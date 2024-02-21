Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, как в Донбассе встретили признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/donbass-1928620501.html
В Госдуме рассказали, как в Донбассе встретили признание ДНР и ЛНР
В Госдуме рассказали, как в Донбассе встретили признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2024
В Госдуме рассказали, как в Донбассе встретили признание ДНР и ЛНР
Признание ДНР и ЛНР стало большим счастьем для жителей этих территорий, рассказал РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, первый... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T03:10
2024-02-21T03:10
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
владимир путин
виктор водолацкий
госдума рф
снг
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784871095_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1df467384bead886d31e6c899dc71df2.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Признание ДНР и ЛНР стало большим счастьем для жителей этих территорий, рассказал РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Два года назад, 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. "Все, что произошло в 2022 году, - это ожидания и чаяния многих поколений и это свершилось. Это самое главное достижение, когда мечты людей сбываются, ну а президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сделал такой подарок, который со слезами люди встречали. Потому что я находился здесь и видел радость людей, это было непередаваемо, это было огромное счастье в глазах людей, которые наконец-то начали понимать, что их не уничтожат", - сказал Водолацкий. Депутат добавил, что признание ДНР и ЛНР - это большая победа русских людей, живущих в Донбассе. "Как некоторые сказали, мы ждали 30 лет, а казаки, живущие здесь, потомки донских казаков сказали, что ждали этого 100 лет. Потому что как раз в этот период ровно 100 лет назад часть территорий Области Войска Донского была Лениным отторгнута в состав УССР, и все эти годы мы помнили о своих корнях, о своих традициях, о том, что мы русские", - подчеркнул он. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20240221/ukraina-1928620154.html
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928065556.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784871095_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7cde32e94d3319126143cdc513029c3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, владимир путин, виктор водолацкий, госдума рф, снг, общество
Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Виктор Водолацкий, Госдума РФ, СНГ, Общество
В Госдуме рассказали, как в Донбассе встретили признание ДНР и ЛНР

Депутат Водолацкий рассказал, как в Донбассе встретили признание ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители Донецка и Луганска празднуют признание Россией ДНР и ЛНР
Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией ДНР и ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Признание ДНР и ЛНР стало большим счастьем для жителей этих территорий, рассказал РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Два года назад, 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук дает интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Украина уже потеряла свою государственность, заявил Медведчук
03:05
"Все, что произошло в 2022 году, - это ожидания и чаяния многих поколений и это свершилось. Это самое главное достижение, когда мечты людей сбываются, ну а президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сделал такой подарок, который со слезами люди встречали. Потому что я находился здесь и видел радость людей, это было непередаваемо, это было огромное счастье в глазах людей, которые наконец-то начали понимать, что их не уничтожат", - сказал Водолацкий.
Депутат добавил, что признание ДНР и ЛНР - это большая победа русских людей, живущих в Донбассе. "Как некоторые сказали, мы ждали 30 лет, а казаки, живущие здесь, потомки донских казаков сказали, что ждали этого 100 лет. Потому что как раз в этот период ровно 100 лет назад часть территорий Области Войска Донского была Лениным отторгнута в состав УССР, и все эти годы мы помнили о своих корнях, о своих традициях, о том, что мы русские", - подчеркнул он.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Работа российских военнослужащих в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Авдеевка вернулась на родину, в Россию, заявил сенатор от ДНР
18 февраля, 13:17
 
Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинВиктор ВодолацкийГосдума РФСНГОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала