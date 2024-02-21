https://ria.ru/20240221/falkov-1928776807.html

Володин посетовал на закрытость министра науки Фалькова для депутатов

Володин посетовал на закрытость министра науки Фалькова для депутатов - РИА Новости, 21.02.2024

Володин посетовал на закрытость министра науки Фалькова для депутатов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что министры российского правительства недостаточно открыты для диалога с депутатами, в частности он... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T16:23

2024-02-21T16:23

2024-02-21T16:23

политика

вячеслав володин

валерий фальков

госдума рф

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что министры российского правительства недостаточно открыты для диалога с депутатами, в частности он указал на закрытость министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. На пленарном заседании в среду ряд депутатов сообщили о сложностях с записью на прием к Фалькову. "Когда речь идет о депутатах Государственной Думы, правильно было бы, чтобы министры откликались. Других коммуникаций у министров нет с гражданами, только как через депутатов", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы. По его словам, Фальков "может побить все рекорды как самый недоступный, закрытый министр". Спикер ГД также предложил поднять эту проблему в ходе предстоящего отчета правительства, который состоится в апреле. Он попросил полномочного представителя правительства в Думе Александра Синенко передать эти слова. "Либо будем просить председателя правительства, чтобы повлиял и сделал министра открытым, доступным для диалога", - сказал Володин.

https://ria.ru/20231114/vuzy-1909312132.html

https://ria.ru/20240131/lavrov-1924627765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, вячеслав володин, валерий фальков, госдума рф