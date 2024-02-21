https://ria.ru/20240221/bespilotnik-1928671366.html
Над Донецком и Макеевкой за сутки обезвредили десять беспилотников
Над Донецком и Макеевкой за сутки обезвредили десять беспилотников - РИА Новости, 21.02.2024
Над Донецком и Макеевкой за сутки обезвредили десять беспилотников
Десять украинских беспилотных летательных аппаратов обнаружены и подавлены за сутки на Донецком и Макеевкой, сообщил штаб обороны ДНР в Telegram-канале. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T11:25
2024-02-21T11:25
2024-02-21T11:25
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 21 фев – РИА Новости. Десять украинских беспилотных летательных аппаратов обнаружены и подавлены за сутки на Донецком и Макеевкой, сообщил штаб обороны ДНР в Telegram-канале. "По данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком и Макеевкой обнаружены и подавлены 10 украинских беспилотников", - говорится в сообщении штаба. Накануне штаб сообщал о трех обезвреженных над Донецком дронах.
https://ria.ru/20240221/vsu-1928643814.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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макеевка, донецкая народная республика, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность
Над Донецком и Макеевкой за сутки обезвредили десять беспилотников
Над Донецком и Макеевкой за сутки обезвредили десять украинских дронов