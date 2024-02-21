https://ria.ru/20240221/donbass-1928620501.html

В Госдуме рассказали, как в Донбассе встретили признание ДНР и ЛНР

В Госдуме рассказали, как в Донбассе встретили признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2024

В Госдуме рассказали, как в Донбассе встретили признание ДНР и ЛНР

Признание ДНР и ЛНР стало большим счастьем для жителей этих территорий, рассказал РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, первый... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T03:10

2024-02-21T03:10

2024-02-21T03:10

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владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Признание ДНР и ЛНР стало большим счастьем для жителей этих территорий, рассказал РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Два года назад, 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. "Все, что произошло в 2022 году, - это ожидания и чаяния многих поколений и это свершилось. Это самое главное достижение, когда мечты людей сбываются, ну а президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сделал такой подарок, который со слезами люди встречали. Потому что я находился здесь и видел радость людей, это было непередаваемо, это было огромное счастье в глазах людей, которые наконец-то начали понимать, что их не уничтожат", - сказал Водолацкий. Депутат добавил, что признание ДНР и ЛНР - это большая победа русских людей, живущих в Донбассе. "Как некоторые сказали, мы ждали 30 лет, а казаки, живущие здесь, потомки донских казаков сказали, что ждали этого 100 лет. Потому что как раз в этот период ровно 100 лет назад часть территорий Области Войска Донского была Лениным отторгнута в состав УССР, и все эти годы мы помнили о своих корнях, о своих традициях, о том, что мы русские", - подчеркнул он. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20240221/ukraina-1928620154.html

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928065556.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, владимир путин, виктор водолацкий, госдума рф, снг, общество