https://ria.ru/20240221/donetsk-1928781423.html

ВСУ при обстреле Донецка повредили здание психоневрологической больницы

ВСУ при обстреле Донецка повредили здание психоневрологической больницы - РИА Новости, 21.02.2024

ВСУ при обстреле Донецка повредили здание психоневрологической больницы

Здание психоневрологической больницы получило повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T16:30

2024-02-21T16:30

2024-02-21T17:04

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Здание психоневрологической больницы получило повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Петровского района повреждено остекление в здании психоневрологической больницы по улице Петровского", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. С 13.25 до 15.30 (совпадает с мск) ВСУ подвергали обстрелу Петровский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив по городу шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Кроме того, с 14.00 до 15.45 украинские войска обстреливали территорию Ясиноватского района, выпустив пять снарядов из "натовской" артилерии. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240221/opasnost-1928793041.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)