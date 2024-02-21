https://ria.ru/20240221/borschevik-1928782327.html

Госдума приняла в первом чтении проект о борьбе с борщевиком

Госдума приняла в первом чтении проект о борьбе с борщевиком - РИА Новости, 21.02.2024

Госдума приняла в первом чтении проект о борьбе с борщевиком

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет владельцев земельных участков в России принимать меры по борьбе с борщевиком. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T16:32

2024-02-21T16:32

2024-02-21T16:32

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет владельцев земельных участков в России принимать меры по борьбе с борщевиком. Документ внесен группой депутатов от "Единой России". Он разработан в целях предотвращения неконтролируемого распространения на территории России чужеродных (инвазивных) видов растений, в частности, борщевика Сосновского. Под инвазивными обычно понимаются растения, которые, попав на новые территории, разрастаются и вытесняют местные виды. Они могут не только угрожать окружающей природе, но и быть опасны для людей. Законопроект обязывает собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков осуществлять мероприятия по охране земель от инвазивных растений. Для этого в статье 13 Земельного кодекса предлагается включить соответствующие меры в перечень мероприятий по охране земель. Правительство РФ установит перечень таких мероприятий и список инвазивных растений, в отношении которых нужно их осуществлять. "Необходимо предусмотреть источник финансирования для обеспечения мероприятий по борьбе с борщевиком, а также научных разработок в области борьбы с опасным растением", - сказал журналистам глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Разработчики считают, что борщевик Сосновского следует включить в список инвазивных растений, исходя из его свойств: он имеет повышенную репродуктивную способность (одно растение может давать до 20 тысяч семян), устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет рост других растений. Борщевик вторгается в природные, не нарушенные человеком экосистемы и сводит их биоразнообразие к минимуму. Также он опасен и для людей, отмечается в пояснительной записке: его эфирные масла при попадании на кожу вызывают острые дерматиты, протекающие по типу долго не заживающих ожогов. "Учитывая широкомасштабное распространение борщевика и его негативное воздействие не только на сельское хозяйство, но и на биоразнообразие экосистемы в целом, а также неблагоприятное воздействие на человека, необходимо предпринять оперативные меры для уменьшения и полного уничтожения очагов произрастания этого растения", - заявила журналистам соавтор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. Предполагается, что в случае принятия закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

https://ria.ru/20230715/borschevik-1884357325.html

https://ria.ru/20230424/shtrafy-1867356226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, сергей гаврилов, надежда школкина, россия, единая россия