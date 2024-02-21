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Переводы через платежную систему Contact перестали работать - РИА Новости, 21.02.2024
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10:39 21.02.2024
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Переводы через платежную систему Contact перестали работать
Переводы через платежную систему Contact перестали работать - РИА Новости, 21.02.2024
Переводы через платежную систему Contact перестали работать
Переводы через сайт платежной системы Contact отправить не удается после отзыва лицензии у ее оператора - КИВИ банка, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T10:39
2024-02-21T10:39
экономика
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Переводы через сайт платежной системы Contact отправить не удается после отзыва лицензии у ее оператора - КИВИ банка, выяснил корреспондент РИА Новости. "Произошла ошибка. Во время обработки вашего запроса произошла неизвестная ошибка сервера. Если ошибка повторяется, попробуйте обновить страницу", - такое сообщение система выдает при попытке совершить перевод. Банк России приказом от 21 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ банка. Последний случай отзыва лицензии в России был летом 2022 года, с 12 августа ее лишился московский Кросна-банк.
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россия
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96
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экономика, россия, qiwi, ltd.
Экономика, Россия, Qiwi, Ltd.
Переводы через платежную систему Contact перестали работать

Переводы через Contact перестали работать после отзыва лицензии у КИВИ банка

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Переводы через сайт платежной системы Contact отправить не удается после отзыва лицензии у ее оператора - КИВИ банка, выяснил корреспондент РИА Новости.
"Произошла ошибка. Во время обработки вашего запроса произошла неизвестная ошибка сервера. Если ошибка повторяется, попробуйте обновить страницу", - такое сообщение система выдает при попытке совершить перевод.
Банк России приказом от 21 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ банка.
Последний случай отзыва лицензии в России был летом 2022 года, с 12 августа ее лишился московский Кросна-банк.
Логотип компании Qiwi - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Центробанк назвал причину отзыва лицензии у КИВИ банка
10:27
 
ЭкономикаРоссияQiwi, Ltd.
 
 
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