https://ria.ru/20240221/contact-1928661671.html

Переводы через платежную систему Contact перестали работать

Переводы через платежную систему Contact перестали работать - РИА Новости, 21.02.2024

Переводы через платежную систему Contact перестали работать

Переводы через сайт платежной системы Contact отправить не удается после отзыва лицензии у ее оператора - КИВИ банка, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T10:39

2024-02-21T10:39

2024-02-21T10:39

экономика

россия

qiwi, ltd.

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Переводы через сайт платежной системы Contact отправить не удается после отзыва лицензии у ее оператора - КИВИ банка, выяснил корреспондент РИА Новости. "Произошла ошибка. Во время обработки вашего запроса произошла неизвестная ошибка сервера. Если ошибка повторяется, попробуйте обновить страницу", - такое сообщение система выдает при попытке совершить перевод. Банк России приказом от 21 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ банка. Последний случай отзыва лицензии в России был летом 2022 года, с 12 августа ее лишился московский Кросна-банк.

https://ria.ru/20240221/kivi-1928658634.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, qiwi, ltd.