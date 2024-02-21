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В Донецке считают, что Киев открывает аэропорт, чтобы устроить провокацию - РИА Новости, 21.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:08 21.02.2024 (обновлено: 12:12 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/borispol-1928684929.html
В Донецке считают, что Киев открывает аэропорт, чтобы устроить провокацию
В Донецке считают, что Киев открывает аэропорт, чтобы устроить провокацию - РИА Новости, 21.02.2024
В Донецке считают, что Киев открывает аэропорт, чтобы устроить провокацию
Возможное открытие киевского аэропорта "Борисполь" может означать, что украинские власти планируют маскировать военные поставки из Европы под гражданские, также РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T12:08
2024-02-21T12:12
специальная военная операция на украине
в мире
ян гагин
украина
киев
донецкая народная республика
россия
аэропорт "борисполь"
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Возможное открытие киевского аэропорта "Борисполь" может означать, что украинские власти планируют маскировать военные поставки из Европы под гражданские, также вероятна провокация с гражданским бортом, таким мнением с РИА Новости поделился советник главы ДНР Ян Гагин. Накануне со ссылкой на украинский телеканал "Эспрессо" сообщалось, что персоналу киевского аэропорта "Борисполь" потребуется три недели для возобновления работы в случае получения разрешения на выполнение полетов. "Это говорит о том, что противник хочет маскировать вероятные поставки военной техники и личного состава из Европы под гражданские рейсы. Кроме того, вероятна попытка провокации, в ходе которой будет сбит гражданский борт, в чем сразу же обвинят Россию", - считает Гагин. По его словам, ещё до начала спецоперации украинские гражданские аэропорты "использовались в военных целях и принимали военные грузы из Европы". Согласно информации из открытых источников, аэропорт "Борисполь" приостановил работу 24 февраля 2022 года.
https://ria.ru/20230814/ukraina-1890047435.html
украина
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в мире, ян гагин, украина, киев, донецкая народная республика, россия, аэропорт "борисполь", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ян Гагин, Украина, Киев, Донецкая Народная Республика, Россия, Аэропорт "Борисполь", Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке считают, что Киев открывает аэропорт, чтобы устроить провокацию

Гагин: аэропорт Борисполь могут открыть для провокации с гражданским бортом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРегистрация пассажиров в международном аэропорту Борисполь в Киеве
Регистрация пассажиров в международном аэропорту Борисполь в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Регистрация пассажиров в международном аэропорту Борисполь в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Возможное открытие киевского аэропорта "Борисполь" может означать, что украинские власти планируют маскировать военные поставки из Европы под гражданские, также вероятна провокация с гражданским бортом, таким мнением с РИА Новости поделился советник главы ДНР Ян Гагин.
Накануне со ссылкой на украинский телеканал "Эспрессо" сообщалось, что персоналу киевского аэропорта "Борисполь" потребуется три недели для возобновления работы в случае получения разрешения на выполнение полетов.
"Это говорит о том, что противник хочет маскировать вероятные поставки военной техники и личного состава из Европы под гражданские рейсы. Кроме того, вероятна попытка провокации, в ходе которой будет сбит гражданский борт, в чем сразу же обвинят Россию", - считает Гагин. По его словам, ещё до начала спецоперации украинские гражданские аэропорты "использовались в военных целях и принимали военные грузы из Европы".
Согласно информации из открытых источников, аэропорт "Борисполь" приостановил работу 24 февраля 2022 года.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯн ГагинУкраинаКиевДонецкая Народная РеспубликаРоссияАэропорт "Борисполь"Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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