https://ria.ru/20240221/dsnv-1928616023.html

Аналитик объяснил необходимость приостановки ДСНВ

Аналитик объяснил необходимость приостановки ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2024

Аналитик объяснил необходимость приостановки ДСНВ

Решение о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) является целесообразным и единственным возможным... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T01:48

2024-02-21T01:48

2024-02-21T01:48

россия

сша

игорь коротченко

нато

ракетные войска стратегического назначения

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905368540_12:0:837:464_1920x0_80_0_0_134383879ae42613121fa053091d058e.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Решение о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) является целесообразным и единственным возможным шагом в турбулентной международной обстановке, когда США фактически ведут войну с РФ руками Украины, заявил РИА Новости известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ровно год назад, 21 февраля 2023 года, президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. "Временное приостановление участия России в ДСНВ-3 безусловно оправдано и обосновано существующими реалиями, когда США де-факто ведут необъявленную войну против России руками Украины, подвергать себя каким-либо ограничениям, а тем более – допускать инспекционные поездки американских разведчиков на наши объекты является абсолютно нецелесообразным", - сказал Коротченко. Аналитик отметил, что благодаря данному решению у России сегодня нет никаких препятствий для наращивания числа носителей и развёрнутых ядерных боезарядов, которые будут необходимы для обеспечения безопасности страны. "В нынешней ситуации внешнеполитической неопределённости и хаотизации международных отношений российские стратегические ядерные силы являются главным гарантом предотвращения Третьей мировой войны и надёжным средством сдерживания потенциальной агрессии западной коалиции против России", - подчеркнул собеседник агентства. При этом, по словам Коротченко, несмотря на заморозку участия в ДСНВ, Россия продолжает уведомлять США о пусках межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского базирования, равно как и американская сторона продолжает уведомлять РФ, тем самым страхуя мир от "самых радикальных сценариев". По мнению Коротченко, сегодня структура российских ядерных сил нуждается в некоторых изменениях, в частности, в развёртывании боевых железнодорожных ракетных комплексов "Баргузин" в позиционных районах от Москвы до Владивостока "Внешне ничем не отличимые от обычных грузовых поездов, "невидимые" для спутниковой разведки, три, а лучше даже пять БЖРК в составе российских Ракетных войск стратегического назначения будут готовы нанести сокрушительный удар возмездия по территории агрессора с любой точки России", - заявил Коротченко. ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон должна была сократить свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Срок действия ДСНВ-3 истекает в 2026 году.

https://ria.ru/20240221/dsnv-1928611368.html

https://ria.ru/20240122/dsnv-1922693923.html

https://ria.ru/20231103/dsnv-1907074096.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, игорь коротченко, нато, ракетные войска стратегического назначения, в мире