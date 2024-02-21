https://ria.ru/20240221/falkov-1928776807.html
Володин посетовал на закрытость министра науки Фалькова для депутатов
Володин посетовал на закрытость министра науки Фалькова для депутатов - РИА Новости, 21.02.2024
Володин посетовал на закрытость министра науки Фалькова для депутатов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что министры российского правительства недостаточно открыты для диалога с депутатами, в частности он... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T16:23
2024-02-21T16:23
2024-02-21T16:23
политика
вячеслав володин
валерий фальков
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что министры российского правительства недостаточно открыты для диалога с депутатами, в частности он указал на закрытость министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. На пленарном заседании в среду ряд депутатов сообщили о сложностях с записью на прием к Фалькову. "Когда речь идет о депутатах Государственной Думы, правильно было бы, чтобы министры откликались. Других коммуникаций у министров нет с гражданами, только как через депутатов", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы. По его словам, Фальков "может побить все рекорды как самый недоступный, закрытый министр". Спикер ГД также предложил поднять эту проблему в ходе предстоящего отчета правительства, который состоится в апреле. Он попросил полномочного представителя правительства в Думе Александра Синенко передать эти слова. "Либо будем просить председателя правительства, чтобы повлиял и сделал министра открытым, доступным для диалога", - сказал Володин.
https://ria.ru/20231114/vuzy-1909312132.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, вячеслав володин, валерий фальков, госдума рф
Политика, Вячеслав Володин, Валерий Фальков, Госдума РФ
Володин посетовал на закрытость министра науки Фалькова для депутатов
Володин: Фальков может побить рекорд как самый недоступный для депутатов министр
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что министры российского правительства недостаточно открыты для диалога с депутатами, в частности он указал на закрытость министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.
На пленарном заседании в среду ряд депутатов сообщили о сложностях с записью на прием к Фалькову.
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"Когда речь идет о депутатах Государственной Думы, правильно было бы, чтобы министры откликались. Других коммуникаций у министров нет с гражданами, только как через депутатов", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.
По его словам, Фальков "может побить все рекорды как самый недоступный, закрытый министр". Спикер ГД также предложил поднять эту проблему в ходе предстоящего отчета правительства, который состоится в апреле. Он попросил полномочного представителя правительства в Думе Александра Синенко передать эти слова.
"Либо будем просить председателя правительства, чтобы повлиял и сделал министра открытым, доступным для диалога", - сказал Володин.
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