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Экономический союз Украины с ЕС невозможен, считает Медведчук - РИА Новости, 21.02.2024
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08:04 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/es-1928633951.html
Экономический союз Украины с ЕС невозможен, считает Медведчук
Экономический союз Украины с ЕС невозможен, считает Медведчук - РИА Новости, 21.02.2024
Экономический союз Украины с ЕС невозможен, считает Медведчук
Экономический союз Украины с Евросоюзом невозможен, это бессмысленная абстракция, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T08:04
2024-02-21T08:04
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Экономический союз Украины с Евросоюзом невозможен, это бессмысленная абстракция, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в преддверии десятой годовщины государственного переворота в стране. "Но не может быть экономического союза (Украины с ЕС – ред.). При тех данных, которые я перечислял - и по производительности труда, и по ценам, и по промышленному производству, и по экспорту - этого невозможно сделать", - сказал он. По словам Медведчука, "трезвые умы в Европе говорят, что для этого (принятия Украины в ЕС – ред.) еще надо три-пять лет, и вообще, чтобы закончилась война". "То есть это не реальные показатели, потому что уже сегодня нет Украины. О какой Украине можно говорить через пять лет? Я считаю, это просто полнейшая бессмысленная абстракция", - отметил украинский политик. Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины. Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.
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В мире, Украина, Европа, США, Виктор Медведчук, Виктор Янукович, Виталий Захарченко, Евросоюз, ООН
Экономический союз Украины с ЕС невозможен, считает Медведчук

Медведчук: экономический союз Украины с ЕС невозможен, это абстракция

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Экономический союз Украины с Евросоюзом невозможен, это бессмысленная абстракция, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в преддверии десятой годовщины государственного переворота в стране.
«
"Но не может быть экономического союза (Украины с ЕС – ред.). При тех данных, которые я перечислял - и по производительности труда, и по ценам, и по промышленному производству, и по экспорту - этого невозможно сделать", - сказал он.
По словам Медведчука, "трезвые умы в Европе говорят, что для этого (принятия Украины в ЕС – ред.) еще надо три-пять лет, и вообще, чтобы закончилась война". "То есть это не реальные показатели, потому что уже сегодня нет Украины. О какой Украине можно говорить через пять лет? Я считаю, это просто полнейшая бессмысленная абстракция", - отметил украинский политик.
Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины.
Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.
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