https://ria.ru/20240221/bank-1928824049.html

В Белоруссии банк-партнер Qiwi приостановил оказание совместных услуг

В Белоруссии банк-партнер Qiwi приостановил оказание совместных услуг - РИА Новости, 21.02.2024

В Белоруссии банк-партнер Qiwi приостановил оказание совместных услуг

Белорусский партнер российского "Киви банка" - банк "Решение" - сообщил, что приостанавливает оказание услуг, предоставляемых в рамках сотрудничества с... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T18:43

2024-02-21T18:43

2024-02-21T18:45

россия

белоруссия

отзыв лицензии у киви банка

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МИНСК, 21 фев - РИА Новости. Белорусский партнер российского "Киви банка" - банк "Решение" - сообщил, что приостанавливает оказание услуг, предоставляемых в рамках сотрудничества с российской организацией. "В связи с отзывом у АО "Киви банк" (РФ) лицензии на осуществление банковских операций, ЗАО "Банк "Решение" приостанавливает оказание следующих услуг, предоставляемых в рамках сотрудничества с АО "Киви банк": идентификация владельцев Qiwi-кошельков, переводы в пользу АО "Киви банк" (РФ) с целью пополнения счета Qiwi-кошелька, оплата товаров, работ, услуг, представленных в платежной системе в ЕРИП (система единого расчетного и информационного пространства – ред.), а также переводы на текущие (расчетные) счета посредством использования сервисов АО "Киви банк", - говорится в сообщении на сайте белорусского банка. Кроме того, белорусский "Технобанк" сообщил, что с 21 февраля "по техническим причинам приостановлено обслуживание клиентов по платежной системе международных переводов Contact", оператором которой является "Киви банк". Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка" ранее в среду. По мнению российского регулятора, банк систематически нарушал "антиотмывочное" законодательство, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывал Qiwi-кошельки с использованием личных данных физлиц без их ведома и проводил по ним операции. Регулятор также сообщил, что направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений.

https://ria.ru/20240221/bank-1928763997.html

https://ria.ru/20240221/qiwi-1928685218.html

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россия, белоруссия, отзыв лицензии у киви банка