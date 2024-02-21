https://ria.ru/20240221/bloger-1928692045.html

Умер военный блогер Морозов

Умер военный блогер Морозов - РИА Новости, 21.02.2024

Умер военный блогер Морозов

Умер российский военный блогер Андрей Морозов, более известный под позывным Мурз, написал в своем Telegram-канале председатель Общественной палаты ДНР Александр РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T12:31

2024-02-21T12:31

2024-02-21T12:43

александр кофман

telegram

донецкая народная республика

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928693385_0:0:868:489_1920x0_80_0_0_0bf9cb181b85682d0fc2179bcb2e892d.jpg

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Умер российский военный блогер Андрей Морозов, более известный под позывным Мурз, написал в своем Telegram-канале председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман."Спи спокойно, Мурз", — написал он.Морозов родился 17 августа 1979 года.Он вел в мессенджере Telegram канал "Нам пишут из Янины", подписчиками которого являются более ста тысяч человек.

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр кофман, telegram, донецкая народная республика, происшествия