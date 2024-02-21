https://ria.ru/20240221/borrel-1928702544.html
Боррель рассказал, каких компаний коснется 13-й пакет санкций против России
Боррель рассказал, каких компаний коснется 13-й пакет санкций против России - РИА Новости, 21.02.2024
Боррель рассказал, каких компаний коснется 13-й пакет санкций против России
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в соцсети X, что 13-й по счету пакет санкций против России затронет предприятия оборонного сектора и компании, РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T13:00
2024-02-21T13:00
2024-02-21T15:34
в мире
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в соцсети X, что 13-й по счету пакет санкций против России затронет предприятия оборонного сектора и компании, которые обходят введенные антироссийские ограничения."У нас есть соглашение по 13-му пакету! Мы добавляем почти 200 физических и юридических лиц к нашему пакету, в результате чего в списке ЕС их будет более 2000. С этим пакетом мы принимаем больше мер против организаций, вовлеченных в обход (антироссийских мер - ред.), оборонный и военный секторы", – написал он.Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала в соцсети X утвержденный пакет санкций словами, что ЕС "дальше сокращает доступ России к беспилотникам".Ранее председательство Бельгии в Совете ЕС сообщило о согласовании нового 13-го пакета санкций ЕС против России, который должен быть официально одобрен к 24 февраля.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20240221/sanktsii-1928710683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России
Боррель рассказал, каких компаний коснется 13-й пакет санкций против России
Боррель: новый санкции затронут ОПК и компании, которые обходят ограничения
БРЮССЕЛЬ, 21 фев - РИА Новости.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в соцсети X
, что 13-й по счету пакет санкций против России затронет предприятия оборонного сектора и компании, которые обходят введенные антироссийские ограничения.
"У нас есть соглашение по 13-му пакету! Мы добавляем почти 200 физических и юридических лиц к нашему пакету, в результате чего в списке ЕС их будет более 2000. С этим пакетом мы принимаем больше мер против организаций, вовлеченных в обход (антироссийских мер - ред.), оборонный и военный секторы", – написал он.
Новый пакет санкций ЕС против России одобрят к 24 февраля
Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала в соцсети X утвержденный пакет санкций словами, что ЕС "дальше сокращает доступ России к беспилотникам".
Ранее председательство Бельгии в Совете ЕС сообщило о согласовании нового 13-го пакета санкций ЕС против России, который должен быть официально одобрен к 24 февраля.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Глава KMZ прокомментировал сообщение о 13-м пакете санкций ЕС против России