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Брат Байдена заявил, что президент США не имеет отношения к его бизнесу - РИА Новости, 21.02.2024
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23:33 21.02.2024 (обновлено: 23:34 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/brat-1928860600.html
Брат Байдена заявил, что президент США не имеет отношения к его бизнесу
Брат Байдена заявил, что президент США не имеет отношения к его бизнесу - РИА Новости, 21.02.2024
Брат Байдена заявил, что президент США не имеет отношения к его бизнесу
Предприниматель Джеймс Байден заявил в показаниях конгрессу, что его брат, президент США Джо Байден, не имеет никакого отношения к его деловым операциям. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T23:33
2024-02-21T23:34
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Предприниматель Джеймс Байден заявил в показаниях конгрессу, что его брат, президент США Джо Байден, не имеет никакого отношения к его деловым операциям. Он был вызван в среду в надзорный комитет палаты представителей, который ищет доказательства вовлеченности американского лидера в деловую активность своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру. "У меня за плечами 50-летняя карьера в различных бизнес-предприятиях. Джо Байден никогда не имел никакого отношения к этой деятельности, равно как прямой или опосредованной финансовой заинтересованности в ней. Ни малейшей", - сказано в заявлении Джеймса Байдена. Он заявил также, что никогда не просил президента использовать служебное положение для продвижения своих деловых интересов и всегда полагался на "собственный талант, рассудительность, навыки и личные отношения – никогда на статус брата Джо Байдена". Сам американский лидер также настаивает, что не в курсе деловых связей родни за рубежом.
https://ria.ru/20240221/mask-1928847997.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Брат Байдена заявил, что президент США не имеет отношения к его бизнесу

Брат Байдена: президент США никогда не имел отношения к бизнесу родственников

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Предприниматель Джеймс Байден заявил в показаниях конгрессу, что его брат, президент США Джо Байден, не имеет никакого отношения к его деловым операциям.
Он был вызван в среду в надзорный комитет палаты представителей, который ищет доказательства вовлеченности американского лидера в деловую активность своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру.
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"У меня за плечами 50-летняя карьера в различных бизнес-предприятиях. Джо Байден никогда не имел никакого отношения к этой деятельности, равно как прямой или опосредованной финансовой заинтересованности в ней. Ни малейшей", - сказано в заявлении Джеймса Байдена.
Он заявил также, что никогда не просил президента использовать служебное положение для продвижения своих деловых интересов и всегда полагался на "собственный талант, рассудительность, навыки и личные отношения – никогда на статус брата Джо Байдена".
Сам американский лидер также настаивает, что не в курсе деловых связей родни за рубежом.
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