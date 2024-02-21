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В Госдуме заявили, что Россия открыта для переговоров по ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2024
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00:47 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/dsnv-1928611368.html
В Госдуме заявили, что Россия открыта для переговоров по ДСНВ
В Госдуме заявили, что Россия открыта для переговоров по ДСНВ - РИА Новости, 21.02.2024
В Госдуме заявили, что Россия открыта для переговоров по ДСНВ
Россия открыта для переговоров по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), если США одумаются и вернутся к диалогу, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T00:47
2024-02-21T00:47
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия открыта для переговоров по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), если США одумаются и вернутся к диалогу, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в годовщину приостановки участия РФ в договоре. Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. "Мы, впрочем, не отказались от сотрудничества окончательно, а лишь его приостановили, и эта аккуратная формулировка говорит о том, что решение обратимо. Если вдруг США одумаются и пойдут навстречу, наша страна открыта для переговоров", - заявил Журавлев. По словам депутата, при продлении ДСНВ в 2021 году отдельно оговаривалось, что американская система ПРО, ракеты которой теоретически тоже можно оснастить ядерной начинкой, не будет угрожать России, но США условие не выполнили и разместили комплексы в Румынии и Польше. Также Журавлев отметил, что США также не один раз отказывали в визитах российской делегации "под надуманными предлогами". "Уже год мы не допускаем на наши ядерные объекты американские инспекции, и все, что происходит в России в этой отрасли, остается для США тайной за семью печатями, что, очевидно, вызывает определенное беспокойство - вот сейчас в Белом доме и конгрессе всерьез обсуждают, не разместили ли мы уже бомбу и в космосе. Кто знает, сколько мы произвели новых боеголовок и чем оснащаем ракеты", - сказал Журавлев.
https://ria.ru/20240122/dsnv-1922693923.html
https://ria.ru/20231103/dsnv-1907074096.html
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россия, сша, алексей журавлев , госдума рф, нато, в мире
Россия, США, Алексей Журавлев , Госдума РФ, НАТО, В мире
В Госдуме заявили, что Россия открыта для переговоров по ДСНВ

Депутат Журавлев: если США одумаются, Россия открыта для переговоров по ДСНВ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАлексей Журавлев
Алексей Журавлев - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Алексей Журавлев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия открыта для переговоров по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), если США одумаются и вернутся к диалогу, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в годовщину приостановки участия РФ в договоре.
Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
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"Мы, впрочем, не отказались от сотрудничества окончательно, а лишь его приостановили, и эта аккуратная формулировка говорит о том, что решение обратимо. Если вдруг США одумаются и пойдут навстречу, наша страна открыта для переговоров", - заявил Журавлев.
По словам депутата, при продлении ДСНВ в 2021 году отдельно оговаривалось, что американская система ПРО, ракеты которой теоретически тоже можно оснастить ядерной начинкой, не будет угрожать России, но США условие не выполнили и разместили комплексы в Румынии и Польше. Также Журавлев отметил, что США также не один раз отказывали в визитах российской делегации "под надуманными предлогами".
"Уже год мы не допускаем на наши ядерные объекты американские инспекции, и все, что происходит в России в этой отрасли, остается для США тайной за семью печатями, что, очевидно, вызывает определенное беспокойство - вот сейчас в Белом доме и конгрессе всерьез обсуждают, не разместили ли мы уже бомбу и в космосе. Кто знает, сколько мы произвели новых боеголовок и чем оснащаем ракеты", - сказал Журавлев.
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