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На Чукотке нашли еще двух человек, пропавших во время пурги в тундре - РИА Новости, 21.02.2024
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Хорошие новости
 
12:21 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/chukotka-1928685379.html
На Чукотке нашли еще двух человек, пропавших во время пурги в тундре
На Чукотке нашли еще двух человек, пропавших во время пурги в тундре - РИА Новости, 21.02.2024
На Чукотке нашли еще двух человек, пропавших во время пурги в тундре
Поисковая группа нашла двух жителей Чукотки, которые во вторник в пургу потерялись в тундре на снегоходе, сообщает администрация Чукотского района. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T12:21
2024-02-21T12:21
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ВЛАДИВОСТОК, 21 фев - РИА Новости. Поисковая группа нашла двух жителей Чукотки, которые во вторник в пургу потерялись в тундре на снегоходе, сообщает администрация Чукотского района. Ранее власти района сообщали, что утром 20 февраля из села Лаврентия в сторону села Уэлен выехали восемь человек на трех снегоходах, к вечеру вторника она не добралась до пункта назначения. Позже в Уэлен прибыл на сломанном снегоходе один из группы. Он сообщил, что из-за поломки машины пересадил пассажиров на другие снегоходы и поехал один. К 22.00 вторника поисковая группа нашла пятерых пропавших, еще двоих в среду продолжали искать. "Поисково-спасательной группой из села Лаврентия в составе шести человек на шести снегоходах примерно в 19.25 (10.25 мск) обнаружены в районе перевала Рыбный пропавшие ранее два жителя села Уэлен. С ними все в порядке", - говорится в сообщении. Найденных людей везут в село Лаврентия, где им окажут помощь.
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чукотка, происшествия
Хорошие новости, Чукотка, Происшествия
На Чукотке нашли еще двух человек, пропавших во время пурги в тундре

Двух жителей Чукотки, пропавших во время пурги в тундре во вторник, нашли живыми

© Фото : ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округуСпасатели МЧС России по Чукотскому автономному округу
Спасатели МЧС России по Чукотскому автономному округу - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу
Спасатели МЧС России по Чукотскому автономному округу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 21 фев - РИА Новости. Поисковая группа нашла двух жителей Чукотки, которые во вторник в пургу потерялись в тундре на снегоходе, сообщает администрация Чукотского района.
Ранее власти района сообщали, что утром 20 февраля из села Лаврентия в сторону села Уэлен выехали восемь человек на трех снегоходах, к вечеру вторника она не добралась до пункта назначения. Позже в Уэлен прибыл на сломанном снегоходе один из группы. Он сообщил, что из-за поломки машины пересадил пассажиров на другие снегоходы и поехал один. К 22.00 вторника поисковая группа нашла пятерых пропавших, еще двоих в среду продолжали искать.
"Поисково-спасательной группой из села Лаврентия в составе шести человек на шести снегоходах примерно в 19.25 (10.25 мск) обнаружены в районе перевала Рыбный пропавшие ранее два жителя села Уэлен. С ними все в порядке", - говорится в сообщении.
Найденных людей везут в село Лаврентия, где им окажут помощь.
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