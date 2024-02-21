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Российские войска эвакуировали из Авдеевки два американских БТР - РИА Новости, 21.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:07 21.02.2024 (обновлено: 10:20 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/btr-1928625665.html
Российские войска эвакуировали из Авдеевки два американских БТР
Российские войска эвакуировали из Авдеевки два американских БТР - РИА Новости, 21.02.2024
Российские войска эвакуировали из Авдеевки два американских БТР
Военнослужащие группировки "Центр" эвакуировали из освобожденной Авдеевки брошенную украинскими военными технику - два американских бронетранспортера М113 и две РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T05:07
2024-02-21T10:20
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
александр сырский
вооруженные силы украины
сша
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" эвакуировали из освобожденной Авдеевки брошенную украинскими военными технику - два американских бронетранспортера М113 и две боевых машины пехоты БМП-1, сообщает Минобороны России. "Это БМП-1, брошенная вооруженными силами Украины буквально на второй день штурма. Таких машин я уже вытащил за сегодняшний день четыре единицы. Две из них - уже М113, американская... Очень много побросали и таких - БМП-1, и в основном все американские М113", - сообщил заместитель командира батальона по вооружению с позывным "Клевер". Главком ВСУ Александр Сырский в ночь на 17 февраля отдал приказ оставить Авдеевку, при этом позже министерство обороны РФ констатировало, что приказ вышел спустя сутки после начала "неконтролируемого бегства украинских подразделений из города". Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих. БТР M113 был принят на вооружение армией США в 1961 году. Впервые использовался в боевой обстановке в 1962 году и с тех пор участвовал во всех вооруженных конфликтах с участием США и их союзников, в том числе в войне во Вьетнаме. Применение находили практически все модификации БТР и машины на его базе. При этом техника демонстрировала как преимущества, так и недостатки, а эффективность ее применения зачастую зависела от организации операции и действий экипажа.
https://ria.ru/20240221/spetsoperatsiya-1928624929.html
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авдеевка, россия, александр сырский, вооруженные силы украины, сша, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, США, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские войска эвакуировали из Авдеевки два американских БТР

Российские войска эвакуировали из Авдеевки два брошенных американских БТР

© РИА НовостиВоеннослужащие группировки "Центр" эвакуировали из освобожденной Авдеевки брошенную украинскими военными технику
Военнослужащие группировки Центр эвакуировали из освобожденной Авдеевки брошенную украинскими военными технику
© РИА Новости
Военнослужащие группировки "Центр" эвакуировали из освобожденной Авдеевки брошенную украинскими военными технику
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" эвакуировали из освобожденной Авдеевки брошенную украинскими военными технику - два американских бронетранспортера М113 и две боевых машины пехоты БМП-1, сообщает Минобороны России.
"Это БМП-1, брошенная вооруженными силами Украины буквально на второй день штурма. Таких машин я уже вытащил за сегодняшний день четыре единицы. Две из них - уже М113, американская... Очень много побросали и таких - БМП-1, и в основном все американские М113", - сообщил заместитель командира батальона по вооружению с позывным "Клевер".
Главком ВСУ Александр Сырский в ночь на 17 февраля отдал приказ оставить Авдеевку, при этом позже министерство обороны РФ констатировало, что приказ вышел спустя сутки после начала "неконтролируемого бегства украинских подразделений из города".
Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.
БТР M113 был принят на вооружение армией США в 1961 году. Впервые использовался в боевой обстановке в 1962 году и с тех пор участвовал во всех вооруженных конфликтах с участием США и их союзников, в том числе в войне во Вьетнаме. Применение находили практически все модификации БТР и машины на его базе. При этом техника демонстрировала как преимущества, так и недостатки, а эффективность ее применения зачастую зависела от организации операции и действий экипажа.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаРоссияАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныСШАБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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