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Премьер Эстонии заявила, что русские хотят вернуть "чувство господства" - РИА Новости, 21.02.2024
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01:35 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/estoniya-1928615181.html
Премьер Эстонии заявила, что русские хотят вернуть "чувство господства"
Премьер Эстонии заявила, что русские хотят вернуть "чувство господства" - РИА Новости, 21.02.2024
Премьер Эстонии заявила, что русские хотят вернуть "чувство господства"
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила немецкому телеканалу ARD, что многие проживающие в стране пожилые русские хотят вернуть себе утраченное "чувство... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T01:35
2024-02-21T01:35
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эстония
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила немецкому телеканалу ARD, что многие проживающие в стране пожилые русские хотят вернуть себе утраченное "чувство господства". "Русские в Эстонии, конечно, не являются однородной группой. Есть большая разница между старыми и молодыми людьми. Пожилые приехали в страну, когда эстонцев депортировали. Они управляли страной и хотят вернуть это чувство", - заявила Каллас. По ее словам, проживающие в Эстонии молодые русские, напротив, склонны осуждать специальную военную операцию и поддерживать санкции против России. "Большинство русскоязычных людей чувствуют себя эстонцами", - добавила она.
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в мире, эстония, россия, кайя каллас
В мире, Эстония, Россия, Кайя Каллас
Премьер Эстонии заявила, что русские хотят вернуть "чувство господства"

Премьер Каллас: пожилые русские хотят вернуть "чувство господства" в стране

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас . Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила немецкому телеканалу ARD, что многие проживающие в стране пожилые русские хотят вернуть себе утраченное "чувство господства".
«
"Русские в Эстонии, конечно, не являются однородной группой. Есть большая разница между старыми и молодыми людьми. Пожилые приехали в страну, когда эстонцев депортировали. Они управляли страной и хотят вернуть это чувство", - заявила Каллас.
По ее словам, проживающие в Эстонии молодые русские, напротив, склонны осуждать специальную военную операцию и поддерживать санкции против России.
"Большинство русскоязычных людей чувствуют себя эстонцами", - добавила она.
Вечерний Таллин, Эстония - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
В Эстонии обсудили возможность передачи российских активов Украине
Вчера, 21:34
 
В миреЭстонияРоссияКайя Каллас
 
 
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