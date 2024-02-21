https://ria.ru/20240221/brat-1928860600.html

Брат Байдена заявил, что президент США не имеет отношения к его бизнесу

Брат Байдена заявил, что президент США не имеет отношения к его бизнесу - РИА Новости, 21.02.2024

Брат Байдена заявил, что президент США не имеет отношения к его бизнесу

Предприниматель Джеймс Байден заявил в показаниях конгрессу, что его брат, президент США Джо Байден, не имеет никакого отношения к его деловым операциям. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T23:33

2024-02-21T23:33

2024-02-21T23:34

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Предприниматель Джеймс Байден заявил в показаниях конгрессу, что его брат, президент США Джо Байден, не имеет никакого отношения к его деловым операциям. Он был вызван в среду в надзорный комитет палаты представителей, который ищет доказательства вовлеченности американского лидера в деловую активность своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру. "У меня за плечами 50-летняя карьера в различных бизнес-предприятиях. Джо Байден никогда не имел никакого отношения к этой деятельности, равно как прямой или опосредованной финансовой заинтересованности в ней. Ни малейшей", - сказано в заявлении Джеймса Байдена. Он заявил также, что никогда не просил президента использовать служебное положение для продвижения своих деловых интересов и всегда полагался на "собственный талант, рассудительность, навыки и личные отношения – никогда на статус брата Джо Байдена". Сам американский лидер также настаивает, что не в курсе деловых связей родни за рубежом.

https://ria.ru/20240221/mask-1928847997.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден