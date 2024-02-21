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На участие в ДЭГ на выборах президента России подали 2,7 миллиона заявлений - РИА Новости, 21.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:33 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/deg-1928673419.html
На участие в ДЭГ на выборах президента России подали 2,7 миллиона заявлений
На участие в ДЭГ на выборах президента России подали 2,7 миллиона заявлений - РИА Новости, 21.02.2024
На участие в ДЭГ на выборах президента России подали 2,7 миллиона заявлений
Избиратели из 28 регионов России, в которых будет применяться ДЭГ, подали более 2,7 миллиона заявлений, более 1,2 миллиона избирателей подали заявления на... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T11:33
2024-02-21T11:33
выборы президента россии — 2024
элла памфилова
политика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Избиратели из 28 регионов России, в которых будет применяться ДЭГ, подали более 2,7 миллиона заявлений, более 1,2 миллиона избирателей подали заявления на использование "Мобильного избирателя", сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. "На сегодняшнее утро нашими гражданами, избирателями подано уже почти 4 миллиона заявлений. Избиратели 28 наших субъектов Российской Федерации, где будет применяться дистанционное электронное голосование на федеральной платформе, подали уже 2 миллиона 750 тысяч заявлений. Еще раз подчеркну, 29 регион, где у нас будет дистанционное электронное голосование, - это Москва, там предварительных заявлений подавать не надо. И более 1 миллиона 250 тысяч заявлений подано уже нашими избирателями, которые в дни голосования решили воспользоваться технологией "Мобильный избиратель", поскольку они в это время будут находиться не дома, не там, где они постоянно живут", - сообщила Памфилова на заседании ЦИК. Кроме того, глава ЦИК напомнила, что прием заявлений продолжится до 11 марта. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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элла памфилова, политика, россия, цик рф
Выборы президента России — 2024, Элла Памфилова, Политика, Россия, ЦИК РФ
На участие в ДЭГ на выборах президента России подали 2,7 миллиона заявлений

Памфилова: на ДЭГ поданы 2,7 млн заявлений, на "Мобильного избирателя" — 1,2 млн

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаседание ЦИК России
Заседание ЦИК России - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Избиратели из 28 регионов России, в которых будет применяться ДЭГ, подали более 2,7 миллиона заявлений, более 1,2 миллиона избирателей подали заявления на использование "Мобильного избирателя", сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
"На сегодняшнее утро нашими гражданами, избирателями подано уже почти 4 миллиона заявлений. Избиратели 28 наших субъектов Российской Федерации, где будет применяться дистанционное электронное голосование на федеральной платформе, подали уже 2 миллиона 750 тысяч заявлений. Еще раз подчеркну, 29 регион, где у нас будет дистанционное электронное голосование, - это Москва, там предварительных заявлений подавать не надо. И более 1 миллиона 250 тысяч заявлений подано уже нашими избирателями, которые в дни голосования решили воспользоваться технологией "Мобильный избиратель", поскольку они в это время будут находиться не дома, не там, где они постоянно живут", - сообщила Памфилова на заседании ЦИК.
Кроме того, глава ЦИК напомнила, что прием заявлений продолжится до 11 марта.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024Элла ПамфиловаПолитикаРоссияЦИК РФ
 
 
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