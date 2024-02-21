https://ria.ru/20240221/dontsova-1928782177.html

Дарья Донцова призналась, что пишет по книге в месяц

Дарья Донцова призналась, что пишет по книге в месяц - РИА Новости, 21.02.2024

Дарья Донцова призналась, что пишет по книге в месяц

Писательница Дарья Донцова рассказала, что пишет по книге в месяц и придерживается такого графика вот уже несколько десятилетий. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T16:31

2024-02-21T16:31

2024-02-21T16:31

культура

новости культуры

дарья донцова

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793648230_0:17:2000:1142_1920x0_80_0_0_840d63a7b6746d6ae121c1a226c3fdeb.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Писательница Дарья Донцова рассказала, что пишет по книге в месяц и придерживается такого графика вот уже несколько десятилетий. "Я сдаю вот уже на протяжении 25 лет по книге в месяц – это мой такой очень приятный график. Двенадцать книг в год", - рассказала Донцова на пресс-конференции, посвященной 25-летию ее творческой деятельности. Она пояснила, что ей просто "очень нравится писать книги". В этой году, по ее словам, она написала уже три произведения – больше привычного плана. При этом Донцова отметила, что помимо детективов у нее выходят и другие проекты, например, детские книги из серии "Сказки прекрасной долины". В издательстве "Эксмо" отметили самобытность творчества Донцовой – стиль ее иронических детективов и различные примечательные детали копируют азиатские авторы. Начальник отдела остросюжетной литературы "Эксмо" Евгений Соловьев напомнил, что на данный момент Донцова выпустила 258 детективов, порядка 20 книг из серии "Сказки прекрасной долины", а также кулинарные и автобиографические произведения. Писательница добавила, что до сих пор пишет от руки, хотя владеет компьютером. Также, по ее словам, она активно пользуется соцсетями, где с удивлением обнаружила, что ее аудитория "омолодилась" и предпочитает бумажные носители электронным. Дарья Донцова (имя при рождении – Агриппина Васильева) родилась 7 июня 1952 года в Москве. Первый роман "Крутые наследнички" был издан в 1999 году. Детективы Донцовой делятся на шесть циклов: "Любительница частного сыска Даша Васильева", "Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант", "Виола Тараканова. В мире преступных страстей", "Джентльмен сыска Иван Подушкин", "Детектив на диете. Татьяна Сергеева" и "Любимица фортуны Степанида Козлова".

https://ria.ru/20230818/knigi-1890643719.html

https://ria.ru/20220607/dontsova-1793429355.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, дарья донцова, москва