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"Экспромт" Зеленского в Мюнхене вызвал ярость в Киеве

"Экспромт" Зеленского в Мюнхене вызвал ярость в Киеве - РИА Новости, 21.02.2024

"Экспромт" Зеленского в Мюнхене вызвал ярость в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Мюнхене с совершенно недопустимыми пропагандистскими штампами и угрозами в адрес США, заявил глава фонда... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T05:50

2024-02-21T05:50

2024-02-21T05:50

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Мюнхене с совершенно недопустимыми пропагандистскими штампами и угрозами в адрес США, заявил глава фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко в интервью YouTube-каналу "Politeka"."У него было абсолютно провальное выступление в Мюнхене, оно пустое. <...> Это набор пропагандистских клише, лозунгов, которые <...> можно скармливать обывателю", — считает эксперт.По мнению Бондаренко, украинскому президенту не стоило предлагать западным лидерам те же самые заявления, которые Киев "продуцирует" для внутренней аудитории. Слушатели Зеленского в Мюнхене прекрасно знают истинное положение на Украине из докладов разведки и закрытой аналитики. Готовить такую речь, какую представил Зеленский, было "совершенно недопустимо", уверен политолог.Более того, президент, по словам аналитика, решил неуместно сымпровизировать, когда сообщил, что перестанет считать США партнером Киева при отказе от дальнейшей финансовой помощи. Бондаренко обвинил Зеленского в том, что тот возомнил себя "центром мира"."Зеленский решил еще и представить некий экспромт, <…> когда он сказал: <...> "А сейчас вот я... обидимся, и вот увидите! Не будем мы вас считать стратегическими партнерами!» <...> Вот это его заявление, это было <...> одной из самых больших глупостей, которые можно было совершить политику", — заметил киевский аналитик.Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля. Он подтвердил сообщения об отступлении ВСУ из Авдеевки и пожаловался Западу на "несправедливое" превосходство российской армии.

https://ria.ru/20240217/zelenskiy-1927946297.html

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в мире, мюнхен, украина, сша, владимир зеленский, константин бондаренко, вооруженные силы украины