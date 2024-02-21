https://ria.ru/20240221/f-16-1928711448.html

"Серьезная проблема". СМИ раскрыли, что ждет F-16 на Украине

"Серьезная проблема". СМИ раскрыли, что ждет F-16 на Украине - РИА Новости, 21.02.2024

"Серьезная проблема". СМИ раскрыли, что ждет F-16 на Украине

Российские системы ПВО и истребители будут угрозой для F-16 на Украине, сообщает Daily Express. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T13:16

2024-02-21T13:16

2024-02-21T13:16

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российские системы ПВО и истребители будут угрозой для F-16 на Украине, сообщает Daily Express."Грозные российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и такие современные истребители, как МиГ-31 и Су-35, и дальше будут серьезной проблемой для F-16", — говорится в материале.Журналисты со ссылкой на эксперта указали, что американские истребители не смогут помочь ВСУ как-то изменить ход конфликта против России, а сама их эффективность будет зависит от многих факторов.В среду представитель американских Военно-воздушных сил сообщил РИА Новости, что США в 2024 году обучат 12 украинских пилотов управлению истребителями F-16, их тренировки завершатся в период с мая по август.Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.

https://ria.ru/20240221/proval-1928685897.html

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в мире, украина, нидерланды, гаага, александр шульгин, f-16, с-400 «триумф», миг-31, политика