https://ria.ru/20240221/donetsk-1928781423.html
ВСУ при обстреле Донецка повредили здание психоневрологической больницы
ВСУ при обстреле Донецка повредили здание психоневрологической больницы - РИА Новости, 21.02.2024
ВСУ при обстреле Донецка повредили здание психоневрологической больницы
Здание психоневрологической больницы получило повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T16:30
2024-02-21T16:30
2024-02-21T17:04
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Здание психоневрологической больницы получило повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Петровского района повреждено остекление в здании психоневрологической больницы по улице Петровского", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. С 13.25 до 15.30 (совпадает с мск) ВСУ подвергали обстрелу Петровский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив по городу шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Кроме того, с 14.00 до 15.45 украинские войска обстреливали территорию Ясиноватского района, выпустив пять снарядов из "натовской" артилерии. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240221/opasnost-1928793041.html
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
ВСУ при обстреле Донецка повредили здание психоневрологической больницы
Кулемзин: ВСУ при обстреле Петровского района повредили здание больницы
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости.
Здание психоневрологической больницы получило повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил
мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Петровского района повреждено остекление в здании психоневрологической больницы по улице Петровского", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
С 13.25 до 15.30 (совпадает с мск) ВСУ подвергали обстрелу Петровский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив по городу шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Кроме того, с 14.00 до 15.45 украинские войска обстреливали территорию Ясиноватского района, выпустив пять снарядов из "натовской" артилерии.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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