https://ria.ru/20240221/chukotka-1928685379.html

На Чукотке нашли еще двух человек, пропавших во время пурги в тундре

На Чукотке нашли еще двух человек, пропавших во время пурги в тундре - РИА Новости, 21.02.2024

На Чукотке нашли еще двух человек, пропавших во время пурги в тундре

Поисковая группа нашла двух жителей Чукотки, которые во вторник в пургу потерялись в тундре на снегоходе, сообщает администрация Чукотского района. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T12:21

2024-02-21T12:21

2024-02-21T12:21

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ВЛАДИВОСТОК, 21 фев - РИА Новости. Поисковая группа нашла двух жителей Чукотки, которые во вторник в пургу потерялись в тундре на снегоходе, сообщает администрация Чукотского района. Ранее власти района сообщали, что утром 20 февраля из села Лаврентия в сторону села Уэлен выехали восемь человек на трех снегоходах, к вечеру вторника она не добралась до пункта назначения. Позже в Уэлен прибыл на сломанном снегоходе один из группы. Он сообщил, что из-за поломки машины пересадил пассажиров на другие снегоходы и поехал один. К 22.00 вторника поисковая группа нашла пятерых пропавших, еще двоих в среду продолжали искать. "Поисково-спасательной группой из села Лаврентия в составе шести человек на шести снегоходах примерно в 19.25 (10.25 мск) обнаружены в районе перевала Рыбный пропавшие ранее два жителя села Уэлен. С ними все в порядке", - говорится в сообщении. Найденных людей везут в село Лаврентия, где им окажут помощь.

https://ria.ru/20240207/zhenschina-1925934487.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

чукотка, происшествия