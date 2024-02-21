На Кубани арестовали мужчину, подложившего бомбу под машину родственника
В Краснодаре арестовали мужчину, подложившего бомбу из огнетушителя под машину
© ГУ МВД России по Краснодарскому краюЖитель Краснодара, который подбросил под иномарку родственника самодельное взрывное устройство. Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Житель Краснодара, который подбросил под иномарку родственника самодельное взрывное устройство. Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
КРАСНОДАР, 21 фев - РИА Новости. Жителя Краснодара, который подбросил под иномарку родственника самодельное взрывное устройство в корпусе огнетушителя, в покушении пока не обвинили, но арестовали, сообщили в краевом ГУМВД.
Ранее в кубанском главке рассказали, что в полицию Краснодара обратился местный житель и сообщил, что заметил родственника возле своего дома, который положил под его автомобиль подозрительный предмет и скрылся. Прибывшие на место полицейские и бойцы Росгвардии обнаружили под машиной заявителя огнетушитель. Территорию оцепили, жильцов трех домов эвакуировали. Под иномаркой нашли самодельное взрывное устройство. В результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники уголовного розыска задержали 48-летнего местного жителя.
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"Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу.