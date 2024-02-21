На участие в ДЭГ на выборах президента России подали 2,7 миллиона заявлений
Памфилова: на ДЭГ поданы 2,7 млн заявлений, на "Мобильного избирателя" — 1,2 млн
Заседание ЦИК России. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Избиратели из 28 регионов России, в которых будет применяться ДЭГ, подали более 2,7 миллиона заявлений, более 1,2 миллиона избирателей подали заявления на использование "Мобильного избирателя", сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
"На сегодняшнее утро нашими гражданами, избирателями подано уже почти 4 миллиона заявлений. Избиратели 28 наших субъектов Российской Федерации, где будет применяться дистанционное электронное голосование на федеральной платформе, подали уже 2 миллиона 750 тысяч заявлений. Еще раз подчеркну, 29 регион, где у нас будет дистанционное электронное голосование, - это Москва, там предварительных заявлений подавать не надо. И более 1 миллиона 250 тысяч заявлений подано уже нашими избирателями, которые в дни голосования решили воспользоваться технологией "Мобильный избиратель", поскольку они в это время будут находиться не дома, не там, где они постоянно живут", - сообщила Памфилова на заседании ЦИК.
Кроме того, глава ЦИК напомнила, что прием заявлений продолжится до 11 марта.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.