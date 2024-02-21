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Центробанк рассказал об участии КИВИ Банка в подозрительных операциях - РИА Новости, 21.02.2024
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16:02 21.02.2024 (обновлено: 16:53 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/bank-1928763997.html
Центробанк рассказал об участии КИВИ Банка в подозрительных операциях
Центробанк рассказал об участии КИВИ Банка в подозрительных операциях - РИА Новости, 21.02.2024
Центробанк рассказал об участии КИВИ Банка в подозрительных операциях
Центробанк работал с КИВИ Банком для снижения его участия в подозрительных операциях, однако тот находил новые схемы для обхода требований, сообщила... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T16:02
2024-02-21T16:53
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
отзыв лицензии у киви банка
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Центробанк работал с КИВИ Банком для снижения его участия в подозрительных операциях, однако тот находил новые схемы для обхода требований, сообщила пресс-служба регулятора."Мы проводили с банком большую системную работу для снижения его вовлеченности в такие операции, но банк постоянно использовал различные схемы и способы обхода наших мер", — подчеркнули в ЦБ.Там добавили, что бизнес-модель КИВИ Банка во многом основывалась на высокорисковых операциях по электронным кошелькам и незаконных финансовых услугах. Речь идет о проведении транзакций, в том числе для теневого игорного бизнеса и криптообменников. Также через организацию переводили похищенные средства в пользу дропперов.Регулятор подчеркнул, что за последние 12 месяцев пять раз применял меры к банку, в том числе дважды ограничивал осуществление отдельных операций.В ЦБ также напомнили, что размещенные на электронных кошельках средства не подлежат страхованию. Возвращать их будут при принудительной ликвидации или банкротстве организации за счет денег, полученных от реализации активов и другого имущества. По предварительной оценке регулятора, у КИВИ Банка хватит средств, чтобы вернуть клиентам все сбережения с электронных кошельков.Банк России в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ Банка. По мнению регулятора, организация систематически нарушала "антиотмывочное" законодательство, была вовлечена в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывала Qiwi-кошельки с использованием личных данных физлиц без их ведома и проводила по ним операции.ЦБ направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений. Компания Qiwi после отзыва лицензии у КИВИ Банка запретила вывод средств с кошельков в своей системе.
https://ria.ru/20240221/qiwi-1928685218.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), отзыв лицензии у киви банка
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Отзыв лицензии у КИВИ Банка
Центробанк рассказал об участии КИВИ Банка в подозрительных операциях

Банк России: у КИВИ Банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с кошельков

© РИА НовостиЦентральный офис КИВИ Банка в Москве
Центральный офис КИВИ Банка в Москве
© РИА Новости
Центральный офис КИВИ Банка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Центробанк работал с КИВИ Банком для снижения его участия в подозрительных операциях, однако тот находил новые схемы для обхода требований, сообщила пресс-служба регулятора.
«
"Мы проводили с банком большую системную работу для снижения его вовлеченности в такие операции, но банк постоянно использовал различные схемы и способы обхода наших мер", — подчеркнули в ЦБ.
Там добавили, что бизнес-модель КИВИ Банка во многом основывалась на высокорисковых операциях по электронным кошелькам и незаконных финансовых услугах. Речь идет о проведении транзакций, в том числе для теневого игорного бизнеса и криптообменников. Также через организацию переводили похищенные средства в пользу дропперов.
Регулятор подчеркнул, что за последние 12 месяцев пять раз применял меры к банку, в том числе дважды ограничивал осуществление отдельных операций.
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В ЦБ также напомнили, что размещенные на электронных кошельках средства не подлежат страхованию. Возвращать их будут при принудительной ликвидации или банкротстве организации за счет денег, полученных от реализации активов и другого имущества. По предварительной оценке регулятора, у КИВИ Банка хватит средств, чтобы вернуть клиентам все сбережения с электронных кошельков.
Банк России в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ Банка. По мнению регулятора, организация систематически нарушала "антиотмывочное" законодательство, была вовлечена в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывала Qiwi-кошельки с использованием личных данных физлиц без их ведома и проводила по ним операции.
ЦБ направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений. Компания Qiwi после отзыва лицензии у КИВИ Банка запретила вывод средств с кошельков в своей системе.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Отзыв лицензии у КИВИ Банка
 
 
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