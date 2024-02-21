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В Киеве признали, что не получат сразу 40 F-16 новейших модификаций - РИА Новости, 21.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:52 21.02.2024 (обновлено: 15:56 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/f-16-1928758546.html
В Киеве признали, что не получат сразу 40 F-16 новейших модификаций
В Киеве признали, что не получат сразу 40 F-16 новейших модификаций - РИА Новости, 21.02.2024
В Киеве признали, что не получат сразу 40 F-16 новейших модификаций
Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат признал, что Киев не получит сразу 40 истребителей F-16 новейших модификаций. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T15:52
2024-02-21T15:56
специальная военная операция на украине
украина
в мире
f-16
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат признал, что Киев не получит сразу 40 истребителей F-16 новейших модификаций. "Украина переходит на F-16 в экстренном порядке, как это не делала ни одна страна в мире. И все так ждут, будто придут самолеты и всё – победа. Вы же понимаете, что сначала прибудет небольшая группа пилотов, будут начинать работать в небе… Нам не дадут сразу 40, 70 или 120 самолетов. Кстати, нам не самые новые модификации дают", - сказал Игнат в интервью агентству Укринформ. По его словам, в настоящее время идет адаптация местной инфраструктуры под F-16, строятся временные укрытия, совершенствуется взлетно-посадочная полоса. "Мы не можем в условиях войны капитально строить под F-16 инфраструктуру, согласно требованиям стран НАТО, но самолеты и так могут взлетать с того, что у нас есть", - добавил Игнат. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Киеву истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240219/vsu-1928348976.html
https://ria.ru/20240221/f-16-1928711448.html
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украина, в мире, f-16, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, F-16, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве признали, что не получат сразу 40 F-16 новейших модификаций

ВВС Украины признали, что не получат сразу десятки F-16 новейших модификаций

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат признал, что Киев не получит сразу 40 истребителей F-16 новейших модификаций.
"Украина переходит на F-16 в экстренном порядке, как это не делала ни одна страна в мире. И все так ждут, будто придут самолеты и всё – победа. Вы же понимаете, что сначала прибудет небольшая группа пилотов, будут начинать работать в небе… Нам не дадут сразу 40, 70 или 120 самолетов. Кстати, нам не самые новые модификации дают", - сказал Игнат в интервью агентству Укринформ.
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По его словам, в настоящее время идет адаптация местной инфраструктуры под F-16, строятся временные укрытия, совершенствуется взлетно-посадочная полоса. "Мы не можем в условиях войны капитально строить под F-16 инфраструктуру, согласно требованиям стран НАТО, но самолеты и так могут взлетать с того, что у нас есть", - добавил Игнат.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Киеву истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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