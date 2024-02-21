https://ria.ru/20240221/f-16-1928758546.html

В Киеве признали, что не получат сразу 40 F-16 новейших модификаций

В Киеве признали, что не получат сразу 40 F-16 новейших модификаций - РИА Новости, 21.02.2024

В Киеве признали, что не получат сразу 40 F-16 новейших модификаций

Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат признал, что Киев не получит сразу 40 истребителей F-16 новейших модификаций. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T15:52

2024-02-21T15:52

2024-02-21T15:56

специальная военная операция на украине

украина

в мире

f-16

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441350_208:96:3679:2048_1920x0_80_0_0_a49a08734c14c642f11bf8444f3fa852.jpg

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат признал, что Киев не получит сразу 40 истребителей F-16 новейших модификаций. "Украина переходит на F-16 в экстренном порядке, как это не делала ни одна страна в мире. И все так ждут, будто придут самолеты и всё – победа. Вы же понимаете, что сначала прибудет небольшая группа пилотов, будут начинать работать в небе… Нам не дадут сразу 40, 70 или 120 самолетов. Кстати, нам не самые новые модификации дают", - сказал Игнат в интервью агентству Укринформ. По его словам, в настоящее время идет адаптация местной инфраструктуры под F-16, строятся временные укрытия, совершенствуется взлетно-посадочная полоса. "Мы не можем в условиях войны капитально строить под F-16 инфраструктуру, согласно требованиям стран НАТО, но самолеты и так могут взлетать с того, что у нас есть", - добавил Игнат. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Киеву истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240219/vsu-1928348976.html

https://ria.ru/20240221/f-16-1928711448.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, f-16, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр