https://ria.ru/20240221/dsnv-1928611368.html

В Госдуме заявили, что Россия открыта для переговоров по ДСНВ

В Госдуме заявили, что Россия открыта для переговоров по ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2024

В Госдуме заявили, что Россия открыта для переговоров по ДСНВ

Россия открыта для переговоров по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), если США одумаются и вернутся к диалогу, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T00:47

2024-02-21T00:47

2024-02-21T00:47

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия открыта для переговоров по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), если США одумаются и вернутся к диалогу, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в годовщину приостановки участия РФ в договоре. Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. "Мы, впрочем, не отказались от сотрудничества окончательно, а лишь его приостановили, и эта аккуратная формулировка говорит о том, что решение обратимо. Если вдруг США одумаются и пойдут навстречу, наша страна открыта для переговоров", - заявил Журавлев. По словам депутата, при продлении ДСНВ в 2021 году отдельно оговаривалось, что американская система ПРО, ракеты которой теоретически тоже можно оснастить ядерной начинкой, не будет угрожать России, но США условие не выполнили и разместили комплексы в Румынии и Польше. Также Журавлев отметил, что США также не один раз отказывали в визитах российской делегации "под надуманными предлогами". "Уже год мы не допускаем на наши ядерные объекты американские инспекции, и все, что происходит в России в этой отрасли, остается для США тайной за семью печатями, что, очевидно, вызывает определенное беспокойство - вот сейчас в Белом доме и конгрессе всерьез обсуждают, не разместили ли мы уже бомбу и в космосе. Кто знает, сколько мы произвели новых боеголовок и чем оснащаем ракеты", - сказал Журавлев.

https://ria.ru/20240122/dsnv-1922693923.html

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россия, сша, алексей журавлев , госдума рф, нато, в мире