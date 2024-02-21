https://ria.ru/20240221/ekonomika-1928590823.html

Не зря скакали — экономика Украины разрушена навсегда

Не зря скакали — экономика Украины разрушена навсегда - РИА Новости, 21.02.2024

Не зря скакали — экономика Украины разрушена навсегда

После введения Евросоюзом и США масштабных санкций Джо Байден поговорил с духами умерших людей и хвастливо заявил, что санкции "опустошают путинскую экономику"... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T08:00

2024-02-21T08:00

2024-02-21T08:06

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денис шмыгаль

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После введения Евросоюзом и США масштабных санкций Джо Байден поговорил с духами умерших людей и хвастливо заявил, что санкции "опустошают путинскую экономику" и что Россия на Украине уже потерпела "стратегическое поражение". Главный смысл потустороннего сообщения Байдена заключался в том, что "Россия выйдет из конфликта с Украиной калекой — и в военном, и в экономическом отношении".Подразумевалось и другое — что марионеточный киевский режим при поддержке всего "свободно-демократического мира" день ото дня наращивает мускулы, а накачанный Давид в кружевных трусах уже вот-вот прикончит анорексичного Голиафа в ушанке.Однако специалисты по спортивному питанию из НАТО и ЕС оказались с фальшивыми дипломами, и по факту при смерти сейчас находится не Россия, а Украина.Вчера в интервью японскому телеканалу NHK премьер-министр Украины Денис Шмыгаль грустно признался, что с начала СВО экономика Украины уменьшилась почти на треть: "Мы потеряли 30 процентов нашей экономики и 3,5 миллиона рабочих мест".Даже если опираться на эти цифры, не факт, что в мире найдется достаточное количество реаниматологов, чтобы откачать экономику Украины: по факту ей уже нужен гробовщик.Посмотрим на номерок на большом пальце ноги и откроем нужную карточку.Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) на территории киевского режима после прихода к власти Владимира Зеленского сократился в разы и сегодня не превышает 60 миллиардов долларов. Это максимальное падение со времен распада СССР. При этом из этих денег 65 процентов планируется пустить на оборону — а это означает, что на реальный сектор пойдет гарбуз с маслом.Дефицит бюджета Украины на 2024 год — 1,54 триллиона гривен (20,5 процента ВВП — новый рекорд за все время существования страны), причем финансирование предполагается закрывать большей частью из внешних заимствований. Национальный банк Украины прогнозирует неуклонное снижение поступлений международной финансовой помощи. Но даже если случится чудо и дадут все и все, что обещали (чего не будет), этого не хватит для полного покрытия дефицита бюджета.По сравнению с "домайданным" периодом цены на продукты питания выросли от пяти до тридцати раз и выше, а тарифы на жилищно-коммунальные услуги — в десять и пятнадцать раз, в то время как реальные доходы населения упали минимум на треть.Внешняя торговля падает: по оценкам Госстата Украины, за 2023 год объем экспорта товаров в денежном выражении усох минимум на 18 процентов. Финансовые резервы тают: по оценке Кильского университета имени Кристиана Альбрехта (ФРГ), к 2026 году Украина потеряет около 120 миллиардов долларов в экономическом производстве (ВВП) и почти триллион долларов основного капитала. Внешний долг Киева по состоянию на минувший ноябрь увеличился почти вдвое и достиг 89,6 миллиарда долларов, что на 40,8 процента больше, чем в 2022 году (и это не считая "бесплатной" многомиллиардной помощи от США и ЕС, за которую придется заплатить с горочкой).Некоторое время назад Всемирный банк, спецкомиссия ООН, Еврокомиссия и украинское правительство решили тряхнуть стариной и пощелкать костяшками на счетах — так, для интереса — путем разных комбинаций было решено, что для послевоенного восстановления экономики Украины потребуется 486 миллиардов долларов. Но более реалистично смотрящие на вещи эксперты уверены, что у этой цифры где-то потерялся в конце ноль.Мало того: украинские экономисты, которым поголовно грозит увольнение, потому что скоро будет нечего считать, успели прикинуть, что, помимо общих проблем, после 24 февраля 2022 года с уходом новых российских территорий Украина потеряла полезных ископаемых общей стоимостью не менее 12,4 триллиона долларов, в том числе 63 процента угольных месторождений, 11 процентов нефтяных, 20 процентов газовых и 42 процента месторождений металлов. А также пять миллионов гектаров посевных земель. Это означает, что планам рассчитаться с западными кредиторами доставшимися Украине в наследство природными ресурсами сбыться уже не суждено.За один 2022 год трудовые ресурсы Украины сократились на 6,3 миллиона человек, и ситуация стремительно ухудшается. Добавим к этому ускоряющееся бегство капиталов, стремительное сокращение инвестиций, разрушение инфраструктуры, демографический кризис и прочие прелести, которыми можно украсить лакированный гроб экономики Украины.Но вместо того чтобы идти ставить свечку и молиться, украинский премьер Шмыгаль заявил, что Украина планирует повторить "японское чудо" после Второй мировой войны, только надо чуток постараться.Западные "друзья" тем не менее почему-то не разделяют оптимизма г-на Шмыгаля:Яснее всех выразился американский сенатор Пит Рикеттс, обращаясь к украинцам: "Я понимаю ваше разочарование, но сейчас у нас есть другие проблемы".В общем и целом ситуация с экономикой Украины прекрасно описывается цитатой из недавнего экономического исследования: "Даже при завершении активных военных действий к 2025 году и сохранении объемов внешнего финансирования полностью преодолеть экономические и демографические потери Украина не сможет долгие годы".В переводе на русский — не сможет никогда.Для киевской верхушки, которая сейчас лихорадочно ищет запасные аэродромы на Западе, это не имеет никакого значения: их миссия по уничтожению Украины успешно выполнена.А что касается тех, кто скакал в кружевных трусах на Майдане, — вот вам ваша евромечта на блюдечке с голубой каемочкой. Получите и распишитесь.

https://ria.ru/20240220/ukraina-1928455345.html

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украина, сша, россия, джо байден, денис шмыгаль, владимир зеленский, евросоюз, нато, всемирный банк, экономика