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Ассоциация банков Турции уведомила о проблемах по платежам с Россией - РИА Новости, 21.02.2024
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15:16 21.02.2024 (обновлено: 15:21 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/banki-1928746584.html
Ассоциация банков Турции уведомила о проблемах по платежам с Россией
Ассоциация банков Турции уведомила о проблемах по платежам с Россией - РИА Новости, 21.02.2024
Ассоциация банков Турции уведомила о проблемах по платежам с Россией
Ассоциация банков Турции (Türkiye Bankalar Birliği,TBB) получила информацию от экспортеров о платежных проблемах с российской стороной, передала её... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T15:16
2024-02-21T15:21
экономика
турция
россия
сша
санкции в отношении россии
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АНКАРА, 21 фев - РИА Новости. Ассоциация банков Турции (Türkiye Bankalar Birliği,TBB) получила информацию от экспортеров о платежных проблемах с российской стороной, передала её банкам-членам, говорится в полученном РИА Новости заявлении ассоциации."Нам была направлена информация от экспортеров по вопросу, который вы передали (проблемы в банковских платежах с РФ - ред.) Эта информация была доведена до банков-членов", - говорится в полученном РИА Новости заявлении ассоциации от имени директора по корпоративным коммуникациям Джемиля Гюлера.С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями.Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе сообщал 14 февраля, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
https://ria.ru/20240221/bank-1928639724.html
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экономика, турция, россия, сша, санкции в отношении россии
Экономика, Турция, Россия, США, Санкции в отношении России
Ассоциация банков Турции уведомила о проблемах по платежам с Россией

Ассоциация банков Турции уведомила о проблемах экспортеров по платежам с Россией

© iStock.com / AvGusT174Вид на Большую мечеть в Стамбуле
Вид на Большую мечеть в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© iStock.com / AvGusT174
Вид на Большую мечеть в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 21 фев - РИА Новости. Ассоциация банков Турции (Türkiye Bankalar Birliği,TBB) получила информацию от экспортеров о платежных проблемах с российской стороной, передала её банкам-членам, говорится в полученном РИА Новости заявлении ассоциации.
«
"Нам была направлена информация от экспортеров по вопросу, который вы передали (проблемы в банковских платежах с РФ - ред.) Эта информация была доведена до банков-членов", - говорится в полученном РИА Новости заявлении ассоциации от имени директора по корпоративным коммуникациям Джемиля Гюлера.
С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями.
Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе сообщал 14 февраля, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
Здание Банка Китая (Bank of China) в Пекине - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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Вчера, 08:56
 
ЭкономикаТурцияРоссияСШАСанкции в отношении России
 
 
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