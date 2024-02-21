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В Краснодарском крае нашли дрон с гербом Украины - РИА Новости, 21.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:50 21.02.2024 (обновлено: 13:56 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/dron-1928720686.html
В Краснодарском крае нашли дрон с гербом Украины
В Краснодарском крае нашли дрон с гербом Украины - РИА Новости, 21.02.2024
В Краснодарском крае нашли дрон с гербом Украины
Дрон самолетного типа с гербом Украины обнаружен в поле недалеко от кубанской станицы Новодеревянковской, пострадавших и разрушений нет, сообщили в оперативном... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T13:50
2024-02-21T13:56
специальная военная операция на украине
украина
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 21 фев - РИА Новости. Дрон самолетного типа с гербом Украины обнаружен в поле недалеко от кубанской станицы Новодеревянковской, пострадавших и разрушений нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края в среду. "В поле недалеко от станицы Новодеревянковской обнаружен дрон самолетного типа с гербом Украины на хвостовой части. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, правоохранительные органы", - говорится в сообщении со ссылкой на ЕДДС Каневского района Кубани. Участок оцеплен, угрозы для жителей нет, добавляют в штабе.
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украина, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Украина, Краснодарский край
В Краснодарском крае нашли дрон с гербом Украины

Дрон самолетного типа с гербом Украины обнаружили в кубанском поле

© Фото : соцсетиБПЛА самолетного типа с гербом Украины
БПЛА самолетного типа с гербом Украины - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : соцсети
БПЛА самолетного типа с гербом Украины
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КРАСНОДАР, 21 фев - РИА Новости. Дрон самолетного типа с гербом Украины обнаружен в поле недалеко от кубанской станицы Новодеревянковской, пострадавших и разрушений нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края в среду.
"В поле недалеко от станицы Новодеревянковской обнаружен дрон самолетного типа с гербом Украины на хвостовой части. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, правоохранительные органы", - говорится в сообщении со ссылкой на ЕДДС Каневского района Кубани.
Участок оцеплен, угрозы для жителей нет, добавляют в штабе.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКраснодарский край
 
 
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