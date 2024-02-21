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Байден приказал усилить внимание к "неуравновешенности" Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2024
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04:39 21.02.2024 (обновлено: 06:07 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/bayden-1928624575.html
Байден приказал усилить внимание к "неуравновешенности" Трампа, пишут СМИ
Байден приказал усилить внимание к "неуравновешенности" Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2024
Байден приказал усилить внимание к "неуравновешенности" Трампа, пишут СМИ
Президент США Джо Байден отдал персональные приказы своим помощникам сфокусироваться на выступлениях его главного конкурента на предстоящих выборах главы... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T04:39
2024-02-21T06:07
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
никки хейли
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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден отдал персональные приказы своим помощникам сфокусироваться на выступлениях его главного конкурента на предстоящих выборах главы государства, бывшего американского лидера Дональда Трампа с целью показать его неуравновешенность и несоответствие должности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. &quot;Президент Джо Байден в последние дни персонально приказал своим высокопоставленным помощникам в рамках кампании более агрессивно сфокусироваться на провокационных комментариях бывшего президента Дональда Трампа&quot;, — говорится в публикации.По словам собеседников телеканала, Байден приказал своей предвыборной кампании усилить внимание к "сумасшедшей дряни", имея в виду заявления Трампа. "Ранее не известное указание президента, судя по всему, демонстрирует, что сам Байден считает крайне важным представить своего республиканского оппонента невменяемым и непригодным для занимаемой должности", — отмечает телеканал. Сам Трамп, в свою очередь, регулярно высказывает резкие замечания в адрес нынешнего американского лидера. Ранее Трамп публично заявлял, что Байдена контролируют фашисты, он является президентом с самыми низкими интеллектуальными способностями за все время, а также "некомпетентным для своей должности" лицом, которое "не в состоянии даже самостоятельно найти сцену во время публичных выступлений". Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, никки хейли
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Никки Хейли
Байден приказал усилить внимание к "неуравновешенности" Трампа, пишут СМИ

CNN: Байден приказал помощникам усилить внимание к "неуравновешенности" Трампа

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден отдал персональные приказы своим помощникам сфокусироваться на выступлениях его главного конкурента на предстоящих выборах главы государства, бывшего американского лидера Дональда Трампа с целью показать его неуравновешенность и несоответствие должности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
«

"Президент Джо Байден в последние дни персонально приказал своим высокопоставленным помощникам в рамках кампании более агрессивно сфокусироваться на провокационных комментариях бывшего президента Дональда Трампа", — говорится в публикации.

По словам собеседников телеканала, Байден приказал своей предвыборной кампании усилить внимание к "сумасшедшей дряни", имея в виду заявления Трампа.
"Ранее не известное указание президента, судя по всему, демонстрирует, что сам Байден считает крайне важным представить своего республиканского оппонента невменяемым и непригодным для занимаемой должности", — отмечает телеканал.
Сам Трамп, в свою очередь, регулярно высказывает резкие замечания в адрес нынешнего американского лидера. Ранее Трамп публично заявлял, что Байдена контролируют фашисты, он является президентом с самыми низкими интеллектуальными способностями за все время, а также "некомпетентным для своей должности" лицом, которое "не в состоянии даже самостоятельно найти сцену во время публичных выступлений".
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
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В миреСШАДжо БайденДональд ТрампНикки Хейли
 
 
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