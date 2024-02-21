https://ria.ru/20240221/bayden-1928624575.html

Байден приказал усилить внимание к "неуравновешенности" Трампа, пишут СМИ

Байден приказал усилить внимание к "неуравновешенности" Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2024

Байден приказал усилить внимание к "неуравновешенности" Трампа, пишут СМИ

Президент США Джо Байден отдал персональные приказы своим помощникам сфокусироваться на выступлениях его главного конкурента на предстоящих выборах главы... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T04:39

2024-02-21T04:39

2024-02-21T06:07

в мире

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джо байден

дональд трамп

никки хейли

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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден отдал персональные приказы своим помощникам сфокусироваться на выступлениях его главного конкурента на предстоящих выборах главы государства, бывшего американского лидера Дональда Трампа с целью показать его неуравновешенность и несоответствие должности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Президент Джо Байден в последние дни персонально приказал своим высокопоставленным помощникам в рамках кампании более агрессивно сфокусироваться на провокационных комментариях бывшего президента Дональда Трампа", — говорится в публикации.По словам собеседников телеканала, Байден приказал своей предвыборной кампании усилить внимание к "сумасшедшей дряни", имея в виду заявления Трампа. "Ранее не известное указание президента, судя по всему, демонстрирует, что сам Байден считает крайне важным представить своего республиканского оппонента невменяемым и непригодным для занимаемой должности", — отмечает телеканал. Сам Трамп, в свою очередь, регулярно высказывает резкие замечания в адрес нынешнего американского лидера. Ранее Трамп публично заявлял, что Байдена контролируют фашисты, он является президентом с самыми низкими интеллектуальными способностями за все время, а также "некомпетентным для своей должности" лицом, которое "не в состоянии даже самостоятельно найти сцену во время публичных выступлений". Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240218/tramp-1928022105.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, никки хейли