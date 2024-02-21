Рейтинг@Mail.ru
Аналитик объяснил необходимость приостановки ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:48 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/dsnv-1928616023.html
Аналитик объяснил необходимость приостановки ДСНВ
Аналитик объяснил необходимость приостановки ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2024
Аналитик объяснил необходимость приостановки ДСНВ
Решение о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) является целесообразным и единственным возможным... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T01:48
2024-02-21T01:48
россия
сша
игорь коротченко
нато
ракетные войска стратегического назначения
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905368540_12:0:837:464_1920x0_80_0_0_134383879ae42613121fa053091d058e.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Решение о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) является целесообразным и единственным возможным шагом в турбулентной международной обстановке, когда США фактически ведут войну с РФ руками Украины, заявил РИА Новости известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ровно год назад, 21 февраля 2023 года, президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. "Временное приостановление участия России в ДСНВ-3 безусловно оправдано и обосновано существующими реалиями, когда США де-факто ведут необъявленную войну против России руками Украины, подвергать себя каким-либо ограничениям, а тем более – допускать инспекционные поездки американских разведчиков на наши объекты является абсолютно нецелесообразным", - сказал Коротченко. Аналитик отметил, что благодаря данному решению у России сегодня нет никаких препятствий для наращивания числа носителей и развёрнутых ядерных боезарядов, которые будут необходимы для обеспечения безопасности страны. "В нынешней ситуации внешнеполитической неопределённости и хаотизации международных отношений российские стратегические ядерные силы являются главным гарантом предотвращения Третьей мировой войны и надёжным средством сдерживания потенциальной агрессии западной коалиции против России", - подчеркнул собеседник агентства. При этом, по словам Коротченко, несмотря на заморозку участия в ДСНВ, Россия продолжает уведомлять США о пусках межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского базирования, равно как и американская сторона продолжает уведомлять РФ, тем самым страхуя мир от "самых радикальных сценариев". По мнению Коротченко, сегодня структура российских ядерных сил нуждается в некоторых изменениях, в частности, в развёртывании боевых железнодорожных ракетных комплексов "Баргузин" в позиционных районах от Москвы до Владивостока "Внешне ничем не отличимые от обычных грузовых поездов, "невидимые" для спутниковой разведки, три, а лучше даже пять БЖРК в составе российских Ракетных войск стратегического назначения будут готовы нанести сокрушительный удар возмездия по территории агрессора с любой точки России", - заявил Коротченко. ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон должна была сократить свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Срок действия ДСНВ-3 истекает в 2026 году.
https://ria.ru/20240221/dsnv-1928611368.html
https://ria.ru/20240122/dsnv-1922693923.html
https://ria.ru/20231103/dsnv-1907074096.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905368540_115:0:734:464_1920x0_80_0_0_3d0c748534256d6f8836853606a079ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, игорь коротченко, нато, ракетные войска стратегического назначения, в мире
Россия, США, Игорь Коротченко, НАТО, Ракетные войска стратегического назначения, В мире
Аналитик объяснил необходимость приостановки ДСНВ

Аналитик: приостановка ДСНВ была необходима при необъявленной войне с США

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Ярс - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Решение о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) является целесообразным и единственным возможным шагом в турбулентной международной обстановке, когда США фактически ведут войну с РФ руками Украины, заявил РИА Новости известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ровно год назад, 21 февраля 2023 года, президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
Алексей Журавлев - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
В Госдуме заявили, что Россия открыта для переговоров по ДСНВ
00:47
"Временное приостановление участия России в ДСНВ-3 безусловно оправдано и обосновано существующими реалиями, когда США де-факто ведут необъявленную войну против России руками Украины, подвергать себя каким-либо ограничениям, а тем более – допускать инспекционные поездки американских разведчиков на наши объекты является абсолютно нецелесообразным", - сказал Коротченко.
Аналитик отметил, что благодаря данному решению у России сегодня нет никаких препятствий для наращивания числа носителей и развёрнутых ядерных боезарядов, которые будут необходимы для обеспечения безопасности страны.
"В нынешней ситуации внешнеполитической неопределённости и хаотизации международных отношений российские стратегические ядерные силы являются главным гарантом предотвращения Третьей мировой войны и надёжным средством сдерживания потенциальной агрессии западной коалиции против России", - подчеркнул собеседник агентства.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Россия будет придерживаться лимитов по ДСНВ, заявил Рябков
22 января, 09:06
При этом, по словам Коротченко, несмотря на заморозку участия в ДСНВ, Россия продолжает уведомлять США о пусках межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского базирования, равно как и американская сторона продолжает уведомлять РФ, тем самым страхуя мир от "самых радикальных сценариев". По мнению Коротченко, сегодня структура российских ядерных сил нуждается в некоторых изменениях, в частности, в развёртывании боевых железнодорожных ракетных комплексов "Баргузин" в позиционных районах от Москвы до Владивостока
"Внешне ничем не отличимые от обычных грузовых поездов, "невидимые" для спутниковой разведки, три, а лучше даже пять БЖРК в составе российских Ракетных войск стратегического назначения будут готовы нанести сокрушительный удар возмездия по территории агрессора с любой точки России", - заявил Коротченко.
ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон должна была сократить свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Срок действия ДСНВ-3 истекает в 2026 году.
Въезд на территорию Невадского испытательного и тренировочного полигона - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Антонов: если для США важен ДСНВ, то пусть просто его выполнят
3 ноября 2023, 00:25
 
РоссияСШАИгорь КоротченкоНАТОРакетные войска стратегического назначенияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала