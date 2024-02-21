https://ria.ru/20240221/contact-1928661671.html
Переводы через платежную систему Contact перестали работать
Переводы через платежную систему Contact перестали работать - РИА Новости, 21.02.2024
Переводы через платежную систему Contact перестали работать
Переводы через сайт платежной системы Contact отправить не удается после отзыва лицензии у ее оператора - КИВИ банка, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T10:39
2024-02-21T10:39
2024-02-21T10:39
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Переводы через сайт платежной системы Contact отправить не удается после отзыва лицензии у ее оператора - КИВИ банка, выяснил корреспондент РИА Новости. "Произошла ошибка. Во время обработки вашего запроса произошла неизвестная ошибка сервера. Если ошибка повторяется, попробуйте обновить страницу", - такое сообщение система выдает при попытке совершить перевод. Банк России приказом от 21 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ банка. Последний случай отзыва лицензии в России был летом 2022 года, с 12 августа ее лишился московский Кросна-банк.
https://ria.ru/20240221/kivi-1928658634.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, qiwi, ltd.
Экономика, Россия, Qiwi, Ltd.
Переводы через платежную систему Contact перестали работать
Переводы через Contact перестали работать после отзыва лицензии у КИВИ банка