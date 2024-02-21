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Премьер Эстонии заявила, что русские хотят вернуть "чувство господства"
Премьер Эстонии заявила, что русские хотят вернуть "чувство господства" - РИА Новости, 21.02.2024
Премьер Эстонии заявила, что русские хотят вернуть "чувство господства"
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила немецкому телеканалу ARD, что многие проживающие в стране пожилые русские хотят вернуть себе утраченное "чувство... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T01:35
2024-02-21T01:35
2024-02-21T01:35
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эстония
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кайя каллас
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила немецкому телеканалу ARD, что многие проживающие в стране пожилые русские хотят вернуть себе утраченное "чувство господства". "Русские в Эстонии, конечно, не являются однородной группой. Есть большая разница между старыми и молодыми людьми. Пожилые приехали в страну, когда эстонцев депортировали. Они управляли страной и хотят вернуть это чувство", - заявила Каллас. По ее словам, проживающие в Эстонии молодые русские, напротив, склонны осуждать специальную военную операцию и поддерживать санкции против России. "Большинство русскоязычных людей чувствуют себя эстонцами", - добавила она.
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в мире, эстония, россия, кайя каллас
В мире, Эстония, Россия, Кайя Каллас
Премьер Эстонии заявила, что русские хотят вернуть "чувство господства"
Премьер Каллас: пожилые русские хотят вернуть "чувство господства" в стране