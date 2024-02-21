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В Норильске инвалид умер в такси по пути в больницу
В Норильске инвалид умер в такси по пути в больницу - РИА Новости, 21.02.2024
В Норильске инвалид умер в такси по пути в больницу
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщения в СМИ о смерти инвалида в такси по пути в больницу в... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T01:08
2024-02-21T01:08
2024-02-21T08:07
происшествия
норильск
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александр бастрыкин
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщения в СМИ о смерти инвалида в такси по пути в больницу в Норильске, сообщает СК в Telegram-канале. "Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших нарушение прав инвалида в Красноярском крае", — говорится в сообщении ведомства.По версии следствия, утром 16 февраля 62-летний житель Норильска вызвал через приложение такси для поездки в Норильскую межрайонную больницу №1 на плановый прием у врача. Прибывший водитель после скандала отказался везти мужчину, в связи с чем мужчина и его супруга вызвали другое такси. В автомобиле такси мужчине стало плохо, проведенные в больнице реанимационные мероприятия не дали результатов."Со слов супруги погибшего мужчины, она села на переднее сиденье автомобиля, водитель такси потребовал от женщины пересесть на заднее сиденье автомобиля, в результате чего возник конфликт и водитель такси, применяя физическую силу, заставил супругов покинуть автомобиль, в результате чего они были вынуждены вызвать другое такси", - говорится в сообщении.По данным следствия, водителем оказался 50-летний житель Норильска. Согласно предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть мужчины наступила в результате острой коронарной недостаточности."По данному факту следственным отделом по городу Норильску ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 У РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сказано в релизе.
https://ria.ru/20200827/pensionery-1576351564.html
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происшествия, норильск, россия, красноярский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Норильск, Россия, Красноярский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Норильске инвалид умер в такси по пути в больницу
В Норильске инвалид умер в такси по пути в больницу, возбуждено уголовное дело
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщения в СМИ о смерти инвалида в такси по пути в больницу в Норильске, сообщает СК в Telegram-канале
.
"Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших нарушение прав инвалида в Красноярском крае", — говорится в сообщении ведомства.
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По версии следствия, утром 16 февраля 62-летний житель Норильска вызвал через приложение такси для поездки в Норильскую межрайонную больницу №1 на плановый прием у врача. Прибывший водитель после скандала отказался везти мужчину, в связи с чем мужчина и его супруга вызвали другое такси. В автомобиле такси мужчине стало плохо, проведенные в больнице реанимационные мероприятия не дали результатов.
"Со слов супруги погибшего мужчины, она села на переднее сиденье автомобиля, водитель такси потребовал от женщины пересесть на заднее сиденье автомобиля, в результате чего возник конфликт и водитель такси, применяя физическую силу, заставил супругов покинуть автомобиль, в результате чего они были вынуждены вызвать другое такси", - говорится в сообщении.
По данным следствия, водителем оказался 50-летний житель Норильска. Согласно предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть мужчины наступила в результате острой коронарной недостаточности.
"По данному факту следственным отделом по городу Норильску ГСУСК России по Красноярскому краю
и Республике Хакасия
возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 У РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сказано в релизе.
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