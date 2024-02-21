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Умер военный блогер Морозов - РИА Новости, 21.02.2024
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12:31 21.02.2024 (обновлено: 12:43 21.02.2024)
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Умер военный блогер Морозов
Умер военный блогер Морозов - РИА Новости, 21.02.2024
Умер военный блогер Морозов
Умер российский военный блогер Андрей Морозов, более известный под позывным Мурз, написал в своем Telegram-канале председатель Общественной палаты ДНР Александр РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T12:31
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александр кофман
telegram
донецкая народная республика
происшествия
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Умер российский военный блогер Андрей Морозов, более известный под позывным Мурз, написал в своем Telegram-канале председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.&quot;Спи спокойно, Мурз&quot;, — написал он.Морозов родился 17 августа 1979 года.Он вел в мессенджере Telegram канал "Нам пишут из Янины", подписчиками которого являются более ста тысяч человек.
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александр кофман, telegram, донецкая народная республика, происшествия
Александр Кофман, Telegram, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Умер военный блогер Морозов

Умер военный блогер Андрей Морозов с позывным Мурз

© Фото : Telegram-канал "Нам пишут из Янины"Андрей Морозов
Андрей Морозов - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : Telegram-канал "Нам пишут из Янины"
Андрей Морозов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Умер российский военный блогер Андрей Морозов, более известный под позывным Мурз, написал в своем Telegram-канале председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.
«

"Спи спокойно, Мурз", — написал он.

Морозов родился 17 августа 1979 года.
Он вел в мессенджере Telegram канал "Нам пишут из Янины", подписчиками которого являются более ста тысяч человек.
 
Александр КофманTelegramДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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