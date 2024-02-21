https://ria.ru/20240221/fermery-1928840307.html

В Мадриде произошли стычки между фермерами и полицией

В Мадриде произошли стычки между фермерами и полицией - РИА Новости, 21.02.2024

В Мадриде произошли стычки между фермерами и полицией

Стычки между протестующими испанскими фермерами и полицией произошли в среду в Мадриде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T20:18

2024-02-21T20:18

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МАДРИД, 21 фев - РИА Новости. Стычки между протестующими испанскими фермерами и полицией произошли в среду в Мадриде, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов пытались перекрыть аграриям на тракторах дорогу к министерству сельского хозяйства, которое было выбрано в качестве конечной точки акции протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе. В ответ на это фермеры забросали полицейских банками от пива. В результате стычек протестующим удалось пробить дорогу, а тракторам - проехать к зданию ведомства. Аграрии утверждают, что не покинут центральные улицы испанской столицы, пока правительство не выступит с заявлением. Ранее сообщалось, что колонны из нескольких сотен тракторов начали стекаться к центру Мадрида в рамках крупнейшей в Испании акции протеста. Параллельно с этим несколько тысяч аграриев, одетых в светоотражающие желтые жилеты, собрались у одних из пяти королевских ворот города, Пуэрте-де-Алькала. В результате проходящих по всей столице акций протеста было частично перекрыто движение в городе. Кроме того, правительственная делегация была вынуждена изменить маршрут около 130 автобусов. Испанские фермеры на тракторах 16-й день подряд блокируют дороги по всей стране. Протестующие требуют выделения больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и модификацию европейской сельскохозяйственной политики. Ранее три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящих во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС, так и в Испании. По словам фермеров, ЕС продолжает заключать все новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали парализовать переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры требуют от Мадрида вместе с Европейской комиссией усилить контроль на границе с Марокко, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле. В последние недели в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран союза. Примечательно, что накануне саммита Еврокомиссия предложила еще на год, до июня 2025 года, продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран.

https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html

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Стычки протестующих фермеров с полицией в Мадриде Стычки протестующих фермеров с полицией в Мадриде 2024-02-21T20:18 true PT0M28S

Крупнейшая акция протеста фермеров в Мадриде В Мадриде проходит крупнейшая акция протеста фермеров, на улицах города сотни тракторов. Конечная точка сбора - здание минсельхоза Испании, аграрии требуют от властей принять меры для защиты от дешевой иностранной продукции. 2024-02-21T20:18 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, мадрид, испания, новая зеландия, еврокомиссия, евросоюз