Рейтинг@Mail.ru
Володин посетовал на закрытость министра науки Фалькова для депутатов - РИА Новости, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:23 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/falkov-1928776807.html
Володин посетовал на закрытость министра науки Фалькова для депутатов
Володин посетовал на закрытость министра науки Фалькова для депутатов - РИА Новости, 21.02.2024
Володин посетовал на закрытость министра науки Фалькова для депутатов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что министры российского правительства недостаточно открыты для диалога с депутатами, в частности он... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T16:23
2024-02-21T16:23
политика
вячеслав володин
валерий фальков
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748875129_0:148:3350:2032_1920x0_80_0_0_091478484345c18de22f2b354514cd8a.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что министры российского правительства недостаточно открыты для диалога с депутатами, в частности он указал на закрытость министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. На пленарном заседании в среду ряд депутатов сообщили о сложностях с записью на прием к Фалькову. "Когда речь идет о депутатах Государственной Думы, правильно было бы, чтобы министры откликались. Других коммуникаций у министров нет с гражданами, только как через депутатов", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы. По его словам, Фальков "может побить все рекорды как самый недоступный, закрытый министр". Спикер ГД также предложил поднять эту проблему в ходе предстоящего отчета правительства, который состоится в апреле. Он попросил полномочного представителя правительства в Думе Александра Синенко передать эти слова. "Либо будем просить председателя правительства, чтобы повлиял и сделал министра открытым, доступным для диалога", - сказал Володин.
https://ria.ru/20231114/vuzy-1909312132.html
https://ria.ru/20240131/lavrov-1924627765.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748875129_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_095e8f102b5ceba71cb8689ff7225094.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, вячеслав володин, валерий фальков, госдума рф
Политика, Вячеслав Володин, Валерий Фальков, Госдума РФ
Володин посетовал на закрытость министра науки Фалькова для депутатов

Володин: Фальков может побить рекорд как самый недоступный для депутатов министр

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что министры российского правительства недостаточно открыты для диалога с депутатами, в частности он указал на закрытость министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.
На пленарном заседании в среду ряд депутатов сообщили о сложностях с записью на прием к Фалькову.
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков на ПМЭФ-2023, у стенда РИА Новости
Фальков обозначил новую задачу для всех российских вузов
14 ноября 2023, 11:11
"Когда речь идет о депутатах Государственной Думы, правильно было бы, чтобы министры откликались. Других коммуникаций у министров нет с гражданами, только как через депутатов", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.
По его словам, Фальков "может побить все рекорды как самый недоступный, закрытый министр". Спикер ГД также предложил поднять эту проблему в ходе предстоящего отчета правительства, который состоится в апреле. Он попросил полномочного представителя правительства в Думе Александра Синенко передать эти слова.
"Либо будем просить председателя правительства, чтобы повлиял и сделал министра открытым, доступным для диалога", - сказал Володин.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Лавров выступил в Госдуме
31 января, 17:06
 
ПолитикаВячеслав ВолодинВалерий ФальковГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала