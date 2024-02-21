https://ria.ru/20240221/dron-1928720686.html
В Краснодарском крае нашли дрон с гербом Украины
В Краснодарском крае нашли дрон с гербом Украины - РИА Новости, 21.02.2024
В Краснодарском крае нашли дрон с гербом Украины
Дрон самолетного типа с гербом Украины обнаружен в поле недалеко от кубанской станицы Новодеревянковской, пострадавших и разрушений нет, сообщили в оперативном... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T13:50
2024-02-21T13:50
2024-02-21T13:56
специальная военная операция на украине
украина
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928723465_0:74:2402:1425_1920x0_80_0_0_e10c3dba04e4f8a2c9245578c787c0cb.jpg
КРАСНОДАР, 21 фев - РИА Новости. Дрон самолетного типа с гербом Украины обнаружен в поле недалеко от кубанской станицы Новодеревянковской, пострадавших и разрушений нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края в среду. "В поле недалеко от станицы Новодеревянковской обнаружен дрон самолетного типа с гербом Украины на хвостовой части. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, правоохранительные органы", - говорится в сообщении со ссылкой на ЕДДС Каневского района Кубани. Участок оцеплен, угрозы для жителей нет, добавляют в штабе.
https://ria.ru/20240221/gladkov-1928692166.html
украина
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928723465_203:0:2200:1498_1920x0_80_0_0_dd0dedb431daee57936868cd41ca68cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Украина, Краснодарский край
В Краснодарском крае нашли дрон с гербом Украины
Дрон самолетного типа с гербом Украины обнаружили в кубанском поле