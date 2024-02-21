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Польша проведет тренировочные полеты в небе над Эстонией

Польша проведет тренировочные полеты в небе над Эстонией - РИА Новости, 21.02.2024

Польша проведет тренировочные полеты в небе над Эстонией

Истребители ВВС Польши F-16, выполняющие миссию по охране воздушного пространства над странами Балтии и дислоцированные на авиабазе Эмари под Таллином, проведут РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T15:45

2024-02-21T15:45

2024-02-21T15:45

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ХЕЛЬСИНКИ, 21 фев - РИА Новости. Истребители ВВС Польши F-16, выполняющие миссию по охране воздушного пространства над странами Балтии и дислоцированные на авиабазе Эмари под Таллином, проведут учебные полеты в небе над Эстонией, сообщает пресс-служба эстонских Сил обороны. "Пилоты ВВС Польши на истребителях F-16 с 21 по 24февраля совершат полеты в воздушном пространстве Эстонии, в том числе на малых высотах. Полеты на малой высоте проводятся в предназначенных для этого зонах, но не ниже 152 метров (500 футов). Не исключено, что самолеты пролетят над населенными пунктами или отдельными хуторами, но все же постараются по возможности избегать населенных пунктов", - говорится в сообщении. Также планируется, что 24 февраля два польских истребителя F-16, если позволит погода, пролетят над центром Таллина в рамках военного парада по случаю празднования 106-летия Эстонской Республики. Государства-члены НАТО выделяют определенные участки своего воздушного пространства для учений ВВС, включая полеты на малой высоте. Тренировочные полеты союзников проводятся в соответствии с эстонским законодательством, они согласованы с Транспортным департаментом и диспетчерской службой Эстонии. Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шяуляя, а также на авиабазе Эмари, ставшей с 2014 года дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.

https://ria.ru/20240221/estoniya-1928615181.html

https://ria.ru/20240213/estoniya-1927116330.html

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в мире, эстония, польша, балтия, нато, f-16