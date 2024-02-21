https://ria.ru/20240221/dron-1928720686.html

В Краснодарском крае нашли дрон с гербом Украины

В Краснодарском крае нашли дрон с гербом Украины - РИА Новости, 21.02.2024

В Краснодарском крае нашли дрон с гербом Украины

Дрон самолетного типа с гербом Украины обнаружен в поле недалеко от кубанской станицы Новодеревянковской, пострадавших и разрушений нет, сообщили в оперативном... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T13:50

2024-02-21T13:50

2024-02-21T13:56

специальная военная операция на украине

украина

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 21 фев - РИА Новости. Дрон самолетного типа с гербом Украины обнаружен в поле недалеко от кубанской станицы Новодеревянковской, пострадавших и разрушений нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края в среду. "В поле недалеко от станицы Новодеревянковской обнаружен дрон самолетного типа с гербом Украины на хвостовой части. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, правоохранительные органы", - говорится в сообщении со ссылкой на ЕДДС Каневского района Кубани. Участок оцеплен, угрозы для жителей нет, добавляют в штабе.

https://ria.ru/20240221/gladkov-1928692166.html

украина

краснодарский край

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украина, краснодарский край