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На Кубани арестовали мужчину, подложившего бомбу под машину родственника - РИА Новости, 21.02.2024
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14:25 21.02.2024 (обновлено: 15:53 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/bomba-1928731092.html
На Кубани арестовали мужчину, подложившего бомбу под машину родственника
На Кубани арестовали мужчину, подложившего бомбу под машину родственника - РИА Новости, 21.02.2024
На Кубани арестовали мужчину, подложившего бомбу под машину родственника
Жителя Краснодара, который подбросил под иномарку родственника самодельное взрывное устройство в корпусе огнетушителя, в покушении пока не обвинили, но... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T14:25
2024-02-21T15:53
происшествия
краснодар
россия
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КРАСНОДАР, 21 фев - РИА Новости. Жителя Краснодара, который подбросил под иномарку родственника самодельное взрывное устройство в корпусе огнетушителя, в покушении пока не обвинили, но арестовали, сообщили в краевом ГУМВД. Ранее в кубанском главке рассказали, что в полицию Краснодара обратился местный житель и сообщил, что заметил родственника возле своего дома, который положил под его автомобиль подозрительный предмет и скрылся. Прибывшие на место полицейские и бойцы Росгвардии обнаружили под машиной заявителя огнетушитель. Территорию оцепили, жильцов трех домов эвакуировали. Под иномаркой нашли самодельное взрывное устройство. В результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники уголовного розыска задержали 48-летнего местного жителя. "Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств)", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу.
https://radiosputnik.ru/20240221/arest-1928670002.html
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происшествия, краснодар, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Краснодар, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
На Кубани арестовали мужчину, подложившего бомбу под машину родственника

В Краснодаре арестовали мужчину, подложившего бомбу из огнетушителя под машину

© ГУ МВД России по Краснодарскому краюЖитель Краснодара, который подбросил под иномарку родственника самодельное взрывное устройство. Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Житель Краснодара, который подбросил под иномарку родственника самодельное взрывное устройство. Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Житель Краснодара, который подбросил под иномарку родственника самодельное взрывное устройство. Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 21 фев - РИА Новости. Жителя Краснодара, который подбросил под иномарку родственника самодельное взрывное устройство в корпусе огнетушителя, в покушении пока не обвинили, но арестовали, сообщили в краевом ГУМВД.
Ранее в кубанском главке рассказали, что в полицию Краснодара обратился местный житель и сообщил, что заметил родственника возле своего дома, который положил под его автомобиль подозрительный предмет и скрылся. Прибывшие на место полицейские и бойцы Росгвардии обнаружили под машиной заявителя огнетушитель. Территорию оцепили, жильцов трех домов эвакуировали. Под иномаркой нашли самодельное взрывное устройство. В результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники уголовного розыска задержали 48-летнего местного жителя.
«
"Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу.
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ПроисшествияКраснодарРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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