру Мадрида в рамках крупнейшей в Испании акции протеста. Параллельно с этим несколько тысяч аграриев, одетых в светоотражающие желтые жилеты, собрались у одних из пяти королевских ворот города, Пуэрте-де-Алькала. В результате проходящих по всей столице акций протеста было частично перекрыто движение в городе. Кроме того, правительственная делегация была вынуждена изменить маршрут около 130 автобусов. Испанские фермеры на тракторах 16-й день подряд блокируют дороги по всей стране. Протестующие требуют выделения больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и модификацию европейской сельскохозяйственной политики. Ранее три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящих во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС, так и в Испании. По словам фермеров, ЕС продолжает заключать все новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали парализовать переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры требуют от Мадрида вместе с Европейской комиссией усилить контроль на границе с Марокко, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле. В последние недели в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран союза. Примечательно, что накануне саммита Еврокомиссия предложила еще на год, до июня 2025 года, продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран.
https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Стычки протестующих фермеров с полицией в Мадриде
Стычки протестующих фермеров с полицией в Мадриде
2024-02-21T20:18
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PT0M28S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928824802_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b6ca706bbe808b4d4c869630794c52d2.jpg
Крупнейшая акция протеста фермеров в Мадриде
В Мадриде проходит крупнейшая акция протеста фермеров, на улицах города сотни тракторов. Конечная точка сбора - здание минсельхоза Испании, аграрии требуют от властей принять меры для защиты от дешевой иностранной продукции.
2024-02-21T20:18
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PT1M01S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мадрид, испания, новая зеландия, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Мадрид, Испания, Новая Зеландия, Еврокомиссия, Евросоюз
В Мадриде произошли стычки между фермерами и полицией
В Мадриде произошли стычки между протестующими фермерами и полицейскими
МАДРИД, 21 фев - РИА Новости. Стычки между протестующими испанскими фермерами и полицией произошли в среду в Мадриде, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудники правоохранительных органов пытались перекрыть аграриям на тракторах дорогу к министерству сельского хозяйства, которое было выбрано в качестве конечной точки акции протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе. В ответ на это фермеры забросали полицейских банками от пива.
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В результате стычек протестующим удалось пробить дорогу, а тракторам - проехать к зданию ведомства. Аграрии утверждают, что не покинут центральные улицы испанской столицы, пока правительство не выступит с заявлением.
Ранее сообщалось, что колонны из нескольких сотен тракторов начали стекаться к центру Мадрида в рамках крупнейшей в Испании
акции протеста. Параллельно с этим несколько тысяч аграриев, одетых в светоотражающие желтые жилеты, собрались у одних из пяти королевских ворот города, Пуэрте-де-Алькала. В результате проходящих по всей столице акций протеста было частично перекрыто движение в городе. Кроме того, правительственная делегация была вынуждена изменить маршрут около 130 автобусов.
Испанские фермеры на тракторах 16-й день подряд блокируют дороги по всей стране. Протестующие требуют выделения больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и модификацию европейской сельскохозяйственной политики.
Ранее три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящих во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС
, так и в Испании.
По словам фермеров, ЕС продолжает заключать все новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали парализовать переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией
, Чили
, Кенией
, Мексикой
, Индией
и Австралией
. Кроме того, испанские фермеры требуют от Мадрида вместе с Европейской комиссией усилить контроль на границе с Марокко
, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле.
В последние недели в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии
и стран союза.
Примечательно, что накануне саммита Еврокомиссия предложила еще на год, до июня 2025 года, продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран.
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