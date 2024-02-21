Рейтинг@Mail.ru
В Мадриде произошли стычки между фермерами и полицией - РИА Новости, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:18 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/fermery-1928840307.html
В Мадриде произошли стычки между фермерами и полицией
В Мадриде произошли стычки между фермерами и полицией - РИА Новости, 21.02.2024
В Мадриде произошли стычки между фермерами и полицией
Стычки между протестующими испанскими фермерами и полицией произошли в среду в Мадриде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T20:18
2024-02-21T20:18
в мире
мадрид
испания
новая зеландия
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928824802_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9f3542114b40a60502cd86e2c613d520.jpg
МАДРИД, 21 фев - РИА Новости. Стычки между протестующими испанскими фермерами и полицией произошли в среду в Мадриде, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов пытались перекрыть аграриям на тракторах дорогу к министерству сельского хозяйства, которое было выбрано в качестве конечной точки акции протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе. В ответ на это фермеры забросали полицейских банками от пива. В результате стычек протестующим удалось пробить дорогу, а тракторам - проехать к зданию ведомства. Аграрии утверждают, что не покинут центральные улицы испанской столицы, пока правительство не выступит с заявлением. Ранее сообщалось, что колонны из нескольких сотен тракторов начали стекаться к центру Мадрида в рамках крупнейшей в Испании акции протеста. Параллельно с этим несколько тысяч аграриев, одетых в светоотражающие желтые жилеты, собрались у одних из пяти королевских ворот города, Пуэрте-де-Алькала. В результате проходящих по всей столице акций протеста было частично перекрыто движение в городе. Кроме того, правительственная делегация была вынуждена изменить маршрут около 130 автобусов. Испанские фермеры на тракторах 16-й день подряд блокируют дороги по всей стране. Протестующие требуют выделения больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и модификацию европейской сельскохозяйственной политики. Ранее три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящих во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС, так и в Испании. По словам фермеров, ЕС продолжает заключать все новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали парализовать переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры требуют от Мадрида вместе с Европейской комиссией усилить контроль на границе с Марокко, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле. В последние недели в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран союза. Примечательно, что накануне саммита Еврокомиссия предложила еще на год, до июня 2025 года, продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран.
https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html
https://ria.ru/20240131/golod-1924466655.html
мадрид
испания
новая зеландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Стерхова
Наталья Стерхова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Стычки протестующих фермеров с полицией в Мадриде
Стычки протестующих фермеров с полицией в Мадриде
2024-02-21T20:18
true
PT0M28S
Крупнейшая акция протеста фермеров в Мадриде
В Мадриде проходит крупнейшая акция протеста фермеров, на улицах города сотни тракторов. Конечная точка сбора - здание минсельхоза Испании, аграрии требуют от властей принять меры для защиты от дешевой иностранной продукции.
2024-02-21T20:18
true
PT1M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928824802_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b6ca706bbe808b4d4c869630794c52d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мадрид, испания, новая зеландия, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Мадрид, Испания, Новая Зеландия, Еврокомиссия, Евросоюз
В Мадриде произошли стычки между фермерами и полицией

В Мадриде произошли стычки между протестующими фермерами и полицейскими

Читать ria.ru в
МАДРИД, 21 фев - РИА Новости. Стычки между протестующими испанскими фермерами и полицией произошли в среду в Мадриде, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудники правоохранительных органов пытались перекрыть аграриям на тракторах дорогу к министерству сельского хозяйства, которое было выбрано в качестве конечной точки акции протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе. В ответ на это фермеры забросали полицейских банками от пива.
Демонстрация французских и бельгийских фермеров возле Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Европу настигла расплата за отказ от суверенитета
29 января, 08:00
В результате стычек протестующим удалось пробить дорогу, а тракторам - проехать к зданию ведомства. Аграрии утверждают, что не покинут центральные улицы испанской столицы, пока правительство не выступит с заявлением.
Ранее сообщалось, что колонны из нескольких сотен тракторов начали стекаться к центру Мадрида в рамках крупнейшей в Испании акции протеста. Параллельно с этим несколько тысяч аграриев, одетых в светоотражающие желтые жилеты, собрались у одних из пяти королевских ворот города, Пуэрте-де-Алькала. В результате проходящих по всей столице акций протеста было частично перекрыто движение в городе. Кроме того, правительственная делегация была вынуждена изменить маршрут около 130 автобусов.
Испанские фермеры на тракторах 16-й день подряд блокируют дороги по всей стране. Протестующие требуют выделения больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и модификацию европейской сельскохозяйственной политики.
Ранее три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящих во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС, так и в Испании.
По словам фермеров, ЕС продолжает заключать все новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали парализовать переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры требуют от Мадрида вместе с Европейской комиссией усилить контроль на границе с Марокко, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле.
В последние недели в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран союза.
Примечательно, что накануне саммита Еврокомиссия предложила еще на год, до июня 2025 года, продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
США планируют уморить голодом миллионы людей, чтобы насолить России
31 января, 08:00
 
В миреМадридИспанияНовая ЗеландияЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала