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МВД опровергло сообщения о круглосуточных дежурствах у памятников в Москве - РИА Новости, 21.02.2024
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13:38 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/dezhurstvo-1928717191.html
МВД опровергло сообщения о круглосуточных дежурствах у памятников в Москве
МВД опровергло сообщения о круглосуточных дежурствах у памятников в Москве - РИА Новости, 21.02.2024
МВД опровергло сообщения о круглосуточных дежурствах у памятников в Москве
Утверждения о том, что полицейским в Москве предписано круглосуточно дежурить возле некоторых памятников, не соответствуют действительности, заявила официальный РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T13:38
2024-02-21T13:38
москва
россия
ирина волк
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Утверждения о том, что полицейским в Москве предписано круглосуточно дежурить возле некоторых памятников, не соответствуют действительности, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале. По ее словам, СМИ, признанное иноагентом, ранее разместило в своем телеграм-канале "скан приказа начальника ГУ МВД России по Москве об организации круглосуточного дежурства столичных полицейских возле памятников и организации ряда других мероприятий". "Официально заявляю, что содержащиеся в посте утверждения не соответствуют действительности. Опубликованного документа, якобы подписанного руководителем столичного главка, не существует. Призываю представителей средств массовой информации и блогосферы не распространять недостоверные сведения", - написала Волк. По информации "Новой газеты"*, в приказе говорится, что с 17 февраля круглосуточное дежурство должно проводиться у Соловецкого камня и Стены скорби в центре Москвы.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
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Кирилл Волков
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москва, россия, ирина волк, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Москва, Россия, Ирина Волк, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД опровергло сообщения о круглосуточных дежурствах у памятников в Москве

МВД назвало фейком предписание о круглосуточных дежурствах у памятников в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции в Москве
Сотрудник полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сотрудник полиции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Утверждения о том, что полицейским в Москве предписано круглосуточно дежурить возле некоторых памятников, не соответствуют действительности, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.
По ее словам, СМИ, признанное иноагентом, ранее разместило в своем телеграм-канале "скан приказа начальника ГУ МВД России по Москве об организации круглосуточного дежурства столичных полицейских возле памятников и организации ряда других мероприятий".
"Официально заявляю, что содержащиеся в посте утверждения не соответствуют действительности. Опубликованного документа, якобы подписанного руководителем столичного главка, не существует. Призываю представителей средств массовой информации и блогосферы не распространять недостоверные сведения", - написала Волк.
По информации "Новой газеты"*, в приказе говорится, что с 17 февраля круглосуточное дежурство должно проводиться у Соловецкого камня и Стены скорби в центре Москвы.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
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МоскваРоссияИрина ВолкПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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