https://ria.ru/20240221/bespilotnik-1928671366.html

Над Донецком и Макеевкой за сутки обезвредили десять беспилотников

Над Донецком и Макеевкой за сутки обезвредили десять беспилотников - РИА Новости, 21.02.2024

Над Донецком и Макеевкой за сутки обезвредили десять беспилотников

Десять украинских беспилотных летательных аппаратов обнаружены и подавлены за сутки на Донецком и Макеевкой, сообщил штаб обороны ДНР в Telegram-канале. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T11:25

2024-02-21T11:25

2024-02-21T11:25

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

россия

безопасность

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ДОНЕЦК, 21 фев – РИА Новости. Десять украинских беспилотных летательных аппаратов обнаружены и подавлены за сутки на Донецком и Макеевкой, сообщил штаб обороны ДНР в Telegram-канале. "По данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком и Макеевкой обнаружены и подавлены 10 украинских беспилотников", - говорится в сообщении штаба. Накануне штаб сообщал о трех обезвреженных над Донецком дронах.

https://ria.ru/20240221/vsu-1928643814.html

макеевка

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

макеевка, донецкая народная республика, россия, безопасность