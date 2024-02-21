https://ria.ru/20240221/borispol-1928684929.html
В Донецке считают, что Киев открывает аэропорт, чтобы устроить провокацию
В Донецке считают, что Киев открывает аэропорт, чтобы устроить провокацию - РИА Новости, 21.02.2024
В Донецке считают, что Киев открывает аэропорт, чтобы устроить провокацию
Возможное открытие киевского аэропорта "Борисполь" может означать, что украинские власти планируют маскировать военные поставки из Европы под гражданские, также РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T12:08
2024-02-21T12:08
2024-02-21T12:12
специальная военная операция на украине
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ян гагин
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донецкая народная республика
россия
аэропорт "борисполь"
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Возможное открытие киевского аэропорта "Борисполь" может означать, что украинские власти планируют маскировать военные поставки из Европы под гражданские, также вероятна провокация с гражданским бортом, таким мнением с РИА Новости поделился советник главы ДНР Ян Гагин. Накануне со ссылкой на украинский телеканал "Эспрессо" сообщалось, что персоналу киевского аэропорта "Борисполь" потребуется три недели для возобновления работы в случае получения разрешения на выполнение полетов. "Это говорит о том, что противник хочет маскировать вероятные поставки военной техники и личного состава из Европы под гражданские рейсы. Кроме того, вероятна попытка провокации, в ходе которой будет сбит гражданский борт, в чем сразу же обвинят Россию", - считает Гагин. По его словам, ещё до начала спецоперации украинские гражданские аэропорты "использовались в военных целях и принимали военные грузы из Европы". Согласно информации из открытых источников, аэропорт "Борисполь" приостановил работу 24 февраля 2022 года.
https://ria.ru/20230814/ukraina-1890047435.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Донецке считают, что Киев открывает аэропорт, чтобы устроить провокацию
Гагин: аэропорт Борисполь могут открыть для провокации с гражданским бортом
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Возможное открытие киевского аэропорта "Борисполь" может означать, что украинские власти планируют маскировать военные поставки из Европы под гражданские, также вероятна провокация с гражданским бортом, таким мнением с РИА Новости поделился советник главы ДНР Ян Гагин.
Накануне со ссылкой на украинский телеканал "Эспрессо" сообщалось, что персоналу киевского аэропорта "Борисполь" потребуется три недели для возобновления работы в случае получения разрешения на выполнение полетов.
"Это говорит о том, что противник хочет маскировать вероятные поставки военной техники и личного состава из Европы под гражданские рейсы. Кроме того, вероятна попытка провокации, в ходе которой будет сбит гражданский борт, в чем сразу же обвинят Россию", - считает Гагин. По его словам, ещё до начала спецоперации украинские гражданские аэропорты "использовались в военных целях и принимали военные грузы из Европы".
Согласно информации из открытых источников, аэропорт "Борисполь" приостановил работу 24 февраля 2022 года.
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