https://ria.ru/20240221/dezhurstvo-1928717191.html

МВД опровергло сообщения о круглосуточных дежурствах у памятников в Москве

МВД опровергло сообщения о круглосуточных дежурствах у памятников в Москве - РИА Новости, 21.02.2024

МВД опровергло сообщения о круглосуточных дежурствах у памятников в Москве

Утверждения о том, что полицейским в Москве предписано круглосуточно дежурить возле некоторых памятников, не соответствуют действительности, заявила официальный РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T13:38

2024-02-21T13:38

2024-02-21T13:38

москва

россия

ирина волк

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Утверждения о том, что полицейским в Москве предписано круглосуточно дежурить возле некоторых памятников, не соответствуют действительности, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале. По ее словам, СМИ, признанное иноагентом, ранее разместило в своем телеграм-канале "скан приказа начальника ГУ МВД России по Москве об организации круглосуточного дежурства столичных полицейских возле памятников и организации ряда других мероприятий". "Официально заявляю, что содержащиеся в посте утверждения не соответствуют действительности. Опубликованного документа, якобы подписанного руководителем столичного главка, не существует. Призываю представителей средств массовой информации и блогосферы не распространять недостоверные сведения", - написала Волк. По информации "Новой газеты"*, в приказе говорится, что с 17 февраля круглосуточное дежурство должно проводиться у Соловецкого камня и Стены скорби в центре Москвы.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20240120/biometriya-1922497353.html

москва

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, россия, ирина волк, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)