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На участие в ДЭГ на выборах президента России подали 2,7 миллиона заявлений

На участие в ДЭГ на выборах президента России подали 2,7 миллиона заявлений - РИА Новости, 21.02.2024

На участие в ДЭГ на выборах президента России подали 2,7 миллиона заявлений

Избиратели из 28 регионов России, в которых будет применяться ДЭГ, подали более 2,7 миллиона заявлений, более 1,2 миллиона избирателей подали заявления на... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T11:33

2024-02-21T11:33

2024-02-21T11:33

выборы президента россии — 2024

элла памфилова

политика

россия

цик рф

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Избиратели из 28 регионов России, в которых будет применяться ДЭГ, подали более 2,7 миллиона заявлений, более 1,2 миллиона избирателей подали заявления на использование "Мобильного избирателя", сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. "На сегодняшнее утро нашими гражданами, избирателями подано уже почти 4 миллиона заявлений. Избиратели 28 наших субъектов Российской Федерации, где будет применяться дистанционное электронное голосование на федеральной платформе, подали уже 2 миллиона 750 тысяч заявлений. Еще раз подчеркну, 29 регион, где у нас будет дистанционное электронное голосование, - это Москва, там предварительных заявлений подавать не надо. И более 1 миллиона 250 тысяч заявлений подано уже нашими избирателями, которые в дни голосования решили воспользоваться технологией "Мобильный избиратель", поскольку они в это время будут находиться не дома, не там, где они постоянно живут", - сообщила Памфилова на заседании ЦИК. Кроме того, глава ЦИК напомнила, что прием заявлений продолжится до 11 марта. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

элла памфилова, политика, россия, цик рф